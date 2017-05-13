Дмитрий Лоськов: Могу ли сыграть снова? Хватит, теперь время молодых
Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от установленного рекорда в матче с «Оренбургом» (4:0).
- Победили «Оренбург» спокойно. В принципе, что тут говорить? Результат на табло. Мы движемся дальше, идем от игры к игре.
- Нервничали перед выходом на поле?
- Когда был футболистом помоложе, всегда нервничал. А если не нервничаешь – то уже пора заканчивать. Но волнение с тобой до свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом все это улетучивается.
Изначально было два варианта: сыграть с первых минут или выйти в концовке. Но мы не знали, какой будет игра. Поэтому, чтобы перестраховаться, вышел в основе.
- Раз вы волновались, может не надо заканчивать?
- Да нет. У нас же молодые футболисты появляются, вы их видели. Теперь их время пришло.
- Чувствовали, что могли сыграть больше?
- Нет-нет, хватит уже.
- С Семаком обсуждали рекорд? У него 19 чемпионатов, у вас теперь 20.
- Думаю, как и я, он не гнался за рекордом. Для меня важнее был прощальный матч на родном стадионе в компании любимых болельщиков. Еще и при Юрии Семине, при ребятах, с кем когда-то играл: Пашинине, Оганесяне и Хапове.
- Теперь Лоськов только тренер. И какой же?
- Я пока только учусь.
- Как вам поддержка болельщиков?
- Сегодня было просто супер. Фанаты поддерживали весь матч меня, команду, Юрия Павловича. Хотелось, чтобы так было в каждой игре.
Пока читал пожелания Семину, пропустил атаку, в которой забили третий гол.
- О чем говорили с партнерами перед началом матча?
- Футбольный секрет.
- В этом году были на охоте?
- Был. И летом пойду, когда сезон откроется.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция