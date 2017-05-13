Машина времени. Как «Локомотив» и Лоськов вернули нас в прошлое

Дмитрий Лоськов вышел на поле в составе "Локомотива" Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Московский «Локомотив» победил «Оренбург» (4:0). О возвращении в прошлое, рекорде Дмитрия Лоськова и намечающемся ренессансе – в репортаже «Советского спорта».

ВЕЛИКИЙ КАПИТАН И ЧЕМПИОН

«Великий капитан и чемпион! Оле-оле, Дима Лоськов!» - доносилось с трибун с первых минут. Фанатская трибуна на столь знаменательный матч собралась полностью, а остальные три четверти черкизовской арены 100-процентной посещаемостью похвастать не смогли. Легендарное возвращение вживую увидели всего 10 177 зрителей. Печально. А ведь вечер субботы. Но улыбнуться заставил баннер, приуроченный к выходу Лоськова в стартовом составе: «Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже».

Хочешь не хочешь, а действия Лоськова привлекали больше всего внимания. Прессинговал, помогал в подыгрыше, чудесно, как в былые годы, обрабатывал мяч, красовался вместе с Семиным на фанатском флаге – это все про 43-летнего хавбека. Безусловно, скоростных атак с участием Дмитрия наблюдать не приходилось. Но как же все-таки приятно вернуться в прошлое, поностальгировать вместе с тысячами фанов «Локо»: Лоськов на поле, Семин на бровке, кубок взяли – ну не красота? И лишь разминающийся с первых минут Алексей Миранчук разрушил прелестную историю и выдернул обратно в реальность: великому капитану и чемпиону отвели только 13 минут на поле. Потом он быстро надел пуховик и превратился в одного из членов тренерского штаба.





МАШИНА ВРЕМЕНИ

Магическая составляющая встречи не испарилась после замены Лоськова на Миранчука. На ум пришли строки из песни группы «Машина Времени»: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас». Это, знаете ли, как раз про Дмитрия.

Полузащитник искусственно не продлевал игроцкую карьеру, не прогибался под этот мир несмотря на невозможность выйти на поле много раньше и все-таки установить рекорд по количеству сезонов, проведенных в чемпионате России. Шанс сам нашел героя спустя годы. С приходом нового президента и тренера, с возвращением болельщиков на трибуны. Изменчивый мир все-таки прогнулся.

«ГАЗОВИК» В ПОЛ!

«Оренбург» на празднике чествования Лоськова лишним не был. Не выглядели гости приглашенными цыганами, приехавшими на этот вечер ради потех с медведем и ярких танцев. Отрезками команда Евдокимова играла даже лучше хозяев, а человек 200, «пробивших выезд» в Москву, были этому только рады.

Правда, все это не интересовало Ари, Миранчука и Фернандеша, организовавших два гола. Бразилец набрал невероятную форму и оформил дубль, португалец на пике вообще весь сезон, а россиянин точно заработал на новый контракт с клубом. На фоне забивного «Локо» соперник потихонечку отказался от атакующих действий, ментально сник и, казалось, уже сел в автобус и укатил в аэропорт. Даже Роберта Евдокимова на границе технической зоны почти не было видно. Почему? Да он там практически и не появлялся.

ЭТО ТОЧНО «ЛОКОМОТИВ»?

Под конец встречи красно-зеленые болельщики поздравили Юрия Семина с прошедшим на днях 70-летием, подняв над головой множество небольших плакатиков: «Паровоз с большой буквы», «Пример и ориентир», «Ваша заслуга неоценима» и другие. Кроме того, Матч с «Оренбургом» дважды стал историческим: впервые в истории РФПЛ братья Миранчуки сыграли вместе и осуществили давнюю мечту. А в последние 10 минут стало совсем хорошо – Ротенбергу дали игровое время и Фернандеш вколотил четвертый гол.





Встреча с «Оренбургом» стала первой домашней игрой «Локомотива» после победы в Кубке России. Сразу по окончании матча железнодорожники пронесли заветный трофей вдоль не всегда заполненных трибун. Тут, как говорится, кто захотел, тот и пришел. А «Локомотив» все равно в Лиге Европы, с рекордом Лоськова, юбилеем Семина, Миранчуками на поле и победой над «Оренбургом».

Похоже, у самой неоднозначной московской команды этого сезона все склеилось. Помалу, пока не совсем основательно, но все-таки склеилось. Нет, ну точно машина времени.