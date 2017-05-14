Команда Андрея Тихонова сыграет в стыках! Главные события 37-го тура ФНЛ

«Советский спорт» подводит итоги предпоследнего в этом сезоне тура ФНЛ.

«Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах

Случилось то, чего ждали - «Енисей» обеспечил себе участие в стыковых матчах. В очередном туре первенства ФНЛ команда Андрея Тихонова обыграла «Тюмень» - 1:0. Ниже четвертого места красноярская дружина теперь точно не опустится.

Гол «Енисей» забил на 89-й минуте - отличился Малоян. Он вышел на замену за восемь минут до гола вместо нападающего Самодина. Но это не единственное решение Тихонова, которое стоит отметить. Не меньшую пользу принес выход на поле хавбека Семакина вместо форварда Козлова. Это позволило хозяевам насытить центр поля, перейдя со схемы 4-4-2 на 4-5-1.

Вот как Тихонов прокомментировал решение убрать с поля двух главных форвардов: «Самодин не забивал на сборах. Но стоило возобновиться чемпионату, как он начал поражать ворота (весной Самодин выдал результативную серию из семи матчей - примета «Советского спорта»). Сегодня у него снова случился нефарт. Надеюсь, на одну игру. Замена Козлова? Схема 4-4-2 атакующая, но при ней есть уязвимость в центре поля. С выходом в эту зону дополнительного игрока мы стали больше контролировать мяч».

Также журналисты спросили у главного тренера «Енисея», с кем ему предпочтительные сыграть в стыковых матчах: «Оренбургом», «Крыльями Советов» или «Арсеналом»? «Какая разница, с кем мы встретимся? Наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из премьер-лиги сильнее или как минимум на уровне лучших команд ФНЛ», - ответил Тихонов.

Есть основания полагать, что «Енисею» действительно без разницы, с кем сражаться. Из последних семи матчей красноярцы выиграли шесть, лишь один проиграв! К финальной части первенства ФНЛ команда Тихонова набрала замечательную форму.

Матч Енисей - Тюмень - 1:0 (0:0) Голы Малоян 89 (1:0). Состав Енисей: Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Алиев, Иванов, Камеш, Ланин, Самодин (Малоян, 81), Козлов, Саркисов Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Ахмедов, Шакуро, Кленкин, Теленков, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Мамтов Место и дата 14 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция

За другую путевку сразятся «СКА-Хабаровск» и «Тамбов»

На еще одну путевку в премьер-лигу два претендента - «Тамбов» и «СКА-Хабаровск». Невероятно, в последнем туре они сразятся друг с другом! Игра состоится в Хабаровске. Хозяев устроит даже ничья, так как сейчас они опережают своего конкурента на два очка - 58 и 56. Чем не репетиция стыковых игр, где права на ошибку не будет?

Пути двух команд в этом сезоне интересны своей непредсказуемостью. Дальневосточники начинали сезон под руководством Александра Григоряна. Но он ушел зимой на повышение - в «Анжи». Пришедший ему на смену Андрей Гордеев был уволен в конце апреля из-за результатов, которые оставляли желать лучшего. Заканчивает сезон «СКА-Хабаровском» под руководством Алексея Поддубского, которому доверено исполнять обязанности главного тренера. Его назначение встряхнуло команду - у «Луча-Энергии» и «Спартака-2» в начале мая она выиграла с общим счетом 5:0.

«Тамбов» входил в сезон с Валерием Есиповым на тренерском мостике. Когда у него не пошло, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Малинин. Но командой он руководил всего два матча - пока боссы клуба не договорились с Андреем Талалаевым. Он приехал в Тамбов в начале сентября. К концу сезона «Тамбов» набрал отличную форму - беспроигрышная серия насчитывает семь игр.

Как сложится матч этих команд друг с другом, предсказать сложно. В 37-м туре они сыграли неудачно. И если «СКА-Хабаровск» проиграл уже завоевавшему путевку в премьер-лигу «Тосно» - 1:3, то «Тамбов» не смог обыграть аутсайдера «Нефтехимик» - 1:1.

Матч Тосно - СКА-Хабаровск - 3:1 (0:0) Место и дата 14 мая 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция

«Сокол» сбили

Главный неудачник тура - «Сокол». Он проиграл «Балтике» - 0:1. Теперь у саратовской команды нет шансов покинуть зону вылета. Она стала вторым неудачником сезона после «Нефтехимика».

Кто станет еще тремя неудачниками, неизвестно. Сейчас в тройке вылетающих из турнира команд также находятся «Балтика», «Сибирь» и «Спартак» из Нальчика. Но у всех них есть шанс на спасение!

«Соколу» тоже в последнем туре есть смысл побороться. Сейчас команда Вадима Хафизова находится на 19-й позиции. На одну строчку она может подняться. Это произойдет, если «Сокол» обыграет «Зенит-2», а «Спартак» из Нальчика не выиграет на выезде у «Кубани».

Кто знает, как будет развиваться ситуация дальше? В прошлом году ФНЛ должны были покинуть «Енисей» и «Балтика». Но обе остались. Красноярцев спасло то, что в лиге отказался участвовать победитель зоны «Восток» - «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. «Балтику» спасло банкротство нижегородской «Волги». Повторение таких ситуаций исключать нельзя. А поэтому аутсайдерам ФНЛ нужно сражаться за каждую строчку. Даже за третью с конца, как бы комично это ни звучало.