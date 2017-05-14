С Канады сбили спесь и наказали за пижонство!

Сборная Канады потерпела первое поражение на чемпионате мира-2017 в Париже и Кельне, уступив швейцарцам в овертайме – 2:3.



Кто бы мог подумать, что канадцы на этом турнире споткнутся на куда более скромной швейцарской команде? Тем более, что начали действующие чемпионы мира матч с ними весьма бравурно и уже на седьмой минуте вели в счете 2:0.

Однако, как оказалось позже, это были последние голы канадцев в этом поединке. А вот швейцарцы мириться с поражением вовсе не собирались.

В третьем периоде европейцы забросили две шайбы за три минуты. И интерес к исходу, казалось бы, уже обреченной встречи резко подскочил!

На овертайм, проходивший в формате «3 на 3» канадцы вновь вышли фаворитами. Они небрежно отбросили швейцарцев к воротам и начали проводить одну опасную атаку за другой.

Ключевым, на мой взгляд стал момент, когда на голкипера швейцарцев Йонеса Киллера выскочили сразу два канадца. И вот тут заокеанских профи «спалило» собственное пижонство. Вместо того, чтобы спокойно растянуть вратаря и отправить шайбу в пустой угол, канадец решил шикануть и нанес хитрый и эффектный бросок из-за спины.

Эффектный, но вовсе не эффективный! Потому что шайба скользнула не только мимо голкипера, но и мимо ворот. А в большом спорте такие попытки унизить соперника не прощаются.

И вскоре швейцарцы провели свою первую атаку в овертайме. Она вовсе не была эффектной. Ее даже опасной поначалу назвать было трудно.

Фабрис Герцог рвался к воротам с висевшим у него на плечах защитником канадцев. Но все-таки сумел нанести бросок с неудобной руки и воткнул шайбу точно под перекладину, оформив дубль!

Так Канада перестала быть непобедимой на нынешнем чемпионате мира. Ну и небольшая ложка дегтя в адрес КХЛ и конкретно магнитогорского «Металлурга». Защитником, который не смог помешать швейцарцу нанести решающий бросок, был известный в нашей лиги Крис Ли. Который, кстати, ранее записал на свой счет результативную передачу в матче со швейцарцами. Как водится, при игре в большинстве. Крис, как и в финале Кубка Гагарина, показал, что в атаке он смотрится гораздо лучше, чем в обороне.

Канадцам впору задуматься о швейцарском комплексе. Ведь в 2013 году они уже уступали этой команде на чемпионате мира. Впрочем, сейчас фиаско, скорее всего, не помешает канадцам остаться лидерами парижского дивизиона.

Ну а в Кельне лидирует Россия. И пока команда Олега Знарка – единственная сборная, не потерпевшая на ЧМ-2017 еще ни одного поражения.



