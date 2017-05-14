Вспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛ

Как московское «Динамо», выигравшее чемпионат ФНЛ, прощалось с сезоном в Химках, в рассказе нашего корреспондента.

Если уж быть совсем точным, то прощание с ФНЛ у «Динамо» случится только на следующей неделе. Но это был последний домашний матч сезона. Поэтому логично было собрать болельщиков и устроить для них праздник именно в минувшее воскресенье.

Перед игрой много было разговоров о важной дате – 45 лет назад «Динамо» впервые из всех отечественных клубов участвовало в финале еврокубка («Советский спорт» в субботнем номере подробно вспоминал это событие). Но собравшихся, конечно, куда больше волновал день сегодняшний. Хотя и в нем находилось место воспоминаниям. Ведь провожали из «Динамо» человека, который провёл с клубом шесть полных лет – Люк Уилкшир.

Когда-то Андрей Кобелев покупал австралийца как замену Данни, но вышло так, что он поиграл чуть ли не на всех позициях.

Люк, действительно, вышел в основе «Динамо» в последний раз. Отыграл 54 минуты, уходя с поля, обнимался чуть ли не со всеми. А когда по окончании матча «Динамо» праздновало чемпионство, австралиец выскочил на поле вместе с двумя дочками. На трибунах в этот момент появился австралийский флаг.

Описывать события на поле – дело не самое благодарное. «Шинник» отбивался достойно. Единственный гол (точнее, даже автогол) прилетел со стандарта. «Шинник» лишился возможности зацепиться за «стыковые» матчи.

Впереди еще один тур. Но «Динамо» уже получило награды, включая «Золотую бутсу» у Кирилла Панченко как у лучшего бомбардира.

Тренер Юрий Калитвинцев опоздал на пресс-конференцию:

– Извините, что так долго. Но я же не могу уйти из раздевалки, не выпив из кубка, а очередь длинная. Сначала дал выпить всем игрокам, только потом сам.