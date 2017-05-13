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В падении через себя! Самый красивый автогол в истории (видео)

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Региональный кубковый матч в Швейцарии не оставил бы своего следа в истории, если бы не редкий по красоте гол. Забит он был, правда, в свои ворота. «Советский спорт» не только рассказывает все, что нужно знать об этом случае, но и показывает.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Футбольный клуб «Пюи» 3 мая играл с командой «Ренан» в полуфинале кубка швейцарского кантона Во. Футболист из швейцарской команды «Пюи» забил автогол. Ну, с кем, как говорится, не бывает? Вот только случилось это необычным образом: неудачно срезав мяч в собственной штрафной, он догнал его и, видимо, решил спасти свою команду от углового. Вроде бы никто ему не мешал, но что-то пошло не так. Получился эффектный удар в падении через себя.

Ясно, что если игрока попросить повторить этот трюк у чужих ворот, вряд ли влетит хоть один из десяти таких же ударов.

КАК ЭТО БЫЛО

Пересказывать можно долго. Но лучше один раз увидеть:


Да, при многократном просмотре эпизода видно, что вратарь команды не просто с ударом не справился – он вообще индифферентно проводил мяч взглядом. Но с другой стороны, мог ли он ожидать такой подлости от своего партнера по команде?

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Несмотря на гол в собственные ворота, «Пюи» не проиграл: основное и дополнительное время закончилось вничью, а по пенальти футболисты «Пюи» выиграли и прошли в финал. На сайте клуба коротко рассказывается (http://www.pullyfoot.ch/index.php?page=news_det.php&idn=237) о победе, но ничего не говорится про красивый гол в свои ворота.

БОНУС

Курьезных голов, забитых в свои ворота, немало. Они запоминаются и долго не выходят из головы болельщиков. И уж точно, как заноза, сидят в сердце самих «отличившихся» футболистов.

Нагуглить в интернете таких драматичных эпизодов вы можете с лихвой. Вот – одна из топ-десяток подобных человеческих трагедий:


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