Одной правой! Россияне разгромили словаков без двух ведущих левых форвардов

Лишившись двух своих лидеров, сборная России без труда разгромила словаков (6:0), сняв все вопросы о победителе еще в первом периоде.

Поединком со сборной Словакии у нашей команды заканчивалась этакая полоса штиля. Потому что, как ни крути, Италия, Германия и Дания по настоящему серьезных проблем россиянам не доставили. А вот дальше начнутся более серьезные бои.

«РАЗДАВИМ СЛОВАКИЮ ПРЕССОМ»

В другие годы и Словакию надо было бы рассматривать, как опасного противника, но… Перед матчем корреспонденты «Советского спорта» поговорили с одним из наставником этой команды – известным специалистом Юлиусом Шуплером. И вот он нам рассказал, что перед турниром у сборной было 23 отказа!

Возможно, тренер слегка преувеличил, имея в виду, что два с лишним десятка ведущих игроков не смогли приехать в сборную по разным причинам. Но факт есть факт – в составе словаков нет ни одного игрока НХЛ. А из КХЛ – только один, защитник Чайковски из «Автомобилиста».

Поэтому в Кельне Словакия на успех особо не рассчитывает. Хотя и цепляет очки почти в каждом поединке. И теоретически шансы на участие в плей-офф не потеряла.

- У словаков мало мастеровитых защитников, поэтому мы постараемся применить прессинг и проломить их оборону, - заявил накануне матча тренер сборной России Харийс Витолиньш. – От своей обычной тактики не отступим.

Ну а кроме того, сборная России решала в этом матче и довольно серьезные внутренние, так сказать, организационные задачи. В этом поединке не принимал участия не только капитан Сергей Мозякин, который продолжает восстанавливаться после сотрясения в поединке с немцами. Но и неожиданно приболевший Артемий Панарин, пропустивший в пятницу тренировку.

НИЧУШКИН СЕЙЧАС ПОЛЕЗНЕЕ

Вместо них Олег Знарок внес в заявку Валерия Ничушкина. Этот шаг тренера вызвал массу споров. Многие болельщики недоумевали – почему он, а не герой МЧМ-2017 Кирилл Капризов. И перед матчем мне еще раз удалось переговорить со Знарком на эту тему.

Логика штаба сборной мне абсолютно понятна. Нам надо сейчас в первую очередь крепить оборону. За счет мощных сдерживающих форвардов в том числе. Впереди очень ответственные матчи. А Капризов пропустил много после окончания сезона, залечивал травму. Да и никак уж Кирилл не нападающий оборонительного плана.

Поэтому и остановились на Ничушкине, который прошел со сборной большую часть подготовительного цикла. И тоже, кстати, молодой, тоже талантливый, давно бьется за право выступить на чемпионате мира. В данной ситуации Валерий – нужнее.

Тут, кстати, нет особых поводов сомневаться в чутье Знарка. Потому что год назад его здорово критиковали за вызов в сборную Телегина. А Иван стал одним из лучших наших игроков и на чемпионате мира в Москве, и на Кубке мира в Торонто.

В общем выбор сделан. И теперь надо просто найти для Ничушкина самое полезное место в команде. Держа в голове, что в следующем матче, против латвийцев, нашу атаку пополнит еще и Евгений Кузнецов.

ГУСЕВУ С АРМЕЙЦАМИ ЛУЧШЕ

В итоге сборная России в субботу выглядела по-новому. С Шипачевым и Дадоновым играл Гусев – восстановление питерского звена напрашивалось. Особенно при отсутствии Панарина.

Эта тройка организовала гол в своей первой же смене. Пас Гусева на пятачок могли замкнуть и Дадонов, и Белов. Но до Антона шайба не дошла. Евгений первым отправил ее в ворота.

Затем они же реализовали наше первое большинство. И вновь Гусев вывел Дадонов на убойную позицию, которая вратарю шансов не оставила. Учитывая, что Евгений – правый форвард, а два левых нападающих пропускали матч из-за травм, можно сказать, что на этот раз мы одолели соперника «одной правой».

При этом в сборной оказалась два сдерживающих звена – Телегин – Андронов – Плотников и Ничушкин – Ткачев – Барабанов. Гусев же дополнял еще и связку Кучерова с Наместниковым. Но с меньшим успехом.

Ну а счет уже к концу третьего периода вырос до 3:0, благодаря шальному дальнему броску Миронова.

Первый перерыв прилично затянулся. И это на кельнской арене происходит уже не первый раз из-за проблем со льдом. Но в принципе, матч можно было и не продолжать. Закончился он со счетом 6:0.

Приятный итог! Особенно с учетом того, что россияне не дают распечатать свои ворота уже в двух матчах кряду.