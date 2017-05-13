Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Крылья Советов1 : 3Зенит
Теннис  Надаль6:2, 6:4Джокович
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Хоккей  Россия6 : 0Словакия
Футбол  Локомотив2 : 0Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Одной правой! Россияне разгромили словаков без двух ведущих левых форвардов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Одной правой! Россияне разгромили словаков без двух ведущих левых форвардов
Источник: Gettyimages.ru

Лишившись двух своих лидеров, сборная России без труда разгромила словаков (6:0), сняв все вопросы о победителе еще в первом периоде.

Поединком со сборной Словакии у нашей команды заканчивалась этакая полоса штиля. Потому что, как ни крути, Италия, Германия и Дания по настоящему серьезных проблем россиянам не доставили. А вот дальше начнутся более серьезные бои.

«РАЗДАВИМ СЛОВАКИЮ ПРЕССОМ»

В другие годы и Словакию надо было бы рассматривать, как опасного противника, но… Перед матчем корреспонденты «Советского спорта» поговорили с одним из наставником этой команды – известным специалистом Юлиусом Шуплером. И вот он нам рассказал, что перед турниром у сборной было 23 отказа!

Возможно, тренер слегка преувеличил, имея в виду, что два с лишним десятка ведущих игроков не смогли приехать в сборную по разным причинам. Но факт есть факт – в составе словаков нет ни одного игрока НХЛ. А из КХЛ – только один, защитник Чайковски из «Автомобилиста».

Поэтому в Кельне Словакия на успех особо не рассчитывает. Хотя и цепляет очки почти в каждом поединке. И теоретически шансы на участие в плей-офф не потеряла.

- У словаков мало мастеровитых защитников, поэтому мы постараемся применить прессинг и проломить их оборону, - заявил накануне матча тренер сборной России Харийс Витолиньш. – От своей обычной тактики не отступим.

Ну а кроме того, сборная России решала в этом матче и довольно серьезные внутренние, так сказать, организационные задачи. В этом поединке не принимал участия не только капитан Сергей Мозякин, который продолжает восстанавливаться после сотрясения в поединке с немцами. Но и неожиданно приболевший Артемий Панарин, пропустивший в пятницу тренировку.

НИЧУШКИН СЕЙЧАС ПОЛЕЗНЕЕ

Вместо них Олег Знарок внес в заявку Валерия Ничушкина. Этот шаг тренера вызвал массу споров. Многие болельщики недоумевали – почему он, а не герой МЧМ-2017 Кирилл Капризов. И перед матчем мне еще раз удалось переговорить со Знарком на эту тему.

Логика штаба сборной мне абсолютно понятна. Нам надо сейчас в первую очередь крепить оборону. За счет мощных сдерживающих форвардов в том числе. Впереди очень ответственные матчи. А Капризов пропустил много после окончания сезона, залечивал травму. Да и никак уж Кирилл не нападающий оборонительного плана.

Поэтому и остановились на Ничушкине, который прошел со сборной большую часть подготовительного цикла. И тоже, кстати, молодой, тоже талантливый, давно бьется за право выступить на чемпионате мира. В данной ситуации Валерий – нужнее.

Тут, кстати, нет особых поводов сомневаться в чутье Знарка. Потому что год назад его здорово критиковали за вызов в сборную Телегина. А Иван стал одним из лучших наших игроков и на чемпионате мира в Москве, и на Кубке мира в Торонто.

В общем выбор сделан. И теперь надо просто найти для Ничушкина самое полезное место в команде. Держа в голове, что в следующем матче, против латвийцев, нашу атаку пополнит еще и Евгений Кузнецов.

ГУСЕВУ С АРМЕЙЦАМИ ЛУЧШЕ

В итоге сборная России в субботу выглядела по-новому. С Шипачевым и Дадоновым играл Гусев – восстановление питерского звена напрашивалось. Особенно при отсутствии Панарина.

Эта тройка организовала гол в своей первой же смене. Пас Гусева на пятачок могли замкнуть и Дадонов, и Белов. Но до Антона шайба не дошла. Евгений первым отправил ее в ворота.

Затем они же реализовали наше первое большинство. И вновь Гусев вывел Дадонов на убойную позицию, которая вратарю шансов не оставила. Учитывая, что Евгений – правый форвард, а два левых нападающих пропускали матч из-за травм, можно сказать, что на этот раз мы одолели соперника «одной правой».

При этом в сборной оказалась два сдерживающих звена – Телегин – Андронов – Плотников и Ничушкин – Ткачев – Барабанов. Гусев же дополнял еще и связку Кучерова с Наместниковым. Но с меньшим успехом.

Ну а счет уже к концу третьего периода вырос до 3:0, благодаря шальному дальнему броску Миронова.

Первый перерыв прилично затянулся. И это на кельнской арене происходит уже не первый раз из-за проблем со льдом. Но в принципе, матч можно было и не продолжать. Закончился он со счетом 6:0.

Приятный итог! Особенно с учетом того, что россияне не дают распечатать свои ворота уже в двух матчах кряду.

Матч

Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Кузнецов и Орлов будут играть с латвийцамиГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»!Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»!Бывший главный тренер сборной России, победитель ЧМ-1993 Борис Михайлов – о победе над словаками (6:0).Евгений Дадонов: Василевский не дал шанса словакам зацепиться за игруНападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0).Андрей Василевский: Российские хоккеисты не должны расслаблятьсяГолкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0), а также потерю капитана команды Сергея Мозякина, для которого турнир в Кельне и Париже завершился досрочно.Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасноЗащитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над словаками – 6:0.Сборная России отправила шесть безответных шайб в ворота СловакииСборная России обыграла команду Словакии (6:0) на групповом этапе чемпионата мира.Сборная Белоруссии переиграла команду Словении на ЧМ-2017Хоккеисты сборной Белоруссии переиграли Словакию (5:2) в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на ЧМНападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира.Евгений Кузнецов: Мы здесь – не пассажиры! Мы приехали биться за страну (видео)Евгений Кузнецов: Мы здесь – не пассажиры! Мы приехали биться за страну (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Евгения Кузнецова, который вместе с Дмитрием Орловым прилетел на чемпионат мира.Россия – Словакия. ОнлайнВ матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Словакии.Сборная США по хоккею заявила на чемпиона мира двух игроков «Рейнджерс»Сборная США по хоккею заявила на чемпионат мира защитника «Рейнджерс» Брэйди Скджея и форварда Кевина Хэйса. Об этом сообщил наставник американской команды Джефф Блэшилл.Дмитрий Орлов: Приятно, что позвали в сборную РоссииЗащитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал об отсутствии сложностей при переходе на большие площадки.Они уезжают из сборной. Интервью с Капризовым и ЛюбимовымОни уезжают из сборной. Интервью с Капризовым и ЛюбимовымКирилл Капризов и Роман Любимов покидают сборную Россиию по хоккею.Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на ОлимпиадеГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.Хенрик Лундквист: У сборной России и без Овечкина отличные шанс на золото ЧМГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отсутствии в составе сборной России Александра Овечкина.Россия – Словакия. Ничушкин выйдет в четвертом звене, Панарин пропустит матчТренерский штаб сборной России назвал состав на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии.Анонс дня на ЧМ-17. Словения - Белоруссия, Канада - Швейцария и другие матчиАнонс дня на ЧМ-17. Словения - Белоруссия, Канада - Швейцария и другие матчи«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.Сборная США одержала волевую победу над ЛатвиейСборная США переиграла команду Латвии (5:3) в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею-2017.Финляндия в овертайме обыграла Норвегию на чемпионате мираМатч чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Финляндии завершился победой финской в овертайме команды. Итоговый счет матча – 3:2.Бэкстрем усилит сборную Швеции на чемпионате мираЦентрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем в воскресенье утром должен прилететь в Германию, где проходит чемпионат мира по хоккею.
Футбол
Дмитрий Лоськов: Пусть теперь молодежь играет
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле
Футбол
Дмитрий Лоськов стал новым рекордсменом страны
Футбол
Юрий Белоус: ЦСКА не упустит второе место и путевку в Лигу чемпионов
все новости
Словакия
Словакиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости