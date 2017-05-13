Дмитрий Лоськов: Могу ли сыграть снова? Хватит, теперь время молодых

Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от установленного рекорда в матче с «Оренбургом» (4:0).

- Победили «Оренбург» спокойно. В принципе, что тут говорить? Результат на табло. Мы движемся дальше, идем от игры к игре.

- Нервничали перед выходом на поле?

- Когда был футболистом помоложе, всегда нервничал. А если не нервничаешь – то уже пора заканчивать. Но волнение с тобой до свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом все это улетучивается.

Изначально было два варианта: сыграть с первых минут или выйти в концовке. Но мы не знали, какой будет игра. Поэтому, чтобы перестраховаться, вышел в основе.

- Раз вы волновались, может не надо заканчивать?

- Да нет. У нас же молодые футболисты появляются, вы их видели. Теперь их время пришло.

- Чувствовали, что могли сыграть больше?

- Нет-нет, хватит уже.

- С Семаком обсуждали рекорд? У него 19 чемпионатов, у вас теперь 20.

- Думаю, как и я, он не гнался за рекордом. Для меня важнее был прощальный матч на родном стадионе в компании любимых болельщиков. Еще и при Юрии Семине, при ребятах, с кем когда-то играл: Пашинине, Оганесяне и Хапове.

- Теперь Лоськов только тренер. И какой же?

- Я пока только учусь.

- Как вам поддержка болельщиков?

- Сегодня было просто супер. Фанаты поддерживали весь матч меня, команду, Юрия Павловича. Хотелось, чтобы так было в каждой игре.

Пока читал пожелания Семину, пропустил атаку, в которой забили третий гол.

- О чем говорили с партнерами перед началом матча?

- Футбольный секрет.

- В этом году были на охоте?

- Был. И летом пойду, когда сезон откроется.