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Анонс дня на ЧМ-17. Словения - Белоруссия, Канада - Швейцария и другие матчи

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анонс дня на ЧМ-17. Словения - Белоруссия, Канада - Швейцария и другие матчи
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.

Латвия – США

В 13 матчах 8 побед в активе сборной США, однако последняя встреча команд, что состоялась три года назад на чемпионате мира в Минске, вышла весьма забористой. Американцы весь матч пытались догнать противника, но в итоге вынуждены были уступить 5:6.

Норвегия – Финляндия

В 1990 и 1996 годах норвежцы смогли сыграть с финнами вничью. И это все достижения команды за историю, насчитывающую 24 матча. Как правило, все заканчивается крупными победами сборной Финляндии, разве что в 2008 году, чтобы выиграть, финнам пришлось вывалиться в овертайм.

Россия – Словакия

Несмотря на положительную статистику встреч со словаками, никак нельзя сказать, что этот соперник для нас удобный. С момента финала 2012 года в Хельсинки, когда наша сборная крупно переиграла Словакию в финале, соперники пересекались трижды, и все три раза верх брала сборная России: в основное время, в овертайме и в серии буллитов.

Словения – Белоруссия

У словенцев всего одна победа в основное время после девяти встречи с командой Белоруссии. Дважды в истории белорусы наносили крупные поражения противнику, забрасывая по семь шайб.

Италия – Германия

Лишь однажды в далеком 1992 году немцы смогли нанести крупное поражение Италии. В остальном история противостояния примерна равна. Матчи проходят весьма результативно, трижды поединки заканчивались вничью, а в основное время у Германии всего на одну победу больше, чем у итальянцев.

Канада – Швейцария

В богатой истории, состоящей аж из сорока встреч, у Швейцарии всего три победы в матчах против сборной Канады. Пик активности швейцарского хоккея был достигнут в 2013 году, когда команда добралась до финала чемпионата мира, убрав с пути последовательно сборные Чехии и США. На том турнире досталось и канадцам в матче группового этапа. Рето Сури принес победу будущим серебряным призерам в серии буллитов. 

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