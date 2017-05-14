Капризова не пустил в сборную Овечкин! Колонка Юрия Цыбанева

Кирилл Капризов Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» - о запасах Олега Знарка впрок на плей-офф

Цифры бьют по мозгам. Если исключить третий период с Германией, когда наши бойцы заметно заскучали, то итальянцев, немцев, датчан и словаков сборная России убрала с совокупным счетом 24 – 1. До таких показателей даже сборная Союза времен ее тотального доминирования не всякий раз могла дотянуться. И уж тем более сравнимыми результатами не могут похвастаться другие участники текущего чемпионата. Наши конкуренты, пока еще виртуальные.

Еще предстоит разобраться, что сие означает. Неужели наша команда, с довольно скромным, если по именам, составом, наладила столь мощную игру? Грешным делом даже желаешь ей, покуда не наступил плей-офф, испытать какое-то затруднение, попасть хоть в небольшой переплет. А то ведь так много счастья в одни руки не дают обычно…

Пока же штабу Олега Знарка пришлось поломать головы над тем, что бы тут еще усилить. И, главное, кем.

Бригада Шипачева с прежних времен увеличилась на одну штатную единицу. Захочет Знарок – выпустит сюда Панарина. Захочет – Гусева. А то и обоих на большинство. Богато! Но если вспомнить предыдущие ЧМ и Кубок мира - про это звено, унаследовавшее лучшие советские комбинационные ценности, известно не только не то, что оно может взаимодействовать «на чуйке». Мы, увы, и то проходили, что тройку Шипачева особо тщательный соперник способен закрыть наглухо.

И вот при таком возможном повороте событий у нас должна эффективно сработать другая версия атаки. Чем располагаем? Есть энергетическое звено цеэсковского происхождения. Но рассчитывать именно на его решающий вклад будет самонадеянно, пожалуй. Есть голевых дел мастер Кучеров. В ключевые моменты должен сказать свое слово. Подоспел Кузнецов. Умеющий сделать атаку сам. Надо надеяться, что не растерял в перелете свои игровые фишки, что с Женей прежде иногда случалось.

Вроде бы в распоряжении Знарка полный спектр атакующих возможностей. Но – не хватало, что называется, силовой составляющей. А Овечкин, помимо снайперского навыка, обычно привносил и грубую хоккейную силу. И теперь после его самоотвода наш штаб, возможно, ощутил некоторую недостачу этой самой силы. Потому и заявил не Капризова, близкого по своей хоккейной натуре к Кузнецову, а Ничушкина. Этот может продавить-проломить в решающий момент – если представить, что все прочие наши версии атаки соперник сумеет нейтрализовать.

Иными словами: если б в сборную прибыл Овечкин, а Кузнецов по какой-то причине взял бы самоотвод, то в составе, можно допустить, появился бы Капризов. А так – до лучших для Кирилла времен. Посмотреть-то на него страсть как хотелось.