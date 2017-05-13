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Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»!

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»!
Источник: Gettyimages.ru

Бывший главный тренер сборной России, победитель ЧМ-1993 Борис Михайлов – о победе над словаками (6:0).

- После победы над датчанами (3:0) вы пожурили нашу сборную – мол, вышли в белых перчатках, хотели победить малой кровью. Сегодня было по-другому?
- Абсолютно по-другому. Настрой был должным. Очень важный момент – забили быстрые голы, выиграли первый период 3:0.

- Однако не умаляя заслуг победителей, признаем не самый высокий уровень соперника…
- Давайте признаем. Эта словацкая команда в подметки не годится той, с которой наша сборная встречалась в финале чемпионата мира 2002 года в Гетеборге. Та словацкая сборная, собранная из сильных игроков НХЛ, диктовала моду. Но мы могли ее победить, уступая 1:3, сравняли счет и полетели забивать четвертую шайбу. А надо было успокоиться, взять паузу, дождаться овертайма… Прошло уже 15 лет, а я все никак не могу успокоиться. Хотя и серебро тогда казалось большим успехом. Всем дали заслуженных мастеров спорта.

А нынешняя сборная Словакии входит в тройку. Только с конца, в тройку слабейших на чемпионате мира.

- И тем не менее без работы нашего вратаря Василевского слабаки не оставили, заставили его вспотеть…
- Василевский молодец, прибавляет от матча к матчу. Нашим все-таки надо построже играть в обороне. Соперники посильнее могут за эти помарки в обороне наказать голами.

- Оцените дебют на чемпионатах мира Ничушкина.
- Он долго ждал шанса, надеялся, тренировался. Очень старался, выходил в меньшинстве. Уверен, Ничушкин будет прибавлять и принесет сборной пользу. А вашего брата, журналиста, раструбивших, что Ничушкин попал в состав сенсационно, хочу пожурить. Это не сенсация, а продуманное, взвешенное тренерское решение. Я тоже голосовал за Капризова. Но Ничушкин – это мощь, силовые проходы. Наконец, меньшинство.

- Сегодня из-за микротравмы не вышел Панарин, команда снова играла в 11 нападающих. Недокомплект позволил почувствовать вкус гола Дадонову, пополнить ассистентский счет Гусеву, сделать голевой почин защитнику Миронову и форварду Телегину.
- Но в то же время потерялись Барабанов, Плотников. Когда выйдет Кузнецов, вернется в состав Панарин, кому-то ведь придется сесть в запас. Хотя, возможно, команда будет играть в 13 нападающих и семь защитников.

- ФХО официально объявила: получивший травму верхней части тела Мозякин покинул чемпионат мира…
- Я уже говорил: это потеря. Но надо жить настоящим, а не сожалеть-причитать. Думаю, в бригады большинства введут Орлова. Понравился вариант с Панариным на синей линии. Может, и для Кузнецова придумают какую-то особую роль. На все это есть тренеры.

Матч

Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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