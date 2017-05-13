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«Это не лед, а стиральная доска!» Россияне критикуют площадку на ЧМ-2017

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это не лед, а стиральная доска!» Россияне критикуют площадку на ЧМ-2017
Источник: Gettyimages.ru

Защитник сборной России Владислав Гавриков комментирует победу над Словакией (6:0) и резко критикует качество льда на чемпионате мира.

Одним из героев этого поединка стал защитник Владислав Гавриков, забросивший шестую шайбу в этой встрече. Впрочем, ему победа легкой не показалась

- Это только по счету кажется, что матч для нас легко сложился, а так у словаков очень хорошая команда, - заявил Гавриков. – Они даже давили в начале и играли агрессивно. Но мы хладнокровно отнеслись к своим моментам. И выжали из них все, что могли.

- То есть словаки слабым соперником не показались?
- Это агрессивная и довольно жесткая команда. И у них есть свой стиль. Но мы все, что создали, реализовали. Поэтому и счет такой крупный.

- Что сегодня случилось со льдом?
- Непонятно. Вышли на него, как на стиральную доску какую-то. И коньки, и клюшка дрожали… Не то, что шайба скакала. Просто очень опасно на таком льду играть. Реально опасно. Я слышал, что здесь уже было такое. Причем, на матче сборной Германии. Но понятия не имею, с чем это связано.

- А на наших матчах такого раньше не было?
- Лед тут всегда не ахти, но такое было в первый раз.

- После дополнительной заливки, из-за которой продлили перерыв, качество льда улучшилось?
- Все равно было плохим. Как будто просто вылили воду сверху. Может, немного лучше. Но главный судья подъехал к нам и развел руками. Говорит, лучше мы сделать сейчас ничего уже не сможем. Ну не отменять же матч? Пришлось играть так. От нас тут ничего не зависит. Так что и говорить об этом уже смысла нет. Нужно выходить и биться.

- Вы довольны собой после такой уверенной победы?
- Всегда есть, что исправлять. Мелкие ошибки происходят в каждом матче. И их надо уже сейчас убирать. Потому что в дальнейшем нас будут за них наказывать.

- Вы забрали шайбу после гола? Вот Миронову ее Телегин на лавку привез…
- А мне Шипа (Вадим Шипачев – Прим. ред.) должен был забрать. Это же он мне пас-конфетку выложил! А то Вадим уже обижаться на меня начал. Он постоянно передачи делает, а я не забиваю. Так что сегодня он больше меня был доволен. Громче всех после гола кричал.

- У вас, как у защитника, есть еще один повод для удовлетворения от игры – сборная России не пропускает уже в двух матчах кряду.
- За это в первую очередь надо нашего вратаря благодарить. Вася (Андрей Василевский – Прим. ред.) тащит, когда нам трудно приходится. А мы ему отвечаем – забиваем через несколько смен гол. Вот такая перекличка. А все от того, что мы уверены в нем, в его игре. Он в полном порядке сейчас просто.

- Готовы к тому, что дальше у нас будут гораздо более серьезные соперники?
- Конечно! Это все понимают. Видели, как сегодня Латвия на равных билась со сборной США. Надо готовится. Будут два очень тяжелых матча за сутки.

Матч

Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб, Плотников), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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