Реалити-шоу «Советского спорта»: главный редактор начинает худеть. Пролог

Чего только не было в истории старейшей спортивной газеты страны за 93 года ее существования, но жанр реалити-шоу явно обходил нас стороной. Теперь мы задумали ситуацию исправить: главный редактор, обратив внимание на весы, которые стали с недавних пор показывать трехзначное число, решил заняться решительным и бескомпромиссным исправлением ситуации. И обещает все предпринимаемые шаги по сбрасыванию веса описывать искренне и предельно откровенно (в той степени, которая не будет, разумеется, нарушать нормы эстетического вкуса и требования действующего законодательства). С этой целью в ближайшие дни мы заведем даже специальную страничку.

Ясно, что всем нам было бы интереснее следить за похуданием представительниц прекрасного пола, затеять какую-нибудь яркую акцию типа «Сто дней до пляжа». Но проблема в том, что у нас в редакции все девушки настолько идеальны, что я всеми способами не допускаю визиты друзей в редакционный офис – потом гостей быстро не выгонишь. Да и количество лишних килограммов (если они и есть) у барышень редакции меня задевает куда меньше, чем издевки ряда коллег над моим внешним видом.

В редакционном лифте написано – в том месте, где всегда идут строчки про его вместительность: «Человек 17». Неуверенную модальность оставлю без комментариев. Производители вертикального транспорта, очевидно, определяли это на глазок. Но когда я раз за разом окидываю количество плотно вместившихся в лифт коллег по редакции, вижу, что до 17 это число явно не дотягивает. Когда я неосторожно решил разрядить повисшую в лифте напряженную тишину (кого-то парой минут ранее песочили на планерке) рассуждением об этом, представители дирекции многозначительно посмотрели на мой организм. И их вид не оставлял мне шансов перевести все в шутку. А учитывая, что шел он со всеми остановками, я успел услышать в свой адрес еще и много едких замечаний о том, что внешний облик главного редактора старейшей спортивной газеты страны должен хотя бы отдаленно соответствовать общественным представлениям об эстетически совершенном.

И ладно бы в редакции – тут все можно было бы отнести на счет обычного троллинга. Но язвительные замечания слышны уже и во внешней среде. Заглянул сегодня на день рождения вице-президента РФС Сергея Анохина. Представляет он меня какому-то авторитету:

- А это Николай Николаевич, главред «Советского спорта»…

На что тот прямо так и рубит:

- Но вид-то не спортивный…

В общем, я решил похудеть. Вроде и совершал в разные времена решительные набеги на излишества в своем организме, одерживал локальные победы, но потом все в моем весе откатывалось прочь от желаемых величин, переходя совсем в иной дивизион, как московское «Динамо» в футболе.

Конечно, принято считать, что новое дело надо начинать либо с понедельника, либо с нового месяца, либо с женитьбы. Но по понедельникам у нас в буфете дают вкусные салатики и хочется попробовать разные, поэтому этот вариант меня не очень устраивал. Новый месяц всегда приходит как-то неожиданно. А иной месяц возьмет да и наступит прямо посреди недели – толком не подготовишься, морально не настроишься. Ну, а частая формула «с женитьбы начинаю новую жизнь» для меня вообще не подходит: я в браке 22 года (как раз в момент женитьбы был весьма себе худощав, если верить фотографиям и воспоминаниям современников) и моя супруга вроде бы не планирует – по крайней мере, в ближайшее время – чтобы я эту самую «новую жизнь» с кем-то заново начинал.

Поэтому начинать надо с того момента, как задумал. Я задумал бы это еще до праздников, но на праздник в редакции было много различных вкусняшек. И я боялся, что непосещение праздничного стола будет воспринято как политическая акция. Но теперь я решителен и бескомпромисен.

Конечно, к серьезным программам «сушки» я пока не готов. Есть у нашего автора Михаила Бокова даже специальная программа, как заниматься после праздников, но я решил, что начну с чего-то банального. Поставлю для начала себе какие-то простые, но четко сформулированные цели.

Итак:

1) не есть после шести вечера (и после семи тоже не есть), хотя именно еда на ночь – самая вкусная.

- А Вы, Николай, уверены, что сможете? – с деланой строгостью во взоре спросил меня наш рекламный начальник и закинул в рот очередную шоколадную конфету. – Может, печеньку хотите? Или есть еще у девочек зефирки в шоколаде…

Таких, в принципе, бьют в уважающих себя коллективах. Но рекламщиков опять же нигде не бьют – обычно думают, что раз они рекламщики, то знают, как заработать денег. В эпоху санкций и контрсанкций к таким людям все стараются быть поближе.

2) ходить в день 15000 шагов. Мне бы в голову не пришло считать свои шаги, но теперь у всех есть различные гаджеты со всякими программами – отчего бы не углубиться в эту тему подробнее.

Про то, сколько пить воды в день, что именно и как есть и какими конкретно physical activity (могу и по-русски, но очень нравится, как это словосочетание на импортном наречии смотрится) заниматься– я пока говорить не буду. До этого дойду в ближайшие дни, посещая тренеров и получая их практические советы. Надо же ставить хотя бы малые, но реальные цели для начала.

Почему будут всё это описывать?

Во-первых, надеюсь, что у меня все получится и, глядишь, мой опыт нет-нет, да и поможет кому-то добиться такого же успеха. А в том, что ждет меня на этом пути успех, я не сомневаюсь. Я себе наметил от 104с копейками кг к новогоднему корпоративу подойти на отметке 89 кг.

Во-вторых, никогда не умел писать дневников. А умные люди иногда советуют. Помню, как журналист Владимир Шахиджанян (автор культовой в свое время книги «1001 вопрос про это») пришел в 2006 году ко мне, свеженазначенному главреду одной из московских радиостанций. И среди прочих советов дал совет писать:

- Пишите именно дневник. Дневник главного редактора. Но пишите именно каждый день. А потом опубликуете. Получите гонорар – это всегда хорошо. Кроме того, писать надо так, чтобы потом не пришлось править. Поэтому, Николай Николаевич, не пишите сегодня вечером: «Приходил Шахиджанян, редкий ****к». Давайте ограничимся формулировкой: «Приходил Шахиджанян, стра-а-анный человек»…

Совет хороший. Я им воспользовался. Не в части написания дневников, а в части личностных оценок. В итоге в редакции знают, что означает постоянно повторяемая мной в чей бы то ни было адрес фраза: «Вы – стра-а-анный человек».

Впрочем, к черту лирику. Это сегодня я так разошелся. Потому что образ жизни сидячий. Дальше буду писать лаконичней.

Фиксируем замеры по состоянию на сегодня.

Вес: 104 кг.

До намеченного идеала осталось 15 кг.

А теперь пошел двигаться.

Комментарий диетолога Натальи Ф.:

Реально ли похудеть на 15 с лишним килограммов за полгода? Если бы меня спросили про месяц-два, сказала бы, что это довольно сложно, так как это уже большая потеря лишнего веса. Но сбросить 15 кг за 6 месяцев, о чем говорит Николай, вполне реально. Но для этого нужно серьезно и упорно трудиться.

Прежде всего нужно разобраться в питании. Ниже приведены правила, которым нужно придерживаться все время похудения.

Пить достаточное количество воды. Она очищает организм от токсинов и шлаков, а вместе с тем способствует похудению.

Полностью отказаться от сладкого. Это обязательное условие, которого нужно придерживаться не только во время похудения, но и некоторое время после него. Если вы не можете отказаться от сладкого, попробуйте съедать по баночке йогурта в день или же кушать сухофрукты. Они, между прочим, очень хорошо заменяют сладкое!

Свести к минимуму потребление углеводов. От быстрых углеводов (мучные изделия, некоторые фрукты, например, бананы) нужно отказаться полностью, так как они идут именно в жир и откладываются на боках, талии и бедрах. А вот от каш отказываться не стоит, их лучше кушать на завтрак, чтобы вам надолго хватало энергии.

Отказаться от переработанной пищи. Чипсы, гамбургеры, супы в пакетиках, каши быстрого приготовления, а также пицца, пельмени, колбаса и сосиски — все эти продукты не несут никакой пользы для организма. Поэтому про них нужно забыть!

Употреблять больше белков и ограничьте потребление жиров, откажитесь от соли.

О каких-то вещах поговорим конкретнее чуть позже, глядя на первые результаты Николая. Но вот одну корректировку внесем сразу: звучит красиво «Не есть после шести», но посмотрите на свой график. Прикиньте, во сколько вы ложитесь спать и во сколько просыпаетесь. К примеру, вы ложитесь спать в полночь, а встаете в 7:00 утра. То есть ваш активный день равен 17 часам. Так как не рекомендуется кушать за три часа до сна, поэтому отнимаем еще три часа. Получается день – 14 часов. В итоге, за весь день вы должны покушать 6 раз. Часто, но по чуть-чуть. И в последний раз можно – в 21 час. А вот если Николай принял номер и ложится спать только в два часа ночи, то можно и в 23 часа поесть. Но – без фанатизма.

Комментарий психолога Марка С.:

- Сила мысли – мощная штука. Поэтому полностью поддерживаю идею не откладывать на первое число или на понедельник идею начать новую жизнь. Но правильно будет вообще ничего не откладывать: даже с вечера на утро новую жизнь откладывать не стоит. Потому что если Николай решил отложить начало своей реалити-программы на день из-за плюшек в редакционном холодильнике, то это означает, что он может срываться и в течение этого года, время от времени делая паузу в программе. А это самое опасное. Так что силы воли Вам, Николай!