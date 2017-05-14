Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа2 : 1Анжи
Хоккей  Швейцария2 : 1Финляндия
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов4 : 2Рубин
Футбол  Рома0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Команда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Енисея"
Радость футболистов "Енисея"Источник: ФК «Енисей»

«Советский спорт» подводит итоги предпоследнего в этом сезоне тура ФНЛ.

«Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах

Случилось то, чего ждали - «Енисей» обеспечил себе участие в стыковых матчах. В очередном туре первенства ФНЛ команда Андрея Тихонова обыграла «Тюмень» - 1:0. Ниже четвертого места красноярская дружина теперь точно не опустится.

Гол «Енисей» забил на 89-й минуте - отличился Малоян. Он вышел на замену за восемь минут до гола вместо нападающего Самодина. Но это не единственное решение Тихонова, которое стоит отметить. Не меньшую пользу принес выход на поле хавбека Семакина вместо форварда Козлова. Это позволило хозяевам насытить центр поля, перейдя со схемы 4-4-2 на 4-5-1.

Вот как Тихонов прокомментировал решение убрать с поля двух главных форвардов: «Самодин не забивал на сборах. Но стоило возобновиться чемпионату, как он начал поражать ворота (весной Самодин выдал результативную серию из семи матчей - примета «Советского спорта»). Сегодня у него снова случился нефарт. Надеюсь, на одну игру. Замена Козлова? Схема 4-4-2 атакующая, но при ней есть уязвимость в центре поля. С выходом в эту зону дополнительного игрока мы стали больше контролировать мяч».

Также журналисты спросили у главного тренера «Енисея», с кем ему предпочтительные сыграть в стыковых матчах: «Оренбургом», «Крыльями Советов» или «Арсеналом»? «Какая разница, с кем мы встретимся? Наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из премьер-лиги сильнее или как минимум на уровне лучших команд ФНЛ», - ответил Тихонов.

Есть основания полагать, что «Енисею» действительно без разницы, с кем сражаться. Из последних семи матчей красноярцы выиграли шесть, лишь один проиграв! К финальной части первенства ФНЛ команда Тихонова набрала замечательную форму.

Матч

Енисей - Тюмень - 1:0 (0:0)

Голы

Малоян 89 (1:0).

Состав

Енисей: Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Алиев, Иванов, Камеш, Ланин, Самодин (Малоян, 81), Козлов, Саркисов

Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Ахмедов, Шакуро, Кленкин, Теленков, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Мамтов

Место и дата

14 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

За другую путевку сразятся «СКА-Хабаровск» и «Тамбов»

На еще одну путевку в премьер-лигу два претендента - «Тамбов» и «СКА-Хабаровск». Невероятно, в последнем туре они сразятся друг с другом! Игра состоится в Хабаровске. Хозяев устроит даже ничья, так как сейчас они опережают своего конкурента на два очка - 58 и 56. Чем не репетиция стыковых игр, где права на ошибку не будет?

Пути двух команд в этом сезоне интересны своей непредсказуемостью. Дальневосточники начинали сезон под руководством Александра Григоряна. Но он ушел зимой на повышение - в «Анжи». Пришедший ему на смену Андрей Гордеев был уволен в конце апреля из-за результатов, которые оставляли желать лучшего. Заканчивает сезон «СКА-Хабаровском» под руководством Алексея Поддубского, которому доверено исполнять обязанности главного тренера. Его назначение встряхнуло команду - у «Луча-Энергии» и «Спартака-2» в  начале мая она выиграла с общим счетом 5:0.

«Тамбов» входил в сезон с Валерием Есиповым на тренерском мостике. Когда у него не пошло, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Малинин. Но командой он руководил всего два матча - пока боссы клуба не договорились с Андреем Талалаевым. Он приехал в Тамбов в начале сентября. К концу сезона «Тамбов» набрал отличную форму - беспроигрышная серия насчитывает семь игр.

Как сложится матч этих команд друг с другом, предсказать сложно. В 37-м туре они сыграли неудачно. И если «СКА-Хабаровск» проиграл уже завоевавшему путевку в премьер-лигу «Тосно» - 1:3, то «Тамбов» не смог обыграть аутсайдера «Нефтехимик» - 1:1.

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск - 3:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция

«Сокол» сбили

Главный неудачник тура - «Сокол». Он проиграл «Балтике» - 0:1. Теперь у саратовской команды нет шансов покинуть зону вылета. Она стала вторым неудачником сезона после «Нефтехимика».

Кто станет еще тремя неудачниками, неизвестно. Сейчас в тройке вылетающих из турнира команд также находятся «Балтика», «Сибирь» и «Спартак» из Нальчика. Но у всех них есть шанс на спасение!

«Соколу» тоже в последнем туре есть смысл побороться. Сейчас команда Вадима Хафизова находится на 19-й позиции. На одну строчку она может подняться. Это произойдет, если «Сокол» обыграет «Зенит-2», а «Спартак» из Нальчика не выиграет на выезде у «Кубани».

Кто знает, как будет развиваться ситуация дальше? В прошлом году ФНЛ должны были покинуть «Енисей» и «Балтика». Но обе остались.  Красноярцев спасло то, что в лиге отказался участвовать победитель зоны «Восток» - «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. «Балтику» спасло банкротство нижегородской «Волги». Повторение таких ситуаций исключать нельзя. А поэтому аутсайдерам ФНЛ нужно сражаться за каждую строчку. Даже за третью с конца, как бы комично это ни звучало.  

Матч

Балтика - Сокол - 1:0 (0:0)

Место и дата

14 мая 16:00, Балтика, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Парфенов: Матч со «СКА-Хабаровском» подвел небольшой итог сезона «Тосно» в ФНЛГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» (3:1).Владимир Стржаловский: По финансовым делам «Динамо» прошлых лет заведены уголовные делаСледствие занимается финансовыми проблемами московского «Динамо» прошлых лет. Об этом сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржаловский.ФНЛ. 37-й тур. «Динамо» обыграл «Шинник», «Спартак-2» выиграл у «Химок» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРадимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позораРязанцев впервые в сезоне сыграл в старте, а его партнеры после быстрого гола психовали и упустили победу. Теперь все решится в Саратове.Вспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛВспомнили Глазго, получили кубок, проводили Люка. Как «Динамо» прощалось с ФНЛКак московское «Динамо», выигравшее чемпионат ФНЛ, прощалось с сезоном в Химках, в рассказе нашего корреспондента.«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» в матче 39-го тура первенства ФНЛ. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Мордовии».Павел Гусев: По ряду условий «Факел» пока не дотягивает до премьер-лигиГлавный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от матча против «Зенита-2» (1:1).Владислав Радимов: По итогам сезона дам открытое и честное интервью, где отвечу серьезно по многим вопросамГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).«Тосно» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском»«Тосно» в матче 37-го тура ФНЛ на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.«Спартак-2» разгромил на своем поле «Химки»Футболисты «Спартака-2» на своем поле крупно переиграли «Химки» (4:0)в матче 37-го тура ФНЛ.«Волгарь» обыграл «Кубань»Матч 37-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».«Зенит-2» упустил победу над «Факелом», Рязанцев отыграл 75 минутВ матче 37-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1.Владимир Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры с российскими и двумя иностранными опорникамиПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.«Нефтехимик» и «Тамбов» разошлись миромМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехмиком» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.«Балтика» обыграла «Сокол» и покинула зону вылетаМатч 37-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Соколом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛФутболисты «Динамо» на своем поле переиграли «Шинник» в матче 37-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Зенит-2» – «Факел». Рязанцев впервые в сезоне выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» объявил состав на матч 37-го тура ФНЛ против «Факела».«Чита» гарантировала себе выход в ФНЛ«Чита» обыграла «Динамо Барнаул» со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура зоны «Восток» ПФЛ и досрочно обеспечила себе повышение в классе.Андрей Тихонов: «Енисею» все равно с кем играть, нам бы доплыть до «стыков»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов надеется на то, что его команда сможет пробиться в премьер-лигу через стыковые матчи.«Енисей» обыграл «Тюмень» и поднялся на третью строчку турнирной таблицы ФНЛКрасноярский «Енисей» на своем поле обыграл «Тюмень» (1:0) в матче 37-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
Массимо Каррера: Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату
Футбол
Хавьер Грасия: Судья давал «Ростову» много свободы
Футбол
Массимо Каррера: Постараюсь выучить русский язык
Футбол
«Ростов» обыграл «Рубин», Азмун сделал дубль
все новости
Шинник
Шинниккалендарьстатистика
Сокол
Соколкалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости