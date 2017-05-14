Джокович стал жертвой сектанта, и теперь его карьера под угрозой

«Советский спорт» пытается разобраться, что происходит с лучшим теннисистом планеты.

Результаты

Меньше года назад Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» – это была его четвертая кряду победа на турнирах «Большого шлема». Казалось, что в мире нет человека, который может его остановить. Серб уже давно вошел в касту теннисных супергероев, но, то, что происходит сейчас, напоминает падение с Олимпа.

Началось оно на Уимблдоне-2016, где Джокович проиграл в четвертом круге Сэму Куэрри, а продолжилось на Олимпиаде в Рио. Там серб в первом же раунде напоролся на Хуана-Мартина Дель Потро и его мечтам о золоте пришел конец, как минимум, на четыре года.

Джокович покидал корты Бразилии, не скрывая слез разочарования, но это было только начало. Следом его друг за другом настигли поражение от Стэна Вавринки в финале «US Open», потеря первой строчки рейтинга и обидный проигрыш Энди Маррею на итоговом турнире в Лондоне, где он мог ее вернуть.

В конце 2016 Новак отказался от услуг Бориса Беккера, с которым выиграл шесть турниров «Большого шлема», и теннисная общественность отреагировала на это весьма сдержанно. Все были уверены, что Джоковичу необходимы перемены и расставание с тренером пойдет ему на пользу в новом сезоне.

Однако на Открытом чемпионате Австралии серб вылетел уже во втором круге, уступив Денису Истомину. Не показывает он прежних результатов и сейчас. Впрочем, нужно понимать, что Новак не проигрывает сериями, с соперниками средней руки он по-прежнему справляется за счет мастерства. Перелом наступает в тот момент, когда серб встречается с теннисистами, которые его не боятся.

Большие перемены

В итоге, Джокович решил, что пора идти на радикальные перемены. Неделю назад серб разогнал почти всю свою команду. Он объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-специалистом Гебхардом Филом-Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.



#TeamDjokovic 👋🏼😁 Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) Дек 22 2016 в 12:22 PST

– Я всегда буду благодарен Мариану, Гебхарду и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены. Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировалось за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы – семья, и это останется неизменным, – говорится в заявлении Джоковича на его официальном сайте.

При этом надо понимать, что тот же Вайда сыграл в жизни Новака куда большую роль, чем тот же Беккер. Именно под руководством словака он прошел путь от многообещающего таланта до теннисного небожителя. Бок о бок они проработали с 2006 года. Также сложно будет представить команду Новака без Амановича и Фила-Гритша. Методики этих специалистом сделали Джоковича самым выносливым теннисистом планеты.

Сам серб назвал данный шаг «шоковой терапией» и рассчитывает, что это поможет ему побороть спад.

– Я хочу продолжать работать над моей игрой и выносливостью. Я чувствую, будто начинаю что-то новое, и это ощущение вызова мне по душе. Я – охотник, и сейчас моя главная цель – победную искру на корте, – написал теннисист.

Нужно понимать, что Джокович никогда не боялся перемен и в разные годы привлекал в свой штаб людей для решения определенных задач. И пусть не всегда это приносило плоды, как, например, сотрудничество с Тоддом Мартином, Новак все равно двигался вперед. Однако при этом у него всегда был неизменный базис, который олицетворяли Вайда, Аманович и Фил-Гритш. Так что расставание с этими специалистами можно назвать возвращением к структурному нулю.

Духовный гуру

В теннисных кругах мнения относительно «шоковой терапии» Джоковича разделились. Журналист «Sports Illustrated» Джон Вертхайм, например, разглядел в этом шаге сербского теннисиста бизнес-стратегию:

– Как любой менеджер, управляющий компанией, которая почти четыре квартала переживает спад, Джокович проанализировал кадровые потребности и провел перемены, – написал Вертхайм.

И вроде бы все верно. Можно допустить, что серб действительно все проанализировал, но почему тогда не подобрал кандидатов на замену? Ладно, уволить тренера, – для теннисиста это повсеместная история. А вот остаться без грамотного физиотерапевта – не самый обдуманный шаг для современного спортсмена, которому жизненно необходимо восстанавливаться от нагрузок максимально быстро.

Сейчас Новак работает со своим братом Марко и, внимание, духовным гуру – испанцем Пепе Имазом. Радикальные перемены в спортивной жизни Джоковича многие связывают именно с этим «специалистом». Так, немецкие СМИ сообщали, что Беккер поставил сербу ультиматум – либо он отказывается от услуг Имаза, либо они завершают сотрудничество. Итог всем известен.





Вайда в этом вопросе полностью встал на сторону немецкого тренера. Его также не устраивала растущая роль духовного гуру в команде Джоковича. Изначально Имаз практически не вмешивался в тренировочный процесс, но в последнее время начал все чаще пытаться вносить в него коррективы.

Чтобы понять всю абсурдность происходящего, нужно поближе познакомиться с фигурой Имаза. Про него известно то, что он когда-то давно играл в теннис (даже был 146 ракеткой мира) и в те годы мучился от разных психологических проблем вроде булимии. Спасение Имаз нашел в астрале. По его словам он понял, что главное в жизни – это любить себя, что в итоге приведет к тому, что ты будешь любить всех. Ему открылась новая жизненная философия, носителем которой он является по сей день. Называется она «Любовь и мир».

Но как он оказался в команде Джоковича? Рассказывает его брат Марко:



– Любовь и мир – это философия жизни. В двадцать лет я был в депрессии, но нашел Пепе Имаза в Марбелье, и он мне очень помог. Любовь и мир – это любовь к себе, которая выливается в любовь к другим и в то, что ты хорошо себя чувствуешь. Это самое главное – хорошо себя чувствовать. Как этого добиться? За счет любви. Новак прекрасно это чувствует, – рассуждал Джокович-младший.

В описании методик Имаза говорится, что любовь – это способ снять те ограничения, которые наложены на людей. По его словам, «способности человека безграничны – проблема только в том, что разум их ограничивает. Телепатия, телекинез (включая левитацию) и множество других вещей возможны». Читая эти строки, я почувствовал устойчивый запах секты.

И самое ужасное, что Новак, похоже, реально верит во всю эту астральную муть. Иначе, с чего бы ему фотографироваться с сердечками на которых написано «Amor & Paz» («Любовь и мир» на испанском) и после победы в Торонто просить зрителей на трибунах обняться? Длительные обнимашки – один из методов постижения философии Имаза. А вы видели этот жест, которым теннисист отмечает каждую победу? За него тоже скажите «спасибо» «Любви и миру».

A signature celebration. #Novak's back in the final. #usopen (📸: @gwephoto ) Публикация от US Open (@usopen) Сен 9 2016 в 4:03 PDT

Но как Имаз может влиять на тренировочный процесс? Да очень просто. Еще один метод постижения «Любви и мира» - визуализация. Духовный гуру считает, что когда ты визуализируешь, например, движение, ощущение этого движения автоматически внедряется в твою сущность. В результате нет необходимости повторять движение тысячи раз, чтобы заставить мышцы его запомнить. Работа строится на ощущениях, а не на повторении. Сторонники теории 10000 часов просто поперхнутся, когда это прочитают. Ну и как с таким человеком можно тренироваться?

А дальше-то что?

Очевидно, что со своей командой Джокович расстался не просто так. Все специалисты из его бывшего штаба были, мягко говоря, не очень довольны наличием такого философа под боком. Сам серб говорит, что в ближайшее время планирует тренироваться один, но уже после «Ролан Гаросса» к его команде должны присоединиться новые люди.

Джокович считает, что сейчас ему нужен специалист из теннисного мира, который в своей карьере переживал что-то подобное. В связи с этим в прессе активно обсуждаются кандидатуры из числа бывших игроков. Британцы подхватили эту тему и начали продвигать на этот пост Андре Агасси. Да, за время карьеры ему доводилось проходить через всякое, но он никогда не говорил о том, что мечтает стать тренером.

Вряд ли стоит сильно драматизировать и говорить о том, что блестящая карьера Джоковича подходит к концу. Годы упорной работы нельзя моментально помножить на ноль, равно как и утратить разом все навыки. Но спад может затянуться, если серб в скором времени не разберется со своими советчиками.

А пока что его коллеги уверены, что Новак преодолеет все проблемы. Слово Стэну Вавринке:

– То же самое было с Рафой и Роджером. Он переживает сложный период, но ему повезло с тем, что у него никогда не было серьезных травм. Я уверен, что он вернется и снова выиграет турнир «Большого шлема». Когда? Я не знаю – может быть, через несколько месяцев, но он совершенно точно снова одержит великолепную победу.