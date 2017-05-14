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Александр Гуськов: Кузнецов и Орлов увидели «Красную машину»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов
Дмитрий Орлов и Евгений КузнецовИсточник: Gettyimages.ru

Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов оценил игру сборной России и ситуацию перед двумя заключительными днями группового этапа.

- Сборная России лихо прошлась по словакам, угостив их теннисной баранкой – 6:0. Похоже, подопечные Олега Знарка дали спектакль на-бис для прибывших в Кельн игроков «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

- Чтобы те держали планку? Интересная мысль. Хотя почему нет? Можете так и написать: Кузнецов и Орлов увидели «Красную машину». Наши играли легко и свободно. А главное – результативно. Очень мощно начали, забросили три шайбы. Как бы предупредив словаков: «Даже не думайте». Разыгрался Гусев. Заговорила его связка с Дадоновым. Я даже забыл о пропускавшем матч Панарине.

- К матчу с латвийцами Панарин наверняка вернется. Но вернет ли его Знарок к Шипачеву и Дадонову?

- Вот уж не знаю. Тренер изнутри лучше чувствует игровые связи. Не удивлюсь, если Панарина поставят к Кучерову и Наместникову. Будет целиком звено из НХЛ.

- Но что делать с Кузнецовым? В какую тройку его вписать? Куда определить – в центр или на фланг?
- Кузнецов уже в Кельне успел пошутить: «Фланги – на войне, а в хоккее крайние нападающие». Думаю, он не станет крайним. В переносном смысле, а с ходу впишется в звено. Знарок тоже в раздумьях, где комфортнее будет чувствовать себя Кузнецов. В третьем периоде матча со Словакией пробовал центрфорварда Ткачева на позиции крайнего форварда. Не секрет, в НХЛ нет углов, а Кузнецов любит атаковать с раската. По-советски. Хотя в «Вашингтоне» почерпнул много нового, как рыба в воде чувствует себя в позиционной игре. Думаю, проблем с адаптацией и игровыми связями в сборной у него не возникнет.

- В матче со словаками ушел в тень молодой Барабанов.

- Могу объяснить почему. Он дебютант, и стабильности от него ждать не приходится. Но дело свое знает. Нам еще пригодятся его ноги и напор.

- Но с приездом Кузнецова он может сесть в запас.

- Вряд ли. Думаю, с латышами наша команда будет играть в 7 защитников и 13 нападающих. В четыре пары надо выходить против канадцев, чтобы на весь матч сохранить свежесть в обороне. Так что тренеры могут экспериментировать. Хотя три звена, как мне видится, уже сформировались.

- И все-таки не грустно от того, что не состоялся дебют на чемпионатах мира Капризова?

- Грустно. Даже Знарок переживает. Три часа просидел в номере, переживал. И прямо сказал: «Пройди «Вашингтон» в полуфинал Кубка Стэнли, Капризова бы заявили». Но чемпионат мира – это не полигон. А главный турнир сезона, который надо выигрывать. Тренерам потребовался габаритный Ничушкин под меньшинство.

- На финише первого раунда сборную России ждут спаренные матчи с перерывом в 17 часов. Хватит ли у наших сил во вторник на встречу с американцами, в которой решится судьба лидерства в группе?

- Должно хватить. Когда побеждаешь, усталость не чувствуется. Приведу пример из своего опыта. На чемпионате мира 2002 года мы только по разнице шайб опередили сборную Украины и вышли из группы с четвертого места. И уже на следующий день играли в четвертьфинале с чехами, которые стали первыми и накануне отдыхали. Нам же еще предстоял переезд из Гетеборга в Йенчепинг. Все заранее нас «похоронили». За чемпионов мира чехов ведь играл Ягр, рвавшийся в Тройной золотой клуб. Он тогда еще не был чемпионом мира. Так мы раскрепостились и победили 3:1, вернулись в Гетеборг, выиграли в полуфинале у финнов и были близки к победе в финале над словаками. Так что насчет «хватит ли сил» беспокоиться не стоит.

- И все-таки стоит дать выходной Василевскому, играющему без замен за вычетом третьего периода матча с итальянцами?

- Я б на латышей поставил Сорокина, но с американцами должен играть Василевский. Чтобы не растерять тонус перед четвертьфиналом.

- Не пугает столь уверенная победная поступь сборной России? Даже канадцы в субботу вечером проиграли в овертайме швейцарцам, ведя в начале матча 2:0.

- Кстати, это первое поражение канадцев на трех последних чемпионатах мира! Говорят, что фавориты имеют право на один плохой матч. Тем не менее уверен, что именно канадцы займут в парижской группе первое место. Но до них мне дела пока нет. Как и до шведов, которые усилились вратарем Лундквистом и центрфорвардом Бэкстремом. Хочу порадоваться за сборную Белоруссии, которая одержала первую победу на чемпионате мира и сохранила прописку в элите. Поздравлять тут особо не с чем, но поздравлю…

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