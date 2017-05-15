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СКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделю

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
СКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделю
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Петербургские клубы оказались очень щедрыми. Только Артем Дзюба крал, а не дарил.

Дзюба украл праздник

Артем Дзюба блеснул в Самаре: он украл праздник у «Крыльев Советов», которые праздновали 75-летний юбилей, реализовал два первых же удара по самарским воротам, а потом даже плохую попытку забить через себя превратил в голевой пас. И хотя «Зенит» опять ничем особенным игровым не убедил, за результат в Петербурге перестали переживать уже после первого тайма. С фаворитом в борьбе за Лигу Европы и уже железным участником следующего еврокубкового сезона проблем наверняка будет побольше, а надо бы еще подарок от соперников ЦСКА получить, чтобы свои шесть очков вывели в Лигу чемпионов.

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Над новым стадионом сжалились

Играть с «Краснодаром» вместо гипотетических 40 с лишним или даже 60 тысяч придется максимум при двадцати. Потому что над полем нового стадиона сжалились, последний домашний матч «Зенита» в сезоне перенесли на «Петровский», и сделали прощание месячной давности анекдотом. Главный вопрос: будут ли сердечки с надписями «Привет, «Петровский» или «И снова здравствуйте». Было бы очень в тему.

Ковальчук запустил сериал

Пока на чемпионате мира у сборной России все хорошо, Илья Ковальчук ведет свою параллельную игру: и не факт, что его задача проще. Пока форвард СКА уже официально уведомил «Нью-Джерси», что хотел бы вернуться в НХЛ, а клуб тоже официально рассказал об этом лиге. Вариантов продолжения сериала масса, давайте следить за ним тут. Ясно одно: Кови будет играть не за «Дэвилз», а значит летом мы скорее всего, например, переход Акселя Витселя из «Зенита» куда-нибудь перестанем считать запутанной и мыльной историей.

«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки

СКА объявил звездный состав

СКА на Ковальчука, конечно, тоже претендует, руководители клуба уверены, ради Олимпиады Илья останется в России. А еще СКА снова претендует на захват Петербурга: новую масштабную акцию наметили на 28 мая. Чемпионский парад пройдет-проедет по Невскому проспекту, а потом на Дворцовой, кроме хоккеистов, зажгут IOWA, L'One, Елка, Григорий Лепс и «Ленинград».

«Грядут перемены в «Зените». Шнуров зажег на стадионе в Самаре (фото)

Армейцы уже начали и над составом работать: подписали шведа Давида Рундблада.

Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечисто

«Зенит» решил расширяться 

У «Зенита» свой метод захвата города: на подходе освоение третьего вида спорта. Официально волейбольный петербургский «Зенит» еще не существует, но про его создание уже все знают. Если вы еще нет, убедитесь. За следующие полторы недели должна наступить полная ясность.

В Петербурге будет новый «Зенит». Клуб берется за третий вид спорта

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