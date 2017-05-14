«Братишка, сделай все красиво». Встреча бывшей и нынешней команд Бердыева

«Советский спорт» представляет встречу бывшей и нынешней команд Курбана Бердыева - «Ростова» и «Рубина» - которая обещает стать одной из самых интересных в 28-м туре РФПЛ.

«РОСТОВ» СНИМАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ

За несколько дней до игры с «Рубином» в СМИ вновь появились тревожные новости о финансовом состоянии «Ростов». Якобы долги желто-синих перед персоналом, налоговой и внебюджетным фондом достигли 200 миллионов. Якобы из-за возникшей ситуации клуб и вовсе могут снять с текущего чемпионата России.

В «Ростове» эту публикацию тут же опровергли. В сообщении пресс-службы говорилось о том, что такое развитие событий исключено. В конце новости и вовсе была оптимистичная информация о получении клубом лицензий РФС и УЕФА на следующий футбольный сезон.

Последняя, кстати, желто-синим еще может понадобиться. Казалось, что после неожиданного проигрыша тульскому «Арсеналу» «Ростов» вряд ли поберется за четвертое место (оно дает право выступать в Лиге Европы), но осечки «Краснодара» подарили команде Курбана Бердыева шанс на новую евросказку. Учитывая довольно таки легкий календарь на финише сезона («Рубин», «Анжи» и «Оренбург»), такое развитие событий вполне возможно.

ДЖАНАЕВ ЛЕЧИТСЯ В ГЕРМАНИИ

Одной из причин, которая помешала «Ростову» не думать о результатах соперников– эпидемия травм на финише сезона. Например, Гранат по-прежнему занимается индивидуально и не сыграет с «Рубином». Открыт вопрос и с участием в матче Бухарова, Симича, Девича и Мевли. Скорее всего, место центрального защитника вновь займет опорник Гацкан. В центре поля тренерский штаб будет выбирать между Препелицэ и Могилевцем.

Зато точно известно, что точно на поле в этом сезоне не выйдет Джанаев. Вратарь по-прежнему не пришел в себя после прошлогодней травмы плеча. Судя по социальным сетям, сейчас игрок находится в Германии, где продолжает восстановление. В Ростов-на-Дону он вернется на следующей неделе, но это не мешает ему поддерживать партнеров по команде накануне встречи с «Рубином».

- Братишка, сделай красиво 14-го, как ты умеешь, - написал Джанаев Бухарову в Инстаграме.

- Все сделаем в лучшем виде. Ждем тебя, с нетерпением, - ответ форварда не заставил себя ждать.

ГРАСИЯ БЕРДЫЕВА ЗНАЕТ

Что касается «Рубина», то перед отъездом главный тренер казанцев Хави Грасия провел пресс-конференцию. Самым интересным оказался вопрос о Курбане Бердыеве, который долгое время работал на месте испанца.

- Знаю, что тренер команды соперника очень долгое время руководил «Рубином», но основная мотивация для меня - постараться выиграть третий матч подряд. Понимаю, что существует этот ажиотаж. Если для кого-то это будет дополнительным стимулом, если кто-то будет особенно рад после победы в этой игре, замечательно, - заявил Грасия.

Игра с «Рубином» последняя домашняя для «Ростова» в нынешнем сезоне. После – два выезда и отпуск. В связи с таким событием, остро встал вопрос о лишнем билете. Вечером в пятницу в продаже остались места лишь за ворота и ВИП-ложу.