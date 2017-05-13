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Цветок душистых прихотей. Сколько неустоек выплатит в этом году «Зенит»?

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Цветок душистых прихотей. Сколько неустоек выплатит в этом году «Зенит»?
Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев взвешивает «за» и «против» отставки Мирчи Луческу.

Вон он какой нежный, оказывается, «Зенит»-то! Раскрыл-таки в Самаре бутон. Прямо как весенние цветочки, сильно припозднившиеся из-за атак морозца со снегом и градом. Ну да, Питер, как за ним водится, не полный матч наслаждался обуявшим его футбольным теплом. Но все же. Взялся играть не откладывая. И впервые за весну забил три. Сгладил. Подсластил. Играть может – если нет тому помех.

Заметим вот что: как только собственноножно растоптал практические шансы заполучить путевку в Лигу чемпионов, так и раскрылся. Скинув с плеч сковывавший напряг, ответственность и необходимость решать, видите ли, спортивную задачу. Про гибель зенитовских практических шансов я едва ли преувеличил. Скорее лето в наших краях вовсе не наступит, чем ЦСКА в таком элементарном для него эндшпиле упустит свое.

И коли мы подметили у «Зенита» парадокс несвоевременного цветения, надо бы обмозговать подоплеку.

Может, это синдром этакого баловня – сынка богатого папеньки? Который, чуть что не по нему, ходит сам не свой? Ибо в зенитовской натуре глубоко засела привычка ко всяческому благополучию. К неизменно льготному жребию в еврокубках. К столь же доброму до поры до времени судейству в премьер-лиге. А как только схлестнулись в темной стихии арбитража некие встречные потоки, сразу закручинился дорогой наш «Зенитушка».

Или они, команда с тренером, вот так полюбовно договорились? Мол, дальше не будем друг друга мучить, скорое прощание с Луческу утверждено в клубных верхах. И постараемся теперь по меньшей мере сохранить напоследок футбольное лицо.

Но! Расторгнуть сейчас контракт с румыном означает для клуба оплачивать в течение года услуги сразу двух главных тренеров (контракт у Мирчи «2+1»). Если только не удастся договориться полюбовно: ты, мол, и так, дорогой, хороший куш здесь у нас отхватил на пышную старость, уж не борзей! Двойной расход на тренеров «Зенит» уже проходил, отправив в отставку Лучано Спаллетти. А нынче всплывает, до кучи, еще одна немаловажная подробность. Штатный игровой комплект питерского клуба насчитывает около трех десятков полевых единиц. Припасенных, как теперь выясняется, не более чем для малотребовательного контекста предварительных раундов Лиги Европы. И оплачивать такую массовку в обход целесообразности – значит, и тут расщедриваться на обильные неустойки, ведь сколько народу вне игрового оборота!

Словом, не удивлюсь, если в зенитовском генералитете есть мысль Луческу оставить. А то ведь чем дальше в лес, тем толще партизаны. И ежели клуб, прогнав Мирчу, методом малоосмысленного тыка выберет очередного спеца столь же сомнительных достоинств, то из неустоечной кабалы ему не выбраться долго. Спец-то бесспорных достоинств в отсутствие у «Зенита» лигочемпионской перспективы вряд ли поведется на что-то, кроме соблазнительного барыша.

Если Луческу вдруг оставят, то вся премьер-лиговая общественность, думается, примет это известие с глубоким удовлетворением. Приятно иметь дело с таким «Зенитом». Нежным. Прихотливым. И совсем даже не страшным.

Матч

Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)

Голы

Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба

Предупреждения:

Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция


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