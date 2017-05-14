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Пятикратные. Как «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пятикратные. Как «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»

«Советский спорт» - о том, как «Бенфика» отметила 36-е чемпионство, и почему у португальских красно-белых вышло лучше, чем у «Спартака».

64 тысячи зрителей - на чемпионском матче был аншлаг. Чтобы попасть на игру против «Витории Гимарайнш», болельщикам приходилось стоять в гигантских очередях за билетами по 5-6 часов. В день матча, у стадиона, они продавались за 500 евро.

200 тысяч – столько человек пришли на площадь Маркеш де Помбал в самом центре Лиссабона, чтобы отметить титул красно-белых. Кстати, исторически здесь празднуют победы фанаты «Спортинга», но последние пять лет площадь «забронирована» конкурентами.

4 часа – ровно до полуночи ждали пятикратных чемпионов, хотя матч завершился в восемь часов вечера.


«Бенфика» отметила титул круче «Спартака». Речь не про официальную часть с вручением медалей и кубка, кругами почета и шампанским в раздевалке – тут команде повезло стать чемпионом на своем поле. Но нужна была только победа. Не выиграй «Бенфика» у четвертой команды чемпионата «Витории Гимарайнш» (5:0), пришлось бы ждать воскресного матча «Порту».

Речь о том празднике, что организовал клуб для болельщиков в Лиссабоне. Власти города совместно с руководством команды подготовились к трем возможным вариантам развития событий: чемпионство в субботу, в воскресенье или вообще в следующем туре.


 

Но когда «Бенфика» ушла на перерыв, забив четыре мяча, стало очевидно – праздник состоится в субботу. И это был не просто сбор фанатов. А хорошо организованное шоу. До приезда команды на площадь, 200-тысячную толпу разогревали популярными песнями и пивом, заводили кричалками.

Со стадиона «Бенфики» до площади Маркеш де Помбал ехать не более 10-15 минут. Но автобус команды полз не меньше часа – болельщики встречали игроков на протяжении всего маршрута.


Завершился праздник поздравлениями со сцены, сотней зажженных файеров, грандиозным салютом и гимном клуба.


Продумай «Спартак» заранее подобные вещи, наверняка получилось бы не менее зрелищно. Но «Бенфика» - пятикратная, научилась не бояться сглаза на чемпионство, а легко выносить соперника, когда требуется только победа.

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