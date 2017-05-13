Олег Знарок: После этого разговора я три часа не мог выйти из номера… (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после победы над Словакией (6:0) разговаривает с главным тренером сборной России Олегом Знарком.

- Что с Артемием Панариным? Почему он не играл?

- В субботу чувствовал себя получше, но мы решили его поберечь на матч с Латвией. Думаю, там будет все нормально.

- Что за ерунда творилась со льдом?

- Да, и это не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира.

- Вы подошли к арбитру…

- Нет, он сам подошел. Но что тут сделаешь? Нужно было заново заливать площадку. Но затянувшаяся пауза не выбила нас из колеи.

- Расскажите, как вы сделали выбор в пользу Валерия Ничушкина. Как оцените его игру?

- В первом матче ему было очень тяжело после такого перерыва. Но он сыграл на своем уровне, в нужный момент закрыл меньшинство. Я им доволен.

Если бы «Вашингтон» прошел дальше, мы бы заявили Кирилла Капризова, Валерия Ничушкина и защитника Михаила Науменкова. А так нам был нужен еще один игрок для оборонительных функций и меньшинства.

- Вы потеряли Сергея Мозякина до конца турнира. Тут не было шансов?

- К сожалению, так. Капитаном теперь останется Антон Белов.

- Готовы ли будут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграть против Латвии?

- Да. Какие ждать сочетания? В третьем периоде сейчас мы попробовали поставить Ткачева на край. Может, такой вариант нам будет удобнее.

- Сборная Латвии последний раз при вас выходила в плей-офф чемпионата мира. Ваше впечатление о будущем сопернике? Что там изменилось?

- Хорошо вы спросили! Не знаю, что там поменялось… Мне важна только сборная России, и я ориентируюсь на нее. Мы уже начали разбирать сборную Латвии. Но главное здесь – не прозевать момент. Надо уважать соперника до игры, а не по ее ходу.

- Это будет первый матч в 20.15 по немецкому времени. Есть тут нюансы?

- Да, они есть. Надеюсь, мы провели хорошие сборы, и ребятам хватит физических сил, чтобы восстановиться после этой игры. Но момент сложный, я с вами соглашусь.

- Андрей Василевский сделал второй «сухарь» подряд. Вы довольны действиями команды в обороне?

- Наверное, да. Хотя есть моменты, которые нужно улучшать при игре в обороне. Потому что в следующих матчах будет намного сложнее. В обороне нужно действовать более дисциплинированно и правильно.

- Сложно ли каждый раз настраивать команду на несильного соперника?

- Очень сложно. Очень сложно, - два раза повторил Знарок, но раскрывать тему не стал.

- Что вы сказали пятерым ребятам, которые не попали в заявку сборной России и теперь уезжают из Кельна?

- Этот момент всегда труден. После этого я сел в номере и не выходил часа три. Хотя жена приехала, звала на ужин. «Нет, - говорю, - не могу».

Такие моменты всегда бывают. И каждый раз очень жалко всех ребят, с которыми ты расстаешься. Но это жизнь. И мы в них верим. В следующем сезоне будут и Евротур, и Олимпиада. Мы расстались нормально, по-рабочему…