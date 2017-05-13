Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Крылья Советов1 : 3Зенит
Теннис  Надаль6:2, 4:2Джокович
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Хоккей  Россия5 : 0Словакия
Футбол  Локомотив- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России
Источник: ФК «Зенит»

Дубль и голевой пас – Артем Дзюба сделал все три гола «Зенита» в Самаре. Но в интересах сборной России было не только это.

Два умения Дзюбы и доказательство Лунева

Артем Дзюба успел забить, еще пока «Матч ТВ» откручивал обязательные рекламные ролики титульного спонсора нашего чемпионата. А через семь минут он повторил похожее уже в федеральном эфире. Причем близкие по исполнению удары сходу получились после демонстрации двух разных умений: сначала идеально поставил корпус центральному защитнику, потом нашел дорогу между защитниками и проскочил без офсайда.

«Крылья» отмечали День рождения, с «Зенитом» у самарцев дружба, но петербургский подарок для них – концерт группы «Ленинград» на стадионе сразу после, а не сама игра.

Главная шутка недели после чемпионства «Спартака» – про Дзюбу, с которым ни одна команда не становится чемпионом. В этом сезоне, ясное дело, уже ничего не исправишь. Но Артему, как и всему «Зениту», очень нужно даже без построенной игры вползти в Лигу чемпионов. А летом всем нам очень понадобится и корпус, и рывки Дзюбы, и стопроцентная реализация двух первых ударов. В очень солнечном, по-настоящему летнем самарском матче нападающий сборной напомнил, что умеет.

Когда-то в премьер-лиге пытались спасать атмосферу на стадионах музыкальными колонками: записанным стадионным шумом, например, заглушали что-то нежелательное. В Самаре усилители расставили повсюду, чтобы можно было сразу же начать концерт Сергея Шнурова.

Все самое интересное в матче происходило как раз почти на сцене: туда в конце первого тайма Дзюба пытался забить через себя – вышел голевой пас на Хави Гарсию.

А после перерыва и «Крылья» поняли, что в ту сторону отлично летят атаки. Правда, единственный гол за самарцев забил Бранислав Иванович.

Многочисленные хозяйские атаки больше помогли Андрею Луневу убедить, что он – точно лучший и самый надежный в «Зените» весной.

Стиль Лиги чемпионов и замена ради сборной

«Зенит» забил три не своих гола: две контратаки, угловой – такое больше похоже на поздний лигочемпионский вариант Андре-Виллаш Боаша. Хотя теперь в концовке даже самому Луческу уже наверняка все равно, в каком стиле забивает «Зенит». Лишь бы получалось хоть что-то приближающее к Лиге чемпионов на следующий сезон.

Медалисты, как и чемпион, определились в чемпионате России после игры команды, теряющей надежду. «Краснодар» в Екатеринбурге почувствовал примерно то же, что «Зенит» неделю назад: потерял очки – упустил последний шанс.

Мирча Луческу в середине второго тайма решил сыграть в интересах сборной России: яркому Йоану Молло он не дал доиграть первый матч в основе, чтобы задействовать Кокорина. Александр травмировался на ужасном газоне матча открытия нового петербургского стадиона, от которого спасли зенитовцев и «Краснодар», а теперь почти без пользы, но отыграл полчаса в бодром матче. Для нужного состояния в сборной должно быть полезно – если Кокорин попадет.

Матчи «претендент на Лигу чемпионов» – «борец за выживание» раскладов не изменили: победивший ЦСКА и проигравшие «Крылья» по-прежнему выше «Зенита» и «Арсенала». И все три победы зенитовцев в оставшихся матчах могут оказаться бесполезными, если ЦСКА сделает то же самое.

На последней неделе сезона у «Зенита» – два участника следующих еврокубков, забрать шесть очков – проблема. А ЦСКА, чтобы даже две победы зенитовцев ничего не значили, нужно обыграть «Рубин» и «Анжи».

Матч

Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)

Голы

Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба

Предупреждения:

Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Амкаром» (1:0) в 28-м туре РФПЛ.На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от матча «Амкар» – «Спартак».Денис Глушаков: Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чутьПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).Ивелин Попов: 1:0 – самый хороший счетПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Георгий Джикия: Каррера настраивал команду на победу в матче с «Амкаром»Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю ДзюбыВ матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.Сальваторе Боккетти: Всегда найдутся те, кто скажет, что победа в чемпионате была незаслуженнойЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Александр Самедов: Все в «Спартаке» хотят повторить рекорд набранных очков в чемпионатеПолузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Гаджи Гаджиев: Будь чуть поудачливее Гасилин, результат мог быть другимГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Денис Глушаков опубликовал «фото чемпионов»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фото из раздевалки красно-белых после матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара», в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.РФПЛ. Гол Самедова и дубль Дзюбы. Видео всех голов дня«Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.Массимо Каррера: Цель «Спартака» — набрать 72 очка в чемпионатеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) рассказал о задачах, которые стоят перед футболистами красно-белых в оставшихся двух турах чемпионата России.Массимо Каррера: Могу праздновать круче, чем ГлушаковГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ.Болельщики «Спартака» прорвались на поле после матча с «Амкаром»«Спартак» обыграл «Амкар» в Перми в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 1:0. После матча на поле прорвались болельщики гостей.Драма Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекордДрама Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекорд«Амкар» был лучше «Спартака», но проиграл, а чемпион продолжил идти на рекорд по набранным очкам в чемпионатах России.«Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар»«Спартак» на выезде обыграл «Амкар» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.«Крылья Советов» – «Зенит». ОнлайнВ матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».Гендиректор «Арсенала»: Надеемся, Габулов будет готов к матчу с «Амкаром»Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о состоянии вратаря команды Владимира Габулова.Руслан Камболов: «Рубин» сейчас уже ничего не боитсяПолузащатник «Рубина» Руслан Камболов поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ.«Крылья Советов» – «Зенит». Молло и Цаллагов сыграют с первых минутТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».
Футбол
Александр Самедов: Все в «Спартаке» хотят повторить рекорд набранных очков в чемпионате
Футбол
Гаджи Гаджиев: Будь чуть поудачливее Гасилин, результат мог быть другим
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда играешь с «Лестером», понимаешь, почему они стали чемпионами
Футбол
Денис Глушаков опубликовал «фото чемпионов»
все новости