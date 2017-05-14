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«Грядут перемены в «Зените». Шнуров в футболке «Крыльев» зажег в Самаре (фото)

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Грядут перемены в «Зените». Шнуров в футболке «Крыльев» зажег в Самаре (фото)
Источник: Instagram

В свой юбилей «Крылья Советов» уступили сине-бело-голубым и послушали «Ленинград». 

Самарский клуб вот уже неделю отмечает 75-летие. По этому поводу Сергей Шнуров записал видео-поздравление «Крыльям» и позвал всех болельщиков на игру с «Зенитом», а также на концерт после матча там же на стадионе. Ролик удалось сделать благодаря одному болельщику самарцев, который является хорошим другом артиста.

Сергей Шнуров @shnurovs приглашает - и здесь не нужно лишних слов! #КрыльяЗенит #Ленинград

Публикация от ПФК "Крылья Советов" (@fckssamara)

 

Приезд одной из самых популярных групп России вызвал большой ажиотаж в городе. «Крылья Советов» обычно продают билеты по 300-400 рублей, а посетить матч против «Зенита» и послушать «Ленинград» можно было от 900 до 1500 рублей - это одна из самых дешевых цен на концерт группы. По сравнению с прошлым домашним матчем против «Оренбурга», на который пришло 7915 человек, двойное петербургское шоу посетило 18753 зрителя! Для «Крыльев» в этом сезоне это невероятный успех. Победить в юбилей волжанам не удалось - «Зенит» благодаря дублю Дзюбы одержал победу. Но концерт вернул атмосферу праздника в городе.

 Ведущий «Матч ТВ», бывший игрок «Крыльев» и посол ЧМ-2018 от Самары Евгений Савин успел и прокомментировать матч, и в концерте поучаствовать.

Отметили юбилеи!!! Питер и Самара - Шнур и Сава . @fckssamara @shnurovs @leningrad_on #самара #футбол #КрыльяСоветов #зенит

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Savin Evgeny (@sava9)

Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России

#шнур #ленинград

Публикация от Света (@svetavaleeva)

С Днем Рождения #fckssamara Спасибо #sava9 #leningrad_on #shnurovs #florida3003 #vasilisastarshova

Публикация от Mikhail Svitov (@mikhailsvitov)

Самара 🔥

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

После выступления Сергей в интервью клубному телеканалу рассказал немного о «Зените» и как к этому концерту отнеслись фанаты петербуржцев:

- За день до матча мы с Кержаковым и Тимощуком весь вечер просидели в гостинице, мы давно не виделись. Славу богу, что это не отразилось на игре «Зенита» (смеется). Конечно, поздравляю команду с победой. Мне кажется, что грядут какие-то перемены в «Зените», они и должны быть. Пора что-то менять.

Будучи петербуржцами, мы болеем за «Зенит». Поэтому провели консультацию с «Виражом», спросили у них, как они отреагируют на такой концерт. Болельщики сказали: «Это наши друзья, поехали вместе к ним».

 


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