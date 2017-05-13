Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России
Дубль и голевой пас –
Артем Дзюба сделал все три гола «Зенита» в Самаре. Но в интересах сборной
России было не только это.
Два умения Дзюбы и доказательство Лунева
Артем Дзюба успел забить, еще пока «Матч ТВ» откручивал обязательные рекламные ролики титульного спонсора нашего чемпионата. А через семь минут он повторил похожее уже в федеральном эфире. Причем близкие по исполнению удары сходу получились после демонстрации двух разных умений: сначала идеально поставил корпус центральному защитнику, потом нашел дорогу между защитниками и проскочил без офсайда.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:2 8' Артём Дзюба (дубль) pic.twitter.com/xOyH2x7awv— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
«Крылья» отмечали День рождения, с «Зенитом» у самарцев
дружба, но петербургский подарок для них – концерт группы «Ленинград» на
стадионе сразу после, а не сама игра.
Главная шутка недели после чемпионства «Спартака» – про
Дзюбу, с которым ни одна команда не становится чемпионом. В этом сезоне, ясное дело,
уже ничего не исправишь. Но Артему, как и всему «Зениту», очень нужно даже без
построенной игры вползти в Лигу чемпионов. А летом всем нам очень понадобится и
корпус, и рывки Дзюбы, и стопроцентная реализация двух первых ударов. В очень
солнечном, по-настоящему летнем самарском матче нападающий сборной напомнил,
что умеет.
Когда-то в премьер-лиге пытались спасать атмосферу на
стадионах музыкальными колонками: записанным стадионным шумом, например, заглушали
что-то нежелательное. В Самаре усилители расставили повсюду, чтобы можно было
сразу же начать концерт Сергея Шнурова.
Все самое интересное в матче происходило как раз почти на сцене: туда в конце первого тайма Дзюба пытался забить через себя – вышел голевой пас на Хави Гарсию.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:3 35' Хави Гарсия @javigarcia06 pic.twitter.com/HDaoMNFzpn— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
А после перерыва и «Крылья» поняли, что в ту сторону отлично летят атаки. Правда, единственный гол за самарцев забил Бранислав Иванович.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 1:3 55' Бранислав Иванович (Автогол) pic.twitter.com/I01SMGoEQI— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Многочисленные хозяйские атаки больше помогли Андрею Луневу убедить, что он – точно лучший и самый надежный в «Зените» весной.
Стиль Лиги чемпионов и замена ради сборной
«Зенит» забил три не своих гола: две контратаки, угловой –
такое больше похоже на поздний лигочемпионский вариант Андре-Виллаш Боаша. Хотя
теперь в концовке даже самому Луческу уже наверняка все равно, в каком стиле
забивает «Зенит». Лишь бы получалось хоть что-то приближающее к Лиге чемпионов
на следующий сезон.
Медалисты, как и чемпион, определились в чемпионате России после
игры команды, теряющей надежду. «Краснодар» в Екатеринбурге почувствовал
примерно то же, что «Зенит» неделю назад: потерял очки – упустил последний
шанс.
Мирча Луческу в середине второго тайма решил сыграть в
интересах сборной России: яркому Йоану Молло он не дал доиграть первый матч в
основе, чтобы задействовать Кокорина. Александр травмировался на ужасном газоне
матча открытия нового петербургского стадиона, от которого спасли зенитовцев и «Краснодар»,
а теперь почти без пользы, но отыграл полчаса в бодром матче. Для нужного
состояния в сборной должно быть полезно – если Кокорин попадет.
Матчи «претендент на Лигу чемпионов» – «борец за выживание» раскладов
не изменили: победивший ЦСКА и проигравшие «Крылья» по-прежнему выше «Зенита» и
«Арсенала». И все три победы зенитовцев в оставшихся матчах могут оказаться бесполезными,
если ЦСКА сделает то же самое.
На последней неделе сезона у «Зенита» – два участника следующих еврокубков, забрать шесть очков – проблема. А ЦСКА, чтобы даже две победы зенитовцев ничего не значили, нужно обыграть «Рубин» и «Анжи».
Матч
Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)
Голы
Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба
Предупреждения:
Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция