«Грядут перемены в «Зените». Шнуров в футболке «Крыльев» зажег в Самаре (фото)
В свой юбилей «Крылья Советов» уступили сине-бело-голубым и послушали «Ленинград».
Самарский клуб вот уже неделю отмечает 75-летие. По этому поводу Сергей Шнуров записал видео-поздравление «Крыльям» и позвал всех болельщиков на игру с «Зенитом», а также на концерт после матча там же на стадионе. Ролик удалось сделать благодаря одному болельщику самарцев, который является хорошим другом артиста.
Приезд одной из самых популярных групп России вызвал большой ажиотаж в городе. «Крылья Советов» обычно продают билеты по 300-400 рублей, а посетить матч против «Зенита» и послушать «Ленинград» можно было от 900 до 1500 рублей - это одна из самых дешевых цен на концерт группы. По сравнению с прошлым домашним матчем против «Оренбурга», на который пришло 7915 человек, двойное петербургское шоу посетило 18753 зрителя! Для «Крыльев» в этом сезоне это невероятный успех. Победить в юбилей волжанам не удалось - «Зенит» благодаря дублю Дзюбы одержал победу. Но концерт вернул атмосферу праздника в городе.
Ведущий «Матч ТВ», бывший игрок «Крыльев» и посол ЧМ-2018 от Самары Евгений Савин успел и прокомментировать матч, и в концерте поучаствовать.
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После выступления Сергей в интервью клубному телеканалу рассказал немного о «Зените» и как к этому концерту отнеслись фанаты петербуржцев:
- За день до матча мы с Кержаковым и Тимощуком весь вечер просидели в гостинице, мы давно не виделись. Славу богу, что это не отразилось на игре «Зенита» (смеется). Конечно, поздравляю команду с победой. Мне кажется, что грядут какие-то перемены в «Зените», они и должны быть. Пора что-то менять.
Будучи петербуржцами, мы болеем за «Зенит». Поэтому провели консультацию с «Виражом», спросили у них, как они отреагируют на такой концерт. Болельщики сказали: «Это наши друзья, поехали вместе к ним».