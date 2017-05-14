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Золотой «Спартак» против «золотой» бутсы

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес и Андрей Семенов
Квинси Промес и Андрей СеменовИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» подмечает еврокубковое рвение «Терека» и предсказывает его жаркий матч против чемпионов в ближайшую среду.

В последние годы не раз доводилось слышать разговоры о том, что «Терек» - такая команда для внутреннего пользования, которая играет себе потихоньку чемпионат, звезд с неба особо не хватая, поскольку и задачи выше головы выпрыгнуть вроде как не стоит. Держится себе чуть выше табличной ватерлинии - ну и ладно. Может по ходу сезона и к еврокубковой зоне ненароком подобраться, но никогда не обнаруживает категорического рвения для окончательного в нее попадания.

Мнение это отчасти справедливо, только оно почему-то не принимает во внимание, что российская клубная евроквота для провинциальных команд узка, как игольное ушко, и чтобы пролезть в нее не через Кубок, требуется совершить подвиг а-ля прошлогодний «Ростов». В каком, интересно, из последних своих сезонов «Терек» был готов подобное не то чтобы повторить, а хотя бы обозначить?

И потом - как же можно, играя в нашем чемпионате, «не хотеть» в Европу? Это же сразу совсем другой имидж клуба, статус, подкрепленный оперативной платежкой, отправитель которой - УЕФА. Еврокубки – рычаг для выдавливания денег из благодетелей. Разумеется, в них нужно хотеть!

Это же не повышение в классе, допустим, на которое денег могут и не накинуть?!

Последнее в нашем парадоксальном футбол встречается сплошь и рядом. Недавно в Сочи, на кубковом финале, куда президент «Урала» Григорий Иванов, сделав красивый жест, пригласил нескольких тренеров, работавших прежде в его клубе, я просил у Александра Побегалова:  не ждать ли, часом, его «Шинник» в следующем году в элите - ведь «стыки» для ярославцев почти рядом? И получил успокаивающий ответ: ни в коем случае! У нас выплаты по бюджету ФНЛ только-только налаживаются - куда там до повышений в классе!

И, кстати, следовало бы там, в Сочи, видеть вблизи ликование победителей и отчаяние проигравших, дабы понять, что такое постоять рядом с еврокубками, а что - попасть в них.

Не верите - спросите у «Ростова», который, если бы не успешный европоход с богатой добычей, сейчас бился бы не за возможность его повторения, а за право не составить компанию «Томи». По вылету туда, откуда нет экономической возможности выбраться у «Шинника». Там можно побороться только за призовой фонд Кубка ПФЛ - но его  едва хватит, чтобы за банкет расплатиться.

Теперь, после «Томи», у «Терека» на контрасте «Спартак» - и в пятнадцать раз больше зрителей, 99 процентов которых будут болеть против. Хоть «Терек», по сути, и подарил «Спартаку» титул. А забивший тот гол «Зениту» Аблайе Мбенге может нынче устроить аукцион для спартаковского музея: ну, и на сколько тянет, по-вашему, «золотая» моя бутса? Маловато? Тогда я, пожалуй, и вам еще в ней забью!

Самая что ни на есть предеврокубковая атмосфера.

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