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Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позора

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Владислав Радимов
Владислав РадимовИсточник: ФК «Зенит»

Рязанцев впервые в сезоне сыграл в старте, а его партнеры после быстрого гола психовали и упустили победу. Теперь все решится в Саратове.

«Петровский» ждет основу

Идя на очередной матч «Зенита-2», даже не самый внимательный зритель мог заметить, что на главной арене «Петровского» жизнь продолжается. Рабочие уже не первую неделю перекрашивают здание стадиона. Должно хватать работы и в чаше – особенно после переноса на «Петровский» последнего домашнего матча «Зенита». Две тестовые игры на стадионе «Санкт-Петербург» показали, что еще одну молодой газон не перенесет. Самое главное в этой истории – ФИФА разрешила проводить на арене матчи Кубка конфедераций. Теперь можно спокойно либо «вылечить» газон, либо его перестелить.

На «Петровском» ничего подобного делать не надо – только спокойно подготовить поле к матчу с «Краснодаром». Такая же обстановка и в целом на большой арене – все делают так, словно никакой внештатной ситуации не произошло.

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На малой арене в футбол играют чуть ли не каждый день, но «Зенит-2» после встречи с «Факелом» не появится здесь как минимум до июля. Вопрос – какую лигу команда будет представлять. Сменив для удачи раздевалку и диктора, подопечные Владислава Радимова разобрались дома с тонущей в ПФЛ «Мордовией», но в следующем туре сине-бело-голубые крупно проиграли «Кубани», и зона вылета стала ближе на одно очко.

Зрители все понимают

На последний домашний матч хозяева вышли из «фартовой» раздевалки и с Александром Рязанцевым в стартовом составе. Полузащитник набирает форму: с «Мордовией» он играл 13 минут, а в Краснодаре вышел на замену на 26-й минуте. Игроку комфортно во второй команде, но результативных действий от него нет – игру делают те, кто у Радимова давно. Алексей Евсеев уже на шестой минуте открыл счет: после недопонимания между вратарем и защитником «Факела» оставалось только перекинуть мяч в ворота.

После гола хозяева больше пихали друг другу, чем созидали. Константину Зырянову не нравилось, что Илья Зуев не пасовал вперед, Максиму Карпову указывали, что в раздевалку после тайма ему лучше не идти – слишком неуверенная игра у своих ворот. Когда один из игроков расстроился из-за неточного паса партнера, с трибуны крикнули «Чего руками размахиваешь?» Радимову оставалось только сказать про себя: «Даже вот они все понимают».

Самый «горячий» – Егор Бабурин. Судья свистком напомнил вратарю «уровня премьер-лиги», чтобы он ввел мяч в игру, а не пытался докричаться до партнеров. Голкипер, который третий матч подряд выходит с капитанской повязкой, предчувствовал, что пассивность одноклубников закончится плохо. Это и произошло после перерыва: неуверенная игра Бабурина на выходе привела к голу лучшего бомбардира «Факела» Михаила Бирюкова. Капитан хозяев исправился в добавленное время и не дал реализовать выход один на один Александру Трошечкину.

Ничья отобрала у воронежцев теоретические шансы на стыковые матчи и не изменила ситуацию для «Зенита-2». В последнем туре они будут участниками рубки за выживание между семью командами. Чтобы точно остаться, петербуржцам нужно победить «Сокол».

«Не справились бы без Рязанцева, Лобова и Зырянова»

«Факел» почти весь сезон претендовал на стыковые матчи с командами премьер-лиги, а после этого тура команда – уже девятая в таблице ФНЛ. Главная гордость болельщиков – две победы над «Динамо». Об этом они и пели в перерыве, а мотив взяли у кричалки о Романе Широкове. Павел Гусев вспомнил о другом.

– Команда получила сильный психологический удар в двух играх подряд, – объяснял главный тренер воронежцев, что помешало пробиться в четверку. – Это пенальти на 93-й минуте в наши ворота в матче с «Кубанью». Даже контрольно-квалификационная комиссия признала, что он ошибочен. Сыграли свою роль и три пенальти в Тюмени, из которых двух тоже близко не было.

– Болельщики очень хотят, чтобы команда играла в премьер-лиге, но для этого необходим ряд условий, – продолжил Гусев. – По ним мы пока не дотягиваем до уровня РФПЛ. Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая – много моментов. В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры с «Кубанью» и «Тюменью» повлияли на положение нашей команды.

Владислав Радимов на пресс-конференции обещает большое, открытое и честное интервью после завершения сезона.

– Буду отвечать серьезно по многим вопросам: то, как я все вижу, как все должно быть и что делается сейчас, – заинтриговал тренер. – Сейчас подводить итоги будет неправильно, у нас остался один матч, который получается самым главным.

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– Хочу еще сказать, не умоляя достоинств других игроков, спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько и отыгрывают, – сказал следом Радимов. – Без них мы бы не справились. Юные таланты, которые отыграли 36 туров, находились в зоне вылета. Может, эти двое-трое вытянут нас повыше.

Матч

Зенит-2 - Факел - 1:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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