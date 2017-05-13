Агрессивные болельщики и убитая трава. Дайджест неспортивной прессы

Клубную базу в Тарасовке отремонтировали в свое время за 60 миллионов рублей, а новый стадион «Зенита» продолжает требовать много денег. Неспортивные СМИ тоже пишут о спорте, но чаще всего считают не очки и забитые голы. «Советский спорт» пересказывает самое интересное.

Общественно-политическое издание «Медуза» не так часто пишет о спорте, но на минувшей неделе не смогла обойти стороной тему чемпионства «Спартака». Издание, как и положено, за всем видит социальные реалии. Поэтому и здесь тоже останавливается не на спортивной стороне вопроса. «Чемпионства поклонники клуба ждали 16 лет. С 2001-го выросло целое поколение болельщиков, которые не видели ни одного чемпионства... Отсутствие титулов не сказалось на популярности «Спартака», в тяжелые времена он не потерял фанатов, появилось и много новых». Издание приводит монологи тех, для кого нынешнее спартаковское чемпионство стало первым за долгие годы боления, и делает выводы: как в России меняется болельщик.

Издание подробно объясняет неподготовленному читателю, что такое «фанатка», какие многочисленные унизительные досмотры по пути на трибуны надо преодолеть. А вот первые впечатления от футбола в нулевые годы одного из посетителей фан-сектора: «Первое, что я увидел: двое мужиков в трусах. Из одежды, кроме трусов, на них были только спартаковские флаги. И это были не пацаны, а именно мужики. Лет по пятьдесят. Кажется, я тогда подумал, что болельщик — это вообще профессия. Я тогда и не думал, что потом начнется полнейший ад».

Круг тем прорисован довольно широкий: как меняется система взглядов, как люди приходят на «фанатку», как агрессия проявляется даже во внешне тихих и спокойных людях и почему спартаковские болельщики искренно радуются чемпионству, но при этом понимают, что случилось оно вопреки логике.

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«Форбс» по-своему излагает тему спартаковского чемпионства. Как и принято здесь, он считает деньги. Разумеется, в кармане «Лукойла» и Федуна в частности.

«Дорогие покупки, тренерская карусель, две больших стройки и один трофей». Описываются все важные расходы Леонида Федуна и Вагита Алекперова за 13 лет в «Спартаке».

Леонид Федун в течение 14 лет был главным публичным лицом проекта, хотя затраты на содержание команды делил с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Вспомнило издание про все: и странные сделки с Быстровым, и интервью Аленичева, сколько стоит ремонт клубной базы в Тарасовке и то, во сколько обошлась академия имени Черенкова. Все это перемежается воспоминаниями про «тренер – это только 10 процентов» и цитатами про «Фалькао к нам не поедет».

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«РБК» славится своими расследованиями. Вот и на этот раз издание порадовало читаталей очередной серией про «Газпром». Точнее, про «Газпром-Арену», которая теперь аккуратно переименована в «Арену – Санкт-Петербург».

В материале «Гиблое поле» авторы напоминают, что газон, на котором, по регламентным нормам ФИФА, надо провести хотя бы три игры, с трудом выдержал две тестовые встречи. Владельцы стадиона пообещали привести поле в норму. По оценке экспертов, это будет стоить до 26 млн руб. При этом никто не говорит, что будут делать: спасать нынешний газон или стелить новый?

В борьбе за мяч Юрий Жирков всковырнул поле. Источник: официальный сайт «Зенита»

Издание подробно опрашивает представителей компаний, специализирующиеся на возведении спортсооружений, в том числе на подготовке натуральных газонов. Они, собственно, уже давно – еще до этих двух матчей - выражали сомнение, что поле будет пригодно для спортивных соревнований. Основной технологической проблемой «Газпром-Арены» является недостаточная глубина так называемого корыта — чаши, в которой размещается газон со всей «внутренней инженерией».

Что делать теперь, не очень понятно. За месяц с небольшим сделать новое поле со всей начинкой и засеять новую траву? Нереально. Но в качестве временного решения можно было бы уложить рулонный газон. Он выдержит месяц, что и необходимо для проведения Кубка конфедераций, говорят специалисты.

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В материале «Клюшки в сторону» издание «Аргументы и факты» описывает положение дел в сборной Украины по хоккею. Не так давно элиту покинула сборная Казахстана, цепляется за спасительные очки сейчас команда Белоруссии. Может статься, что кроме России и Латвии никого из постсоветского пространства больше в хоккейном высшем свете и не останется.

«Насущная задача украинского хоккея в том, чтобы не скатиться в братские объятия бельгийцев, испанцев и сербов, не встретиться с мексиканцами и израильтянами», – пишет «АиФ». Все потихоньку начинают забывать, что еще десять лет назад украинская сборная играла в элите. Теперь она проводила домашний чемпионат мира (дивизион 1А, есть еще 1B, 2А, 2В и дивизион 3) и очень рассчитывала на путевку в высший свет. Не вышло. Проиграли всем и за тур до финиша досрочно вылетели ещё ниже – в дивизион 1В. А там остаётся уже не так далеко до полной экзотики. Если Литва, Хорватия, Эстония окажутся украинцам не по зубам, то ниже падать будет уже некуда: в третьем дивизионе давно обосновались хоккейные карлики: ЮАР, Грузия, Гонконг, Люксембург, ОАЭ, Тайвань…