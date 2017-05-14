В Барселоне – плюс 10. Как Квят прорывался в очки

Победа Льюиса Хэмилтона, прорыв Даниила Квята в десятку и счастье одного маленького фаната Кими Райкконена. Чем запомнится пятый этап чемпионата мира?

ПОХУДЕВШИЙ ХЭМИЛТОН

- Я, наверное, на два килограмма похудел. Очень сложная гонка, - признался после финиша Хэмилтон.

На Льюиса смотреть было непросто. Пока проигравший в схватке за победу Себастьян Феттель бодро, даже с улыбкой обсуждал заезд с Дэном Риккиардо, британец в комнате призеров стоял в сторонке – пытался продышаться и попить водички. Длинная гонка отняла все силы.

- В плане физической нагрузки это был один из самых сложных этапов! - добавил Хэмилтон.

Но не зря в период межсезонья гонщики так налегали на ОФП!

Уик-энд в Испании продолжил противостояние «Феррари» с «Мерседесом» - итоги тренировочных заездов показали, что преимущества нет ни у кого. Правда, квалификация лучше удалась «серебристым» - в решающей попытке Хэмилтон все же на 0,051 секунды опередил Феттеля, а Райкконен, допустив ошибки, остался лишь четвертым – после Боттаса. И хотя главным героем стал кумир местных болельщиков Фернандо Алонсо, вытащивший свой полуживой «Макларен» на 7-е место (при том, что Стоффель Вандорн пятый раз подряд не пробился даже во второй сегмент), все понимали – лимит чудес для испанца на домашний «Гран-при» исчерпан. А вот первая четверка будет бороться за победу.

Разве что – кроме Боттаса. Валттери опять столкнулся с серьезными проблемами. Неполадки в электронике на болиде финна вынудили команду устроить переборку двигателя, после чего в нем обнаружили утечку воды. В итоге мотор вовсе заменили, поставив старый – тот, на котором Боттас уже провел четыре гонки.

- Мы были уверенны, что силовая установка выдержит дистанцию, - признался партнер Льюиса. – Но в итоге нам не повезло…

Струйка дыма и резкая потеря мощности на 40-м круге вынудили Валттери остановиться возле трассы. Впрочем, о шансах на победу ему пришлось забыть заранее. Старт Боттас проиграл, а заодно – поддел «Феррари» Райкконена в первом повороте, после чего экс-чемпион улетел прямиком в Ферстаппена. Прошлогодний победитель испанского «Гран-при» сошел – так же, как Кими (у обоих сломалась подвеска). А Валттери резко отстал от лидеров.

Причем возглавил пелотон вовсе не Льюис – Феттель опередил его на старте. Только доехать первым до финиша Себ все равно не смог. Подвела тактика пит-стопов – в последней трети гонки немец получил более жесткий тип резины и в итоге проиграл позицию сопернику. А чего стоило самому Льюису остаться впереди, мы все увидели в комнате призеров.

СЧАСТЛИВЫЙ ФАНАТ РАЙККОНЕНА

- Сразу после старта я получил удар в правое заднее колесо. Машина словно подлетела в воздух, и я больше ничего не мог сделать. В итоге столкнулся с Максом и сошел. А когда завершаешь гонку уже на первом круге – это довольно грустно, - вздыхал Кими.

Сам Райкконен при этом выглядел вполне спокойно – как и всегда. Вот один мальчик в красной майке «Скудерии» на трибуне автодрома в момент аварии просто разрыдался. Обычный мальчик – фанат «Феррари». Похоже – очень искренний фанат.

Кадры расстроенного парня попали на экраны. И что же сделал Кими? Позвал мальчишку в паддок. Прямо по ходу гонки, которую и сам досматривал по телевизору. Пригласил в моторхоум команды. Подарил кепку. Обнял и дал автограф.

А много ли надо ребенку для счастья?

ПРОРЫВ КВЯТА

- Болид был неуправляемым. Не я вел машину – она везла меня. Дело даже не в ветре – условия одинаковы для всех. Но мы явно не сумели подобрать нужные настройки, - признался Квят.

Российский гонщик «Торо Россо» провел сложный уик-энд. Сначала проиграл напарнику Карлосу Сайнсу в забавном кулинарном поединке – его пьядина (итальянская лепешка) вышла красивой, но менее вкусной, чем у соперника. Затем столкнулся с проблемами на трассе – по ходу всех заездов он уступал испанцу почти секунду. И, наконец, в квалификации вовсе стал 20-м. При том, что Сайнс в итоге закрепился на 11-й строчке! Проблем с техникой не было. Все уперлось в настройки. А их подбор – задача гонщика. И Квят со своим инженером с ней не справился.

- Нам придется переломить ситуацию, чтобы побороться за очки, - пожал плечами Даниил.

«По крайней мере, на этот раз не потеряет мест на старте», - грустно шутили болельщики. На самом деле, мог – из-за штрафа за замену силовой установки на 20-ю позицию опустился Вандорн. Квят стартовал 19-м. И к концу первого круга… почти пробился в топ-10!

Сход Ферстаппена с Райкконеном, провал Фелипе Массы (бразилец не поделил трассу с Алонсо и тоже повредил машину), прогулка Фернандо по гравию – все это сыграло на руку уфимцу. Но еще больше ему помогли хороший темп на протяжении всей гонки, рискованная тактика (с мягким типом резины на последний отрезок), атаки на Романа Грожана и Кевина Магнуссена (датчанин при попытке обороны допустил контакт с машиной Квята, в итоге свернув в боксы с проколом колеса) и отсутствие ошибок. Итог – плюс 10 позиций на финише, два очка – в копилку личного зачета и хороший настрой перед «Гран-при Монако».

А настрой – важен. Как и результат. Решение о продлении контракта с Квятом в «Торо Россо» обещали объявить уже в начале лета.

