Играют в Гонконге и спасают Голландию. Где те, кто подарил Петербургу Кубок УЕФА
Ровно девять лет
назад «Зенит» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок УЕФА. Вспоминаем, где сейчас
игроки, выходившие на поле в том финале.
Вячеслав Малафеев, 38 лет. Завершил карьеру
Малафеев провел всю карьеру в петербургском клубе. В Кубке
УЕФА-2008/09 он сыграл три сухих матча. Вячеслав не пропустил во встречах
против «Марселя» и «Баварии», а так же в финальной игре с «Рейнджерс».
Последний матч за «Зенит» Малафеев провел 15 мая 2015 года против «Локомотива».
Всего на его счету 328 игр за петербуржцев. По количеству матчей в чемпионате страны
он превзошел Льва Яшина. Вне футбола Вячеслав занимается риэлторским бизнесом.
Александр Анюков, 34 года. «Зенит»
Анюков один из двух футболистов того состава, кто
по-прежнему может играть за «Зенит». В отличие от Файзулина, он даже иногда
появляется на поле. В сезоне-2016/17 Анюков сыграл шесть матчей.
Ивица Крижанац, 38 лет. Завершил карьеру
Хорватский защитник в чемпионатах России провел за
сине-бело-голубых ровно сто матчей. Последним клубом Крижанаца был хорватский
«Сплит». В 2014 году Ивица завершил карьеру. Руководство «Сплита» предлагало
ему тренерскую должность, но Крижанац отказался.
Роман Широков, 35 лет. Завершил карьеру
Широков – один из самых талантливых футболистов
в истории российского футбола. За «Зенит» Роман играл с 2008 по 2014 год и
часто ругался с фанатами. После ухода из петербургского клуба он за два года
успел надеть футболку «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. Летом 2016 Широков
завершил карьеру.
Радек Ширл, 36 лет. Завершил профессиональную карьеру, играет за любительский клуб
Болельщики помнят Ширла, как человека, который принес «Зениту» первое золото в российской истории. Гол Радека в ворота «Сатурна» в последнем туре чемпионата разрушил надежды «Спартака» на титул и заставил всех петербуржцев полюбить скромного чеха. В 2010 году в Петербург приехал Спалетти и посадил Ширла на скамейку. Радек хотел играть и вернулся на родину, где в 2015 году завершил карьеру в составе «Богемианс 1905». Сейчас Ширл вместе с другими бывшими зенитовцами Камилом Чонтофальски и Мареком Кинцлом играет за любительский клуб «Збузани» из пятого дивизиона Чехии.
Анатолий Тимощук, 38 лет. Тренер «Зенита»
Зимой 2017-го состоялось третье пришествие Тимощука в
«Зенит». Теперь он помощник Мирчи Луческу. В СМИ появилась информация, что
летом, румынский специалист может покинуть Петербург. Тимощук наверняка и дальше
продолжит работать с сине-бело-голубыми. Болельщики его любят, можно вспомнить, как они встречали Анатолия по возвращении из
«Баварии».
Константин Зырянов, 39 лет. Играющий тренер «Зенита-2»
В российском футболе есть два человека, которых уважают
абсолютно все. Это – Сергей Семак и Константин Зырянов. Второй сейчас играет в
«Зените-2» и периодически успокаивает главного тренера Владислава Радимова,
когда тот поддается эмоциям. В финале Кубка УЕФА Зырянов забил второй мяч в
ворота «Рейнджерс», после которого у шотландцев уже не было шансов отыграться.
Игорь Денисов, 32 года. «Локомотив»
Воспитанник «Турбостроителя» играл за «Зенит» с 2001 по 2013
год, но затем у него произошел конфликт с тренером и руководством. Денисова
перевели в дубль. А вскоре он перешел сначала в «Анжи», а потом в «Динамо».
Когда бело-голубые вылетели в ФНЛ, Игорь перебрался в «Локомотив». Некогда
лучший опорник страны и автор первого гола в ворота «Рейнджерс» сейчас даже не
вызывается в сборную.
Виктор Файзулин, 31 год. «Зенит»
Второй игрок из тех, кто играл в финале и до сих пор
числится в «Зените». Виктор не появляется на поле почти два
года. Последний матч Файзулин провел в сентябре 2015-го.
Андрей Аршавин, 35 лет. «Кайрат»
Один из лучших футболистов в истории «Зенита» сейчас играет
в Казахстане. И играет не плохо. Аршавин регулярно забивает и отдает голевые
передачи за «Кайрат». Недавно Черчесов говорил, что не исключает возвращение
Аршавина в сборную.
Фаттих Текке, 39 лет. Завершил карьеру
Приехав в Петербург, турок обещал забить 60 голов. Забил
только двадцать четыре, но в «Зените» его помнят. Никто ни до ни после Текке
так здорово не играл головой. После Петербурга Фаттих поехал в Казань, но там у
него не сложилось. За «Рубин» турецкий нападающий сыгал всего пять игр и
вернулся на родину. В 2012 году Текке провел свой последний матч в составе
«Ордуспора».
Ким Донг Чжин, 35 лет. «Китчи»
Кореец успел сыграть в манчестерском финале. Он вышел на поле на третьей минуте компенсированного времени вместо Файзулина. Из «Зенита» Ким ушел в 2009-м. За это время он поиграл даже в чемпионате Таиланда. Сейчас Донг Чжин выступает за клуб «Китчи» из чемпионата Гонконга.
Запасные: Камил Чонтофальски, Фернандо Риксен, Владислав Радимов, Алексей Ионов, Александ Горшков, Алехандро Домингес
В том матче Адвокат сделал лишь одну замену, поэтому на
скамейке осталось так много игроков. Все они, кроме Алексея Ионова и Алехандро
Домингеса завершили профессиональную карьеру. Ионов сейчас –
игрок стартового состава ЦСКА, а Домингес выступает за «Олимпиакос». Владислав
Радимов стал тренером и возглавляет «Зенит-2», а Фернандо Риксен, с которым он
как-то подрался во время товарищеского матча, борется с неизлечимым
заболеванием.
Тренер: Дик Адвокат, 69 лет. Сборная Нидерландов
Главный творец победы «Зенита» в Кубке УЕФА уже объявил о завершении тренерской карьеры. Но в мае стало известно, что с лета маленький генерал возглавит сборную Нидерландов. Там, видимо, все совсем плохо. Об этом говорит и четвертое место в отборе к чемпионату мира-2018. Впереди Швеция, Болгария и Франция.