Петр Свидлер: Я был фанатом «Зенита», но в какой-то момент это ушло

В Москве в здании Центрального телеграфа проходит второй турнир серии Гран-при ФИДЕ. А накануне интервью «Советскому спорту» дал участник турнира, один из сильнейших гроссмейстеров мира Петр Свидлер.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Петр СВИДЛЕР, родился 17 июня 1976 года в Ленинграде. Обладатель Кубка мира (2011), финалист Кубка мира (2015), пятикратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2000, 2002), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (1997 и 2005), трёхкратный победитель командного чемпионата Европы в составе сборной России (2003, 2007, 2015), семикратный чемпион России (1994, 1995, 1997, 2003, 2008, 2011 и 2013), четырехкратный чемпион мира по шахматам Фишера (2003, 2004, 2005, 2006). УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ ФИДЕ. МОСКВА 12-22 МАЯ Максим ВАШЬЕ ЛАГРАВ (рейтинг – 2795, Франция), Хикару НАКАМУРА (2786, США), Аниш ГИРИ (2785, Голландия), Ян НЕПОМНЯЩИЙ (2751, Россия), Харикришна ПЕНТАЛА (2750, Индия), Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ (2772, Азербайджан) Дин ЛИЖЭНЬ (2773, Китай), Майкл АДАМС (2747, Англия), Пётр СВИДЛЕР (2755, Россия), Александр ГРИЩУК (2750, Россия), Эрнесто ИНАРКИЕВ (2727, Россия), Борис ГЕЛЬФАНД (2724, Израиль), Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (2696, Россия), Теймур РАДЖАБОВ (2710, Азербайджан), Франсиско ВАЛЬЕХО ПОНС (2710, Испания), Хоу ИФАНЬ (2649, Китай), Йон Людвиг ХАММЕР (2621, Норвегия), Салем САЛЕХ (2652, ОАЭ). РЕГЛАМЕНТ Серия Гран-при состоит из четырех турниров (17 – 28 февраля в Шардже, 11 – 22 мая в Москве, 5 – 16 июля в Женеве и 15 – 26 ноября в Пальма-де-Мальорке). В них участвуют 24 шахматиста. В московском этапе сыграют 18 человек (швейцарская система, 9 туров). Каждый игрок имеет право выступить в трех турнирах. Шахматисты, занявшие первое и второе места по итогам серии, получат путевки в турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. В нем будут участвовать восемь человек. Пока известен один участник – российский гроссмейстер Сергей Карякин. Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«ИЗ ЭЛИСТЫ ВОЗВРАЩАЛСЯ С ВООРУЖЕННОЙ ОХРАНОЙ»

- Для любого шахматиста топ-уровня борьба за корону - цель всей жизни. Для вас тоже?

- Для меня – в меньшей степени. Я никогда перед собой не ставил такой цели. Меня больше увлекает процесс. Возможно, это ошибка и это негативно сказывается на результатах. Но я так устроен и вряд ли смогу на пятом десятке поменяться.

- Конкуренция в мужских шахматах за последние 10 лет выросла в разы. Согласны?

- Согласен. Компьютер дает возможность совершенствоваться быстрее. Объем информации, который я накапливал годами, сейчас доступен по щелчку пальцев. И надо учесть, что растет популярность шахмат.

- С борьбой за корону мы разобрались. Но вам уже принадлежит рекорд, который непросто будет побить: вы семикратный чемпион России.

- В СССР были люди, которые побеждали чаще.

- Вы хотя бы иногда говорите себе: я - 7-кратный чемпион страны! Это же круто?

- Думаю, это немного странное занятие – перечислять свои достижения. Мне это не очень свойственно.

- Наверняка, самый памятный титул первый, который вы завоевали 1994 году в возрасте 18 лет?

- Пожалуй, да. Хотя по составу тот турнир был послабее следующего, который я тоже выиграл. Но он кардинально поменял мою жизнь, я попал в состав сборной для участия в шахматной Олимпиаде. Организаторы легкомысленно заранее объявили, что чемпион поедет на Олимпиаду. Я был на тот момент совсем сырой, были шахматисты сильнее меня. Но как чемпион России я сыграл на Олимпиаде в одной команде с Каспаровым, это способствовало существенному скачку в моем шахматном развитии.

- За титул чемпиона России были солидные призовые?

- Приз был один – автомобиль «Хюндай Соната». Турнир проходил в Элисте, прав у меня не было. Мне выделили двух вооруженных инкассаторов, и они на этой машине отвезли меня в Питер.

- Серьезные меры предосторожности…

- Путь лежал через Ростовскую область, машина была без номеров. Такие машины тогда там часто пропадали.

- Какова судьба этой машины?

- Продали. У нас никто в семье никогда не водил машину. У меня до сих пор нет прав, не вижу в этом особой необходимости.

- Вы также четырехкратный чемпион мира по «шахматам Фишера».

- Турниры проводил один немецкий энтузиаст. Мы все с удовольствием в них играли. К сожалению, прикрылась эта тема. Жаль, «шахматы Фишера» очень интересная игра, хотя и не может служить заменой классике.

- Некоторые считают, что «шахматы Фишера» – причуда гения, недостойная внимания.

- Я так не считаю. В этой игре нет дебютной теории, самостоятельная игра начинается с первого хода. Получаются позиции более гармоничные и менее гармоничные. И появляется некий элемент везения, он зависит от того, играешь ли ты белыми или черными. Если исходить из справедливости, то должны быть парные туры – чтобы одну и ту же позицию играть белым и черными.

- «Шахматы Фишера» резко увеличивают вариативность игры?

- Думаю, ни один шахматист не откажется от возможности творить, не опасаясь нарваться на домашнюю заготовку соперника. «Шахматы Фишера» такую возможность дают.

«К КОРЧНОМУ ОТНОШУСЬ С НЕОБЫЧАЙНЫМ ПИЕТЕТОМ»

- Считается, что все чемпионы мира – гении. Согласны?

- Если рассуждать в абсолютном шахматном значении этого слова, то, скорее, нет. Хотелось бы, чтобы это слово было зарезервировано для одного талантливого шахматиста на поколение.

- Но гениев все-таки немало. Фамилии, начиная с классиков, можете назвать?

- Не хотелось бы заниматься таким разбором. Но из людей, с которыми я сталкивался, несомненно, это Каспаров. Однако интереснее говорить о тех, кто подходит под это определение, но не стал чемпионом мира. К таковым можно отнести Василия Михайловича Иванчука. Дальше можно говорить о Давиде Бронштейне, Пауле Кересе, Леониде Штейне…

- Викторе Корчном…

- Я отношусь к Виктору Львовичу с необычайным пиететом, горжусь тем, что был с ним знаком. Его основным качеством было не несомненное шахматное дарование, а его стремление к борьбе. И это его качество для меня всегда перевешивало шахматный талант Виктора Львовича. Хотя с этим у него все было в порядке.

- Какой у вас счет в классике с Каспаровым?

- Если не подводит память, минус два. Первую партию выиграл я, затем Гарри Кимович победил трижды.

- Считается, что от Каспарова исходит некая-то магическая аура и она подавляет соперников.

- Действительно, он был непростым соперником. На кого-то это давило больше, на кого-то – меньше. Но партии против Каспарова выматывали изрядно в эмоциональном плане.

- От Карлсена такого мощного излучения не исходит?

- Мне повезло – я начинал играть с Магнусом, когда он был еще совсем юным. Поэтому у меня с ним приличный счет. Но на кого-то аура Карлсена, несомненно, действует.

- Карслен - первый среди равных, или на полголовы сильнее?

- Несомненно, сильнее. Но непреодолимой пропасти между ним и остальными топ-гроссмейстерами нет.

- То есть, у него нет такого тотального превосходства над соперниками, как было у Карпова или Каспаровав в лучшие годы?

- Сейчас нет. Но в 2014 – 2016 годах Магнус полностью доминировал в турнирах.

- Сколько циклов Карлсен еще способен удерживать корону?

- Матчи – сложная штука. Если предстоит поединок Карлсен – Крамник, то благодаря огромному матчевому опыту Володи, исход противостояния предсказать невозможно. Хотя в турнирах результаты у Магнуса получше.

- Как относитесь к рапиду и блицу?

- Очень доброжелательно, Но не считаю, что они должны полностью заменить классику. Хотя есть мнение, что классика себя изжила.

- Ботвинник был противником блица, считал, что увлечение им уменьшает силу шахматиста.

- Понимаю, что делаю революционное заявление, но Михаил Моисеевич не во всем был прав. Мне ведь посчастливилось поучаствовать в двух последних сессиях «Школы Ботвинника». Нам после окончания сессии выдавали листочки с рекомендациями. Там было про то, что в год нужно играть не больше 55-60 классических партий. По-моему мнению, играть нужно столько, сколько организм принимает. И это сугубо индивидуально.

«ОСОБАЯ АУРА ПИТЕРА – ПЛОХОЙ КЛИМАТ»

- Считается, у Санкт-Петербурга особая аура…

- Это не аура, это климат. Несомненно, для меня Питер лучший город на земле, но климат здесь очень тяжелый.

- Словосочетание «питерский рок» для вас что-то значит?

- Я не застал рассвет питерского рок-клуба в силу возраста. А если вы хотите узнать про мои музыкальные вкусы, я – аквариумист. Поэтому Борис Гребенщиков стоит для меня отдельно, а все остальное – отдельно.

- Александр Грищук болеет за ЦСКА, Ян Непомнящий – за «Спартака». Вам, питерцу, сам Бог велел болеть за «Зенит».

- Я был фанатом «Зенита», но в какой-то момент перестал.

- Это случилось после ухода Кержакова и Аршавина?

- Дело не в этом, не могу назвать какую-то дату, но что-то такое неуловимое пропало. Я, конечно, болею за «Зенит», желаю ему удачи, и никогда не буду болеть, к примеру, за «Спартак». Этого точно никогда не случится, но той привязанности к клубу, какая была, больше нет. И я не могу сказать, почему это произошло. Я хотел бы, чтобы это вернулось, но не знаю, что для этого должно произойти.

Но даже, когда я был болельщиком «Зенита», в первую очередь, являлся болельщиком сборной Англии по крикету. Поэтому футбол никогда не был моим первым видом спорта.

- Экзотическое увлечение. Вы, наверное, единственный человек в России, который разбирается в крикете.

- Возможно. У меня много хороших знакомых в Англии. Однажды они познакомили меня с этим видом спорта, и он со мной абсолютно совпал. Раньше я вообще был безумным фанатом, вел свою собственную статистику. Сейчас уже не смотрю все матчи, всех команд, которые могу найти в интернете. Смотрю только то, что мне интересно. Но крикет остается спортом номер один для меня.