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Харийс Витолиньш: Матч против России будет для Латвии совсем не рядовым

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Харийс Витолиньш и Евгений Кузнецов
Харийс Витолиньш и Евгений КузнецовИсточник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с тренером сборной России Харийсом Витолиньшем, который объяснил, как играть против Латвии.

- Иногда хорошо так поиграть «3 на 3», отвлечься от всего, - Харийс Витолиньш с улыбкой рассказывает о необычной тренировке сборной России.

- Кто сыграет в воротах с Латвией?
- Илья Сорокин.

- Латыши начали турнир с трех побед, потом два матча проиграли. Какая сборная настоящая?
- Мы видели, что со шведами и американцами сборная Латвии играла наравне. Реализуй они чуть больше моментов, был бы совсем другой хоккей. Латыши скоростные, выглядят хорошо на этом чемпионате. Нас ждет серьезная игра.

- Боб Хартли сильно изменил команду?
- Чисто канадский рисунок. Если посмотреть матч против Америки, то будто две одинаковые сборные.

- Если Артемий Панарин вернется в состав, то он заменит Гусева?
- Он вернется, а о переменах вы узнаете в понедельник. Куда определим Евгения Кузнецова? Он начнет как центральный, а там будем смотреть. Вообще мы хотим заявить 13 нападающих и 7 защитников.

- Будет ли Дмитрий Орлов играть в большинстве?
- Мы на раскатке в понедельник еще посмотрим маленькие нюансы. И тогда же определимся, какой защитник не будет играть.

А вообще вам скажу – это хорошо, что мы заканчиваем групповой этап, играя против двух сильных команд на ходу. Это позволит нам подойти к плей-офф в тонусе.

- Каково вам играть против Латвии, вашей родной страны?
- Это ведь не первый случай. Поначалу было слегка необычно. И понятно, что в Латвии такой матч ставят выше рядового. Ну а наша задача – победить.

- Есть ли дискомфорт в Кельне из-за того, что тут жарко, и лед тает?
- Я не знаю, сам ведь в матче не выхожу. Но ребята жалуются, что лед тут плохой. Хорошо, что со словаками мы забили три гола в первом периоде, дали себе задор. Но потом качество площадки было неважным. А ведь в понедельник мы играем в четверть девятого вечера. Сами понимаете, лед от этого лучше не станет.

- Кстати, матч со Словакией (6:0) получился идеальным?
- Совсем нет. Есть над чем работать. Если взять все остальные игры, то словаки создали больше голевых моментов, чем остальные сборные.

- При этом многие восторгаются, как наша команда здорово играет в пас.

- Нет-нет, атака у нас хорошая и креативная. Все здорово – может, потому что результат такой. Но мы все равно допускаем оплошности в обороне, а хочется их свести до минимума. Мы всегда показываем ребятам, что им не хватает. Они вникают, процесс идет.

- Вы допускаете, что один-два матча у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова уйдут на адаптацию?
- Они приехали, чтобы помогать. И не будут оправдываться тем, что идет акклиматизация. Он и выйдут, чтобы биться в полную силу и доказывать свое качество хоккея. Вы видели, что немецкий вратарь прилетел во Франкфурт, но домчался до Кельна и через несколько часов вышел запасным на матч? Так что все зависит от настроя людей.

- Почему основной состав пропустил эту тренировку?
- Потому что мы играли в субботу, и у нас раскатка в понедельник перед матчем с Латвией. Выходит накладка, за сутки многовато льда. А уже конец сезона, матчи идут через день. Физиологически ребятам нужно отдохнуть.

- Что скажете о конкуренции в другой группе? В четвертьфинале нам могут достаться Чехия или Финляндия.
- Нам нужно улучшать свою игру, а не смотреть на кого-то. Если у тебя есть стабильность и уверенность, то любой противник будет не опасен.

Но если дашь немного слабину, то все. Мы видели, как американцы вальяжно вышли на Латвию – и проигрывали 0:2, потом 1:3. Хорошо им повезло, вытащили матч (5:2). Но вообще уровень мирового хоккея растет. Чуть расслабишься – тебя накажут.

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