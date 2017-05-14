Победить «Ростов» и проиграть 37 миллионов. Как Руни за ночь прогорел в казино

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни здорово отметил домашнюю победу на «Ростовом» (1:0), проиграв за ночь в казино полмиллиона фунтов.

Сразу после победы над ростовчанами в четвертьфинале Лиги Европы Руни отправился в игорное заведение Casino 235, где за, внимание, два часа спустил 500 тысяч фунтов. Форвард провел время за рулеткой и блэкджеком.

- Когда Уэйн играл, он будто проваливался в какой-то свой мир, - сказал один из очевидцев полумиллионного проигрыша.

Играя в блэкджек, Руни сбрасывал по четыре тысячи фунтов в минуту. Самое интересное – к игровым столам футболист подходил после кружки пива.

- Он выпивал, но не был пьян, - продолжил очевидец. – Его больше интересовала азартная игра, а не выпивка. Он ставил только на красное и на одинарные цифры. Он все время проигрывал, но не останавливался. Люди вокруг были ошеломлены поведением Руни.

Если верить присутствующим в ту ночь в казино, нападающий постоянно что-то бубнил себе под нос, опустив голову.

Проигрыш в 500 тысяч фунтов разозлил жену Уэйна – Колин. Она в момент азартной ночи мужа находилась в отъезде вместе с детьми. Интересно, что супруги пару лет назад чуть было не разбежались из-за игровой зависимости спортсмена.

- Проблема Уэйна в том, что ему повезло, и он стал большим футболистом. Теперь он уверен, что ему будет вести во всем. Даже в казино, - сказала как-то супруга после первого крупного проигрыша мужа (50 тысяч фунтов).

Зарплата Руни в «МЮ» - 300 тысяч фунтов в неделю или почти 37 миллионов рублей. Можно сказать, он проиграл двухнедельную зарплату. По факту, это не сильно отразится на финансовом благополучии его семьи.

Кстати, недавно, 7 мая, Руни снова забежал в Casino 235, но на этот раз он проиграл всего 200 фунтов . По сравнению с мартовским фиаско, это семечки.

- К ставкам я пристрастился еще играя за «Эвертон». Иногда сидя дома, я смотрел футбол или скачки, и чтобы просмотр стал еще интереснее, я делал ставку. Порой я поднимал по несколько сотен за раз, а иногда и тысячу фунтов! Через год я потерял на ставках 50 000 фунтов и понял, что ни к чему хорошему это не приведет, - писал в своей автобиографии лучший бомбардир в истории «Ман Юнайтед».

Видимо, ничему Руни та ситуация не научила.