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Дмитрий Орлов: Постоянно играю за сборную без контракта. Ничего страшного!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Орлов
Дмитрий ОрловИсточник: ФХР

Защитник сборной России Дмитрий Орлов дал интервью после первой тренировки на чемпионате мира-2017 в Кельне.

В воскресенье на льду тренировочной арены занималось всего четыре человека. Два игрока «Вашингтона» - Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. А также Артемий Панарин, восстановившийся после неожиданного, но к счастью скоротечного недомогания и Валерий Ничушкин, которому надо срочно набирать форму из-за отсутствия игровой практики в последние две недели.

После тренировки Орлов рассказал о своем самочувствии после перелета и планах на будущее.

- Чувствую себя нормально, два дня не катались, но вот сейчас вышел на лед и вроде все в порядке, - сообщил Дмитрий. – Надеюсь, что и завтра в матче все будет хорошо.

- Кузнецов сказал, что хорошо выспался. А вот у вас взгляд немного усталый…
- Нет, спал я сегодня как раз хорошо. А вот до этого два дня – плохо. Поэтому – да, устал чуть-чуть.

- Год назад на чемпионате мира вы заявляли, что легко приспосабливаетесь к большим коробкам. Сейчас все будет также?
- В Москве я действительно очень быстро освоился. Но сейчас давайте не спешить с обещаниями. Мы ведь с командой даже покататься еще не успели. Жду утренней раскатки. После нее будет видно.

- Вы только что сыграли микроматч с Витолиньшем и Воробьевым. Хорошо тренеров погоняли?
- Да они молодцы, в отличной форме. Их самих можно в состав заявлять.

- Мысли о поражении в плей-офф вас уже отпустили?
- Вот как раз стараюсь перестроиться и не думать об этом поражении. Надо позитивно подойти к играм за сборную

- В серии «Вашингтона» с «Питтсбургом» вы часто играли персонально против Кросби. Готовы и здесь брать под опеку ведущих форвардов соперника?
- Об этом разговора с тренерами пока не было. Посмотрим, что они скажут сегодня на собрании.

- А насчет игры в большинстве разговор был?
- Тоже нет пока.

- У вас сейчас нет действующего контракта на руках. Из-за этого не было сомнений по поводу участия в чемпионате мира?
- Ну так не в первый раз я уже в такой ситуации в сборную приезжаю.

- В 2014-м вы получили в сборной серьезную травму. И она здорово осложнила вам жизнь.
- Но ведь потом я играл без контракта и на чемпионате мира в Москве, и на Кубке мира в Торонто. Я не вижу тут ничего страшного.

- Есть хоть один процент, что вы вернетесь в КХЛ, чтобы в следующем сезоне сыграть на Олимпиаде?
- Если честно, я вообще пока о будущем контракте не думал. Просто не успел. И никаких переговоров не вел.

- Существует вероятность, что вас заберет «Лас-Вегас», куда уже перешел форвард СКА Шипачев.
- С Вадимом я это точно не обсуждал. Да и какой смысл? Мое слово тут точно ничего не решит. Руководство клуба само будет решать – кого приглашать.

- А о ходе чемпионата мира узнать уже что-то успели?
- Немного. Мы вчера, как только прилетели, сразу отправились матч со словаками смотреть. Ощутить обстановку. Через пару дней точно войдем с струю.

- О том, что сборная России – лидер своей группы хотя бы в курсе?
- Конечно! Ведь ребята выиграли все матчи…

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