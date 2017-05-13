Как уйти красиво: 10 рецептов от Дмитрия Лоськова (ФОТОГАЛЕРЕЯ)
Рецепт №1
Выйти на поле со своим сыном, у которого есть минутка или даже две, чтобы помечтать о том, как он сам мог бы продолжать фамильные традиции на этом поле.
Рецепт №2
Настроить судью позитивно, не сделав для этого ничего особенного. И пусть розыгрыш сторон выиграл соперник, но общее настроение осталось на стороне клуба Лоськова.
Рецепт №3
Не поменять ту самую «лоськовскую» прическу, чтобы спутать капитана с другими игроками не было никакой возможности.
Рецепт №4
Двигаться в темпе с молодыми и быстрыми, которые вышли побеждать, и вряд ли станут дарить мяч из уважения даже Дмитрию.
Рецепт №5
Быть в этой команде капитаном. Пускай даже десять минут. Но болельщики помнят эту повязку на Лоськове гораздо дольше, о чем они и поют добрую половину игры.
Рецепт №6
Дать дорогу молодым, которые стремительно несут вперед знамя «Локомотива».
Рецепт №7
Подарить эту футболку сыну. Кто лучше него поймет теперь, что это не просто папа. Что это легенда.
Рецепт №8
Увидеть свое имя на баннере рядом с таким словом, которое просто так к людям не прилипает.
Рецепт №9
Поздравить с Днем Рождения тренера прямо во время матча.
Рецепт №10
Ну, и как хороший актер, получить цветы после спектакля, который длился в «Локомотиве» неполные пятнадцать лет.
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