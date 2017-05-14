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Вакханалия в Перми, Бердыев – в «Рубине» и интервью Шнура (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вакханалия в Перми, Бердыев – в «Рубине» и интервью Шнура (видео)
Источник: Fanat1k

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Исторический выезд

«Спартак», выставив экспериментальный состав, обыграл «Амкар» то ли на классе, то ли на чем-то еще. Красно-белых здесь ждали: это был их первый матч в ранге действующего чемпиона. И начали поздравлять еще накануне встречи, когда команда только прилетела. Поздравляли и во время матча. И после…

Драма Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекорд


После, с финальным свистком, началось какое-то безумие! Игроки «Спартака» отправились к фанатской трибуне – поздравить болельщиков и себя. А фанаты затем выбежали на поле – рвали сетку ворот на сувениры, неистовствовали, качали Комбарова…


Пресс-служба «Амкара» была впечатлена происходящим.

– На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – написал сотрудник пресс-службы «Амкара» в твиттере.

Боккетти без трусов – это сильно. Какая богатая фантазия!

На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»


Безумие продолжилось в самолете «Спартака». Не обошлось без пострадавших. Тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес лишился волос. Но, похоже, ничуть этому не огорчился.


В общем, как сейчас модно говорить, все отожгли по полной! Впереди два матча. Массимо Каррера озвучил цель – 72 очка. Надо побеждать.

Кстати, «Спартак» установил рекорд чемпионата России по количеству побед со счетом 1:0 – одиннадцать. Но главные рекорды впереди.

Дзюба, Луческу, «Ленинград»

Разозленный «Зенит» катком проехался по «Крыльям Советов». Результат сделал Дзюба – два гола и результативная передача. «Конечно, хотелось сделать хотя бы хет-трик», – скоромно оценил свою игру Артем.

Был доволен и Мирча Луческу. Во всяком случае он ничего не сказал ни про поле, ни про судей.

Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России


На матче присутствовало 18753 зрителя, что для нынешней Самары результат невероятный. Наверное, дело не только в футболе и «Зените», но и в выступлении группы «Ленинград». Сразу по окончании матча она выступила с полуторачасовым концертом.

Цветок душистых прихотей. Сколько неустоек выплатит в этом году «Зенит»?


13 минут Лоськова

«Локомотив» столь же уверенно расправился с «Оренбургом». Солировали Ари и Фернандеш. А матч вошел в историю как последний официальный в карьере Дмитрия Лоськова. 43-летняя легенда вышла в стартовом составе и провела на поле 13 минут.

Машина времени. Как «Локомотив» и Лоськов вернули нас в прошлое


Не все это поняли. 13 минут в сезоне – и сезон идет в зачет, делая Лоськова рекордсменом по этому показателю. Так на 13 минут можно выпустить кого угодно. Даже великий Никита Симонян запросто постоит на фланге пару минут. Представляете, какой будет рекорд? В 90 лет!


Как уйти красиво: 10 рецептов от Дмитрия Лоськова (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Конечно, Лоськов выходил не для рекорда. А чтобы завершить карьеру в официальном матче. И тем не менее не все поняли сути этой акции. Наверное, надо было дать Дмитрию сыграть целый тайм. Тогда разговоров после матча было бы куда меньше.


Фото: «Локомотив»

Перфоманс болельщиков «Локомотива» впечатляет.

Осечка «Краснодара»

Очередная… «Быки» в Екатеринбурге спаслись от поражения только в добавленное время. Увы, но ничего не меняется – жутко нестабильная команда, способная как обыграть любого, так и любому проиграть. И уже «Краснодар» не кажется фаворитом в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу Европы. «Ростов» и «Терек» наступают на пятки.

Такой «Краснодар» нам в Европе не нужен. Колонка Юрия Цыбанева


В клубе назрели перемены. Последуют ли они, покажет лето.


Бердыев – в «Рубине»?

Чем ближе конец сезона, тем больше становится слухов. Вчера прошла информация о том, что в Казани хотят вернуть Курбана Бердыева. А сам мэтр якобы твердо намерен покинуть «Ростов». Что ж, эту фамилию мы услышим еще не раз, причем в отношении не только «Рубина», но и «Зенита», «Краснодара» и вообще всех, кто планирует поменять тренерский штаб.

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Михаил Борзыкин
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