Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России

Дубль и голевой пас – Артем Дзюба сделал все три гола «Зенита» в Самаре. Но в интересах сборной России было не только это.

Два умения Дзюбы и доказательство Лунева

Артем Дзюба успел забить, еще пока «Матч ТВ» откручивал обязательные рекламные ролики титульного спонсора нашего чемпионата. А через семь минут он повторил похожее уже в федеральном эфире. Причем близкие по исполнению удары сходу получились после демонстрации двух разных умений: сначала идеально поставил корпус центральному защитнику, потом нашел дорогу между защитниками и проскочил без офсайда.

«Крылья» отмечали День рождения, с «Зенитом» у самарцев дружба, но петербургский подарок для них – концерт группы «Ленинград» на стадионе сразу после, а не сама игра.

Главная шутка недели после чемпионства «Спартака» – про Дзюбу, с которым ни одна команда не становится чемпионом. В этом сезоне, ясное дело, уже ничего не исправишь. Но Артему, как и всему «Зениту», очень нужно даже без построенной игры вползти в Лигу чемпионов. А летом всем нам очень понадобится и корпус, и рывки Дзюбы, и стопроцентная реализация двух первых ударов. В очень солнечном, по-настоящему летнем самарском матче нападающий сборной напомнил, что умеет.

Когда-то в премьер-лиге пытались спасать атмосферу на стадионах музыкальными колонками: записанным стадионным шумом, например, заглушали что-то нежелательное. В Самаре усилители расставили повсюду, чтобы можно было сразу же начать концерт Сергея Шнурова.

Все самое интересное в матче происходило как раз почти на сцене: туда в конце первого тайма Дзюба пытался забить через себя – вышел голевой пас на Хави Гарсию.

А после перерыва и «Крылья» поняли, что в ту сторону отлично летят атаки. Правда, единственный гол за самарцев забил Бранислав Иванович.

Многочисленные хозяйские атаки больше помогли Андрею Луневу убедить, что он – точно лучший и самый надежный в «Зените» весной.

Стиль Лиги чемпионов и замена ради сборной

«Зенит» забил три не своих гола: две контратаки, угловой – такое больше похоже на поздний лигочемпионский вариант Андре-Виллаш Боаша. Хотя теперь в концовке даже самому Луческу уже наверняка все равно, в каком стиле забивает «Зенит». Лишь бы получалось хоть что-то приближающее к Лиге чемпионов на следующий сезон.

Медалисты, как и чемпион, определились в чемпионате России после игры команды, теряющей надежду. «Краснодар» в Екатеринбурге почувствовал примерно то же, что «Зенит» неделю назад: потерял очки – упустил последний шанс.

Мирча Луческу в середине второго тайма решил сыграть в интересах сборной России: яркому Йоану Молло он не дал доиграть первый матч в основе, чтобы задействовать Кокорина. Александр травмировался на ужасном газоне матча открытия нового петербургского стадиона, от которого спасли зенитовцев и «Краснодар», а теперь почти без пользы, но отыграл полчаса в бодром матче. Для нужного состояния в сборной должно быть полезно – если Кокорин попадет.

Матчи «претендент на Лигу чемпионов» – «борец за выживание» раскладов не изменили: победивший ЦСКА и проигравшие «Крылья» по-прежнему выше «Зенита» и «Арсенала». И все три победы зенитовцев в оставшихся матчах могут оказаться бесполезными, если ЦСКА сделает то же самое.

На последней неделе сезона у «Зенита» – два участника следующих еврокубков, забрать шесть очков – проблема. А ЦСКА, чтобы даже две победы зенитовцев ничего не значили, нужно обыграть «Рубин» и «Анжи».