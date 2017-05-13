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Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Амкаром» (1:0) в 28-м туре РФПЛ. 

Каррера правильно сделал, что выпустил в Перми смешанный состав. Все-таки празднование чемпионства несколько затянулось. Еще вчера Глушаков с Федуном были на «Вечернем Урганте». Понятно, что съемки передачи идут днем, но все же – много эмоций было отдано за последнюю неделю. В составе были нужны те, кто чуть более голоден до футбола.

Например, Самедов, который в последних матчах далеко не всегда был в стартовом составе. И в Перми он снова забил победный мяч – третий за эту весну. Что бы кто ни говорил, но Самедов уже оправдал свой трансфер.

И решение Карреры перекроить защиту, выпустив Кутепова, Боккетти, Тигиева, себя оправдало. «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль». Пусть «Амкар» сейчас не так хорош, как осенью. После ухода Селихова и Джикии команда Гаджиева стала гораздо больше пропускать. В атаке не хватает креативных игроков, вроде стараются, бьются, но конкретики мало. Но, надо признать, три хороших момента они создали. И все - у Гасилина, но тот их «загасил».

Говорит ли матч в Перми о том, что Каррера поставил «Спартаку» надежную игру в защите? Нет. Ребята играли старательно, что понятно, все-таки, кроме Джикии, они все на данный момент неосновные защитники. Поэтому рвались доказать свою состоятельность.

Но вот такой, весенний, «Амкар», не побеждающий уже семь матчей, играющий в футбол с какими-то непраздничными лицами – не тот соперник, по которому можно судить о прогрессе защиты. Думаю, Каррера это понимает. Как и то, что над защитой надо очень много работать.

Тем не менее, в этой игре плюсов больше, чем минусов. Дали перевести дух лидерам, проверили ближайшую обойму команды. Показали, что они нужны. В следующем сезоне ведь будет больше матчей, поэтому не помешало бы сохранить того же Боккетти.

После финального свистка народ повалили на поле. Пошли пляски, радость, будто чемпионство в этом матче взяли. Конечно, люди празднуют. И это здорово. Но эмоции скоро улягутся, мы уже начнем заглядывать в будущее. И, думаю, в следующем матче выйдет уже основа.

Матч

Амкар - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Самедов 50 (0:1).

Состав

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин

Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)

Предупреждения:

Занев, 76 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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