Фром май Харт Лэйн. «Тоттенхэм» обыграл «МЮ» и простился со стадионом

Фанаты после матча "Тоттенхэм" - "МЮ" выбежали на поле, чтобы попрощаться с родным стадионом Источник: Gettyimages.ru

«Тоттенхэм» красиво простился со своим 118-летним стадионом «Уайт Харт Лэйн», обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1). Об сезонных итогах и лондонской реновации – в репортаже «Советского спорта».

ТАМ ДАЖЕ ДЗЮБА ЗАБИВАЛ

Аншлаг, церемония прощания с ареной после игры, приглашение легенд прошлого – все это про «Уайт Харт Лэйн». Этот стадион «Тоттенхэму» служил верой и правдой 118 лет - с 1899 года. Более чем за век тут провели 2619 матчей, в которых хозяева забили 5459 голов и пропустили 2850. Простите, теперь забили 5461 мяч и пропустили 2850. Тут отличались Шерингем и Жинола, Клинсман и Павлюченко. Дзюба, в конце концов!

Победа над «Манчестер Юнайтед» не вознесла «Тоттенхэм» над чемпионским «Челси», но и в случае поражения лондонцы со второй строчки никуда бы не делись. Обыграть ментально дискредитировавший АПЛ «Юнайтед» - дело житейское. Ведь впереди финал Лиги Европы с «Аяксом». Так что победа имела ценность исключительно в канве прощания со стадионом.

Кроме того, после этой победы «Тоттенхэм» окончательно и бесповоротно застолбил за собой место вице-чемпиона. Это историческое достижение клуба в АПЛ.

НИ РЫБА НИ МЯСО

Это выражение в полной мере охарактеризовало выступление «красных» в чемпионате в этом сезоне. Кубки – молодцы, Европа – красавцы, ну а что премьер-лига? Да ничего. «МЮ» - самая «уравновешенная» команда АПЛ: в активе подопечных Жозе Моуринью аж 14 ничьих! Вот и считайте, сколько очков, даже с аутсайдерами, потеряли «красные» на дистанции. Лидерам – командам из первой шестерки – «Юнайтед» и вовсе в этом году противостоял плохо: 7 очков из 30 возможных.

Встреча с мотивированными «Арсеналом» в прошлые выходные и с «Тоттенхэмом» в эти – доказательство, что для этого «МЮ», хоть и забившего впервые после ухода Алекса Фергюсона 100 мячей в сезоне, борьба за место в четверке возможна с большой натяжкой.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Следующий сезон «Тоттенхэм» на правах арендатора проведет на «Уэмбли». За это время новый стадион «шпор» достроят и потихоньку разберут старый. Но к добру ли? Если помните, Лига чемпионов для «Тоттенхэма» на «Уэмбли» созвучна кошмару и большим провалам. Что теперь? Проседания результатов еще и в чемпионате? Увидим. Но аромат провала неопределенного масштаба в воздухе уже прописался.

Туманные перспективы - это и про «МЮ». Выход в Лигу чемпионов, затем масштабная летняя закупка (перестройка?) и борьба за успех на нескольких фронтах. А готова ли команда к большим свершениям? С не самой изобретательной игрой, закисшим Руни, остановившемся в тренерском развитии Моуринью и несыгранной обороной? Увидим. Но, как и в ситуации со «шпорами», аромат провала неопределенного масштаба в воздухе уже прописался.

ПЛАЧУТ НЕБЕСА

Красивая история «Уайт Харт Лэйн» закончилась по-киношному: на фоне заката и под дождем. Говорят, такие трогательные моменты заставляют заплакать даже небеса. Похожая история была и у «Атлетико» с его «Висенте Кальдероном», так произошло и здесь.

Английский чемпионат как никакой другой научил нас с трепетом и уважением относиться к истории футбола. Фаны «Тоттенхэма» в унисон прощались с любимой ареной, размахивая крохотными белыми флажками. Будто, в Северном Лондоне в мае выпал снег. Будто, о переезде на «Уэмбли» ничего не известно.

КУДА УЕДУТ ЛИДЕРЫ?

«Тоттенхэм» собрал и вырастил сразу несколько классных игроков – Алли, Кейна, Дайера, довел до ума Эриксена и Ваньяму, вывел принципиально на новый уровень Алдервейрельда. И, наконец, подкинул на футбольный Олимп Маурисио Почеттино. Может, не подписал к его званию приставку «топ», но точно положил табличку с заветными буквами где-то рядом с его креслом.

В связи с этим, давно, во время первого круга, возник логичный вопрос: куда уедут лидеры и как быть болельщикам, когда в пиковый момент клуб покинули те, кто заставил их поверить в собственные силы, кто, наконец, поднял их выше «Арсенала», кто сделал их вице-чемпионом.