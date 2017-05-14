«Советский спорт» в Китае

Российско-китайский форум «Партнерство в спорте» прошёл в Пекине накануне официального визита президента Путина в Китай.

Форум «Партнерство в спорте», организован Советом по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Он должен стать эффективной коммуникационной площадкой для диалога между представителями спортивных, общественных и политических организаций, бизнесменами и СМИ.

На тематических сессиях Форума обсуждаются вопросы взаимовыгодного сотрудничества, проведения мероприятий и спортивных соревнований, привлечения инвестиций, а также проходит обмен опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента.

Организаторы форума – Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и Издательский дом «Советский спорт». Событие проходит при поддержке Министерства спорта РФ. Оператором форума выступает международное агентство стратегических коммуникаций «Eventica».

Это уже не первое крупное событие с участием российских и китайских представителей, в организации которого активное участие принимает «Советский спорт». В июне прошлого года в Пекине в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина между газетой «Советский спорт» и крупнейшим спортивным медиахолдингом Китая Titan Sports Group был подписан договор о всестороннем партнерстве и сотрудничестве.

14 мая стартовал форум «Один пояс – один путь». Главная тема – инновации и поиск точек роста в условиях регионального кризиса в Евразии. В Пекине собрались делегации из 29 стран. Многие, в том числе и Россия, представлены на высшем уровне. На церемонии открытия сразу после главы КНР выступил Владимир Путин. Он призвал участников искать новые формы сотрудничества.