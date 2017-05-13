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На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от матча «Амкар» – «Спартак».

В фактически товарищеском матче, находясь на эмоциональном спаде после бурного празднования и, возможно, все еще мучаясь от жажды, «Спартак» полудублем одержал победу. «Амкару», тоже доигрывающему сезон, этот матч был нужен не больше, чем сопернику. Но у него мотивация была: как часто выпадает шанс потешить свое тщеславие, обыграв свежеиспеченного чемпиона, тем более такого, которого постоянно сопровождает армия журналистов, освещающих каждый чих в мельчайших подробностях?

«Спартак» решал локальные задачи. Первая – покрасоваться перед всем миром в ранге действующего чемпиона, чего с красно-белыми не случалось… ну, вы знаете. Вторая – дать насладиться историческим моментом тем, кто по разным причинам в этом сезоне играл мало или, как Селихов и Леонтьев, не играл вообще. Третья – все-таки повторить свой же рекорд по набранным очкам – 72. Эта цель была озвучена главным тренером – как ни крути, подчиниться надо. Очередной шаг сделан. Дальше должно быть проще.

Был у этого матча и еще один смысл – чисто футбольный. Если, конечно, здесь вообще уместно говорить о футболе. А именно – спуститься на землю и вспомнить о насущных проблемах. Это и оборона, дрожащая от малейшей атакующей агрессии соперника. И средняя линия, временами исчезающая куда-то. И даже атака, которая, хоть и принесла один гол и победу, своего высокого класса не показала. Пять ударов по воротам – это худший показатель красно-белых в этом сезоне. Даже в Ростове-на-Дону было больше.

А еще матч дал ответы на некоторые вопросы. Например, почему Боккетти сидит на скамейке запасных – потому что совсем не тянет. Правда ли, что Джикия универсал – правда, сегодня относительно удачно сыграл на левом фланге. Не растерял ли Селихов своих навыков – не растерял, в полном порядке. Действительно ли команде необходимо качественное усиление летом – можно подумать, в этом кто-то сомневается. Но, конечно, все – с поправкой на отсутствие мотивации и нарушенный режим в начале недели.

Главное – не столько сам матч, сколько его антураж, значимость, историческая ценность. Самый яркий момент был уже после финального свистка. Игроки пошли петь, танцевать и ликовать к гостевой трибуне, что уже стало хорошей традицией, причем даже после не самых хороших матчей. Футболисты и фанаты вновь оказались на одной волне. И в этот раз они понимали друг друга лучше, чем когда-либо. И те и другие ждали (кто-то – всю жизнь) именно этого – скандирования «мы чемпионы!» как главного рефрена футбольной весны.

Возможно, только для этого «Спартак» и приехал в Пермь – чтобы вновь окунуться в это счастливое безумие, получить новый импульс, испытать эти непередаваемые ощущения вновь. Не знаю, каково это, чемпионом никогда не был и никогда уже не буду. Но подозреваю, что это неописуемый кайф, который никогда не надоест. Ведь это только по трансляции казалось, что футболисты прыгали и пели возле фанатской трибуны. А на самом деле они стояли на вершине мира, разукрашенного в красно-белые цвета.

Матч

Амкар - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Самедов 50 (0:1).

Состав

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин

Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)

Предупреждения:

Занев, 76 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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