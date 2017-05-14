Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позора
Рязанцев впервые в
сезоне сыграл в старте, а его партнеры после быстрого гола психовали и упустили
победу. Теперь все решится в Саратове.
«Петровский» ждет основу
Идя на очередной матч «Зенита-2», даже не самый внимательный
зритель мог заметить, что на главной арене «Петровского» жизнь продолжается.
Рабочие уже не первую неделю перекрашивают здание стадиона. Должно хватать работы
и в чаше – особенно после переноса на «Петровский» последнего домашнего матча
«Зенита». Две тестовые игры на стадионе «Санкт-Петербург» показали, что еще
одну молодой газон не перенесет. Самое главное в этой истории – ФИФА разрешила
проводить на арене матчи Кубка конфедераций. Теперь можно спокойно либо
«вылечить» газон, либо его перестелить.
На «Петровском» ничего подобного делать не надо – только спокойно подготовить поле к матчу с «Краснодаром». Такая же обстановка и в целом на большой арене – все делают так, словно никакой внештатной ситуации не произошло.
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На малой арене в футбол играют чуть ли не каждый день, но
«Зенит-2» после встречи с «Факелом» не появится здесь как минимум до июля.
Вопрос – какую лигу команда будет представлять. Сменив для удачи раздевалку и
диктора, подопечные Владислава Радимова разобрались дома с тонущей в ПФЛ
«Мордовией», но в следующем туре сине-бело-голубые крупно проиграли «Кубани», и
зона вылета стала ближе на одно очко.
Зрители все понимают
На последний домашний матч хозяева вышли из «фартовой»
раздевалки и с Александром Рязанцевым в стартовом составе. Полузащитник
набирает форму: с «Мордовией» он играл 13 минут, а в Краснодаре вышел на замену
на 26-й минуте. Игроку комфортно во второй команде, но результативных действий
от него нет – игру делают те, кто у Радимова давно. Алексей Евсеев уже на
шестой минуте открыл счет: после недопонимания между вратарем и защитником
«Факела» оставалось только перекинуть мяч в ворота.
После гола хозяева больше пихали друг другу, чем созидали.
Константину Зырянову не нравилось, что Илья Зуев не пасовал вперед, Максиму
Карпову указывали, что в раздевалку после тайма ему лучше не идти – слишком неуверенная
игра у своих ворот. Когда один из игроков расстроился из-за неточного паса
партнера, с трибуны крикнули «Чего руками размахиваешь?» Радимову оставалось
только сказать про себя: «Даже вот они все понимают».
Самый «горячий» – Егор Бабурин. Судья свистком напомнил вратарю
«уровня премьер-лиги», чтобы он ввел мяч в игру, а не пытался докричаться
до партнеров. Голкипер, который третий матч подряд выходит с капитанской
повязкой, предчувствовал, что пассивность одноклубников закончится плохо. Это и
произошло после перерыва: неуверенная игра Бабурина на выходе привела к голу
лучшего бомбардира «Факела» Михаила Бирюкова. Капитан хозяев исправился в
добавленное время и не дал реализовать выход один на один Александру
Трошечкину.
Ничья отобрала у воронежцев теоретические шансы на стыковые
матчи и не изменила ситуацию для «Зенита-2». В последнем туре они будут участниками
рубки за выживание между семью командами. Чтобы точно остаться, петербуржцам нужно
победить «Сокол».
«Не справились бы без Рязанцева, Лобова и Зырянова»
«Факел» почти весь сезон претендовал на стыковые матчи с
командами премьер-лиги, а после этого тура команда – уже девятая в таблице ФНЛ.
Главная гордость болельщиков – две победы над «Динамо». Об этом они и пели в перерыве, а мотив взяли у кричалки о Романе Широкове. Павел Гусев вспомнил о другом.
– Команда получила сильный психологический удар в двух играх
подряд, – объяснял главный тренер воронежцев, что помешало пробиться в четверку. – Это
пенальти на 93-й минуте в наши ворота в матче с «Кубанью». Даже
контрольно-квалификационная комиссия признала, что он ошибочен. Сыграли свою
роль и три пенальти в Тюмени, из которых двух тоже близко не было.
– Болельщики очень хотят, чтобы команда играла в премьер-лиге,
но для этого необходим ряд условий, – продолжил Гусев. – По ним мы пока не
дотягиваем до уровня РФПЛ. Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая –
много моментов. В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало
стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры с «Кубанью»
и «Тюменью» повлияли на положение нашей команды.
Владислав Радимов на пресс-конференции обещает большое,
открытое и честное интервью после завершения сезона.
– Буду отвечать серьезно по многим вопросам: то, как я все вижу, как все должно быть и что делается сейчас, – заинтриговал тренер. – Сейчас подводить итоги будет неправильно, у нас остался один матч, который получается самым главным.
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– Хочу еще сказать, не умоляя достоинств других игроков, спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько и отыгрывают, – сказал следом Радимов. – Без них мы бы не справились. Юные таланты, которые отыграли 36 туров, находились в зоне вылета. Может, эти двое-трое вытянут нас повыше.
Матч
Место и дата
14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция