«Когда вырасту, я стану капитаном сборной Англии». Как начинал Дэвид Бекхэм

«Советский спорт» уже знакомил своего читателя с правилами жизни и тренировок одного из самых знаменитых футболистов планеты. Сегодня, с разрешения издательства «ЭКСМО», мы публикуем небольшой фрагмент книги «Моя система тренировок», который рассказывает о том, как некогда юный Бекхэм приходил к пониманию, что такое футбол в его жизни.

«Мама, ну мама!» - повторял я, дергая мать за юбку. Она не замечала, но я был настойчив.

«Мам!» - наконец-то она посмотрел на меня, чтобы понять, отчего я так расшумелся.

«Мам, когда я вырасту, то стану капитаном сборной Англии!»

Даже не спрашивайте, сколько мне было лет, когда я понял, что хочу стать профессиональным футболистом. Я задавал этот вопрос и родителям, но и они не могли вспомнить, в каком возрасте я начал говорить всем вокруг, что буду зарабатывать на жизнь, играя в футбол. Наверное, я думал так всегда. Я всегда хотел играть в футбол, играть за «Манчестер Юнайтед» и за сборную Англии.

Тогда, когда я дергал маму за юбку, она ответила мне понимающим взглядом, как бы говоря: «Очень хорошо, Дэвид, а теперь иди и играй». Конечно, многие дети хотят стать профессиональными футболистами и занять место капитана сборной своей страны. Это мечта каждого маленького футбольного фаната. И только сейчас я начинаю понимать, каким я я оказался счастливчиком: сбылись мои мечты тех времен, когда я дергал за юбку маму, отвлекая ее от важных дел.

Мам, я сделал это! Все получилось: карьера профессионального спортсмена, футболка с номером 7 и игра в одной команде с Брайаном Робсоном, и, наконец, выступления за сборную Англии и место ее капитана. Я смог добиться всего, о чем мечтал, хотя никогда не считал это счастье само собой разумеющимся: нужно было верить не только в мечту, но и много, очень много работать.

Мне объясняли это с самого детства. Отец всегда говорил, что нельзя получить желаемое, не приложив серьезных усилий. Такие наставления от родителей обычно скучны, но это был лучший совет, какой только мог получить юный спортсмен. Родители развивали во мне правильный настрой. У нас был не слишком широкий, но длинный двор, и в его дальнем конце я упорно учился работать с мячом.

Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Часами.

В восемь лет я занимался только тем, что играл в футбол. Для этого мне был нужен только мяч и ровная площадка. Иногда я играл с друзьями, но если рядом никого не было, отлично справлялся и один. Я играл в футбол в парке, на детской площадке и на поле. Я знал, что буду играть в футбол, когда вырасту.

С другой стороны, мне хотелось найти место, где я мог бы играть и учиться под началом лучших тренеров и с хорошей экипировкой. Словом, я хотел бы оказаться в месте, о котором мечтает каждый ребенок-футболист. Конечно, в детстве мы играли в парке до темноты;тогда детвора резвилась целыми днями под открытым небом. Однако мира меняется, и нынешние дети уже не проводят все время на улице. Вне дома может быть небезопасно, так что современные родители – и я в том числе – хотят, чтобы их чада играли в безопасном месте и под присмотром.

Думаю, вы уже догадались, что я был совершенно повернутым на футболе ребенком – да и сейчас не слишком изменился. Я по-прежнему обожаю футбол, хотя уже не оклеиваю стены в спальне постерами с любимыми футболистами. Однако в детстве «Манчестер Юнайтед» был для меня всем. Пускай мои герои были где-то далеко, но увлечение командой, о которой так много говорил мой отец, стало настоящей манией.

Однажды по телевизору я увидел, как Бобби Чарльтон открывает в Манчестере футбольную школу, и сразу же понял, что мне обязательно надо туда попасть. Отец много рассказывал о Бобби Чарльтоне, человеке-легенде, который прославил свою команду и свою страну и как футболист, и как общественный деятель.

Дедушка оплатил мне поездку в Манчестер. Она стала для меня настоящей сказкой, и я до сих пор помню школу Бобби Чарльтона. Конечно, я всегда хотел играть за «Манчестер Юнайтед», и футбольная школа воплотила в реальность мои мечты. Я попал в нее в возрасте десяти лет, и это было потрясающе! На следующий год я снова туда приехал, и для одиннадцатилетнего мальчишки пребывание в школе оказалось еще более интересным. Я выиграл школьные соревнования и благодаря этому смог увидеть своих героев – Марка Хьюза и Брайана Робсона.

Сам Бобби часто посещал школу, туда приходили многие игроки «Манчестер Юнайтед», они отвечали на наши вопросы, фотографировались с нами и раздавали автографы. Они были моими кумирами, и для меня очень важно было увидеть их вживую. Детям нравится приходить на такие встречи, а потом рассказывать об этом родителям и друзьям. Мир футбола может многое дать ребятам. Они в восторге, и это потрясающе! Теперь и я принадлежу к миру большого футбола, и мне важно дать что-то детям и увидеть радость на их лицах.

Я с восторгом вспоминаю два лета с Бобби Чарльтоном и хотел бы подарить такие же чудесные мгновения современным мальчишкам. Мне бы хотелось, чтобы они с восторгом вспоминали свое детство. Поэтому когда я открыл свою Академию (Дэвид открыл в 2005 году две футбольные школы – David Beckham Academy – в Лондоне и Калифорнии, но в 2009-м году обе были закрыты. – Прим. ред.), я решил создать не обычную школу, а место, где можно просто с удовольствием поиграть в футбол. Мне важно, чтобы дети, которые сюда приходили, не просто демонстрировали свой талант, а получали удовольствие от игры, учились и узнавали, как футбол может многое изменить в их жизни.

Советы отца помогали мне эффективно тренироваться, мы с ним постоянно перекидывались мячом в парке. Я хотел просто бить по мячу и забивать голы, но отец настойчиво обучал меня всем тонкостям игры, а особенно пасу и правильному приему передачи, то есть контролю мяча, причем больше всего разрабатывал мою более слабую девую ногу.

Продолжение следует