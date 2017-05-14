Покорители Британии. Как «Арсенал» прервал ещё одну серию

Обозреватель «Советского спорта» об интригующей борьбе за лигочемпионское место в АПЛ.

«А сможет он выдать такой матч дождливым вечером в Стоке?» - часто вопрошают фанаты разных клубов, наблюдая за игрой Лионеля Месси. Матчи в Стоке уже стали синонимом жёсткой, силовой, физической борьбы на поле. Как бы ни старались тренеры менять стиль «гончаров», окончательно убедить общественность не получается. «Арсенал» часто становился жертвой «Сток Сити», и часто эти матчи проходили в конце осени – начале зимы, что сказывалось на состоянии газона, а с ним и на способности «канониров» играть в свой футбол. Оттого-то неудачная серия на «Британния Стэдиум» и длится семь лет. Вернее, длилась.

«Арсенал» уже прервал серию против Моуринью, обнулил счётчик серии выездных матчей в Саутгемптоне и решил не останавливаться на достигнутом. Недавние победы вселили уверенность в игроков, а посему тёплым весенним днём «канониры» начали матч с места в карьер. Стартовый состав претерпел несколько изменений, и на поле с первых вышли Коклен, Бельерин и Жиру. Гости взяли инициативу в свои руки и контролировали матч с первых минут. Получалось многое, кроме забитых голов – где-то не удавалось нанести хороший удар, где-то выручал вратарь, а где-то и каркас ворот. Петр Чех в свой 400-й матч в АПЛ первый тайм провёл практически без работы – казалось, что партнёры по команде решили сделать своему киперу подарок в виде выходного. В концовке тайма вышеупомянутые Коклен, Бельерин и Жиру сообразили на троих отличную комбинацию и открыли счёт. Коклен вышел в свой день рождения в более атакующей роли и выдал отличный матч.

Во втором тайме «Арсенал» продолжил играть уверенно и красиво и достаточно быстро увеличил своё преимущество. Санчес отдал Озилу должок за голевую передачу в прошлом матче. Казалось, «Сток Сити» окончательно сломлен, но не тут-то было! Гости ослабили давление, и хозяева пошли в атаку. Удача отвернулась от Диуфа, не реализовавшего убойнейший момент, поэтому вместо него и Аллена на поле вышли Бераино и Крауч (ночной кошмар защитников «Арсенала»). «Гончары» так прижали гостей, что подали семь угловых подряд. Выходной Чеха превратился в работу в поте лица, однако, против удара Крауча, забившего гол рукой, вратарь был бессилен, а арбитры как всегда ничего не видели. Ситуация для «канониров» осложнилась тем, что Алексис Санчес начал просить замену, ссылаясь на травму. Но переживать фанатам пришлось недолго. Пока Аарон Ремзи готовился заменить Санчеса, чилиец успел забить гол. Пыл игроков «Стока» поумерился, а «Арсенал» продолжил играть в своё удовольствие, и выход Ремзи моментально вылился в опасный удар, а затем и голевую передачу.

Уверенная, но нелегкая победа, ещё одна прерванная неудачная серия, ещё одна заявка на попадание в четвёрку лучших. Ответ за «Ливерпулем». Только их осечки могут спасти сезон «Арсенала».