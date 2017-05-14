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Месть Азмуна. «Ростов» продолжает битву за Европу

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сердар Азмун
Сердар АзмунИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» о матче «Ростов» - «Рубин» - 4:2, где главным героем стал иранский нападающий.

В «РОСТОВЕ» НОВЫЙ ИРАНЕЦ?

Летнее трансферное окно еще не открылось, но «Ростов» уже начал работу на рынке. На днях к желто-синим присоединился 18-летний полузащитник молодежный сборной Ирана Реза Шекари. Юное дарование «засветилось» на фотографиях с тренировки. Кроме этого, игрок выложил несколько снимков с базы желто-синих.


Шекари – футболист известный. В Азии он один из лучших в своем возрасте. Знают о нем и в остальном мире. Например, издание «TheGuardian» включило его в число самых талантливых молодых игроков планеты в 2015 году. По информации СМИ, ранее на Шекари претендовали «Лестер» и «Базель», но не сложилось. Полузащитник поиграл за иранский «Зоб Ахан» и примерно полгода назад попал в сферу «Ростова». Видимо, соглашения достигли только сейчас. В ближайшее время игрок может официально стать ростовчанином.

Появление молодого иранского дарования на берегах Дона – один из признаков того, что Курбан Бердыев все-таки останется в «Ростове» и на следующий сезон. Окончательно будущее вице-президента-тренера станет известно практически сразу после окончания чемпионата. В конце мая футбольный специалист встретится с губернатором области Василием Голубевым, и стороны обсудят дальнейшее сотрудничество. Пока же нынешний тренерский штаб команды уже расписал программу на летние сборы.

Корректироваться они будет в зависимости от того, попадет ли «Ростов» в еврокубки. Три победы на финише сезона, скорее всего, гарантируют желто-синим новые зарубежные поездки.

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

Утром в день матча в кассах «Олимпа» почти закончились билеты. Казалось бы, что последний домашний матч «Ростова» и вовсе соберет аншлаг, но вмешалась погода. Небо затянуло тучами, пошел дождь, который чутьне испортил перфоманс, который заранее подготовил клуб. На каждое сиденье стадиона положили желто-синий флажок с надписью «Спасибо за поддержку». Зрители махали им при выходе команд на поле.

Кроме флажков – огромный баннер на фан-секторе хозяев. «Мы знаем, что вы делали прошлым летом. Повторим?» Намек понятен – в прошлом июле «Ростов» уже «рубился» с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов.

Оживление и на одной из центральных трибун. Там появились гандболистки «Ростов-Дона», которые вчера выиграли Кубок ЕГФ.


«БЕР-ДЫ-ЕВ!»

Первый тайм получился веселым для хозяев и совсем грустным для «Рубина». У хозяев получалось почти все. Комбинации в касание, стандартные положения, быстрые выходы в атаку – в итоге Азмун уже в дебюте открыл счет, ана 19-й минуте Полоз преимущество увеличил – 2:0.

Такое начало свело «Олимп» с ума. Со всех трибун понеслось громогласное «БЕР-ДЫ-ЕВ!!!». Но Курбан Бекиевичсвою фамилию вряд ли услышал. Он по-прежнему смотрит футбол через толстое стекло ВИП-кабинки.

После перерыва Азмун сделал дубль после фирменной подачи Калачева, и в Казани, видимо, очередной раз пожалели о том, что иранец со скандалом ушел из клуба прошлым летом.

В концовке команды устроили хоккей, но «Ростов» все равно уверенно довел дело до очередной домашней победы – 4:2. Желто-синие не проигрывают на «Олимпе» уже 31 матч в премьер-лиге.

Матч

Ростов - Рубин - 4:2 (2:0)

Голы

Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)

Предупреждения:

Кудряшов, 22 - Ахметов, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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