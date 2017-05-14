Энтузиазм, подводные камни и эмоции регби в День Победы

Регби

Торжественный и одновременно грустный праздник – День Победы – ознаменовался не только парадом и народными гуляниями. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает о регбийном празднике, состоявшемся усилиями энтузиастов, и разбирается в ключевых проблемах, возникающих на пути к большой игре.

На исходе праздничной недели, когда отгремели салюты, а «Енисей-СТМ» завоевал первый в истории Континентальный Щит, любители регби провели знаковый турнир. Приуроченное к празднованию Дня Победы соревнование пришлось перенести на воскресенье. Погода стояла нелетная и нелетняя, а превращать действо в снежные бои – дело неблагодарное. Под по-весеннему ярким солнцем наукоград Обнинск ждал в гости команды из Рязани и Луховиц, Можайска и даже подмосковных Больших Вязем. И не надо удивляться: регби проникает во все уголки, в том числе и нашей страны. В роли хозяев выступили регбисты местного института ИАТЭ.

Именно благодаря стараниям руководителей «студентов» в городе развивается и процветает регби. На праздник приглашались все желающие, ведь ИАТЭ было что показать тем, кто еще не знаком с игрой.

Наряду с традиционным турниром по олимпийской системе, который, к слову, выиграла команда «Авиатор» из Луховиц, в одном из перерывов на поле вышли самые юные регбисты. Смешанная команда мальчиков и девочек изо всех сил сражалась в товарищеском матче под руководством тренера, чем немало веселила зрителей. Но порой все же игроки срывали аплодисменты за может быть еще не осмысленные, но, безусловно, верные действия.

Не стоит обольщаться, под внешней легкостью и несомненным успехом соревнования кроется тяжелая работа, а заодно и тонны подводных камней. Традиционно на первый план выходит вопрос финансирования. Девиз «Пилите, Шура, пилите» не имеет свойств вечного двигателя, а любой альтруизм все же достигает логического конца. Чаще всего объединения любителей регби на обширных просторах нашей страны пока что не получают должной поддержки. А это тормозит развитие не только игры, но и самих спортсменов. К счастью для обнинской команды, в трудную минуту на помощь к ним пришла помощь: благодаря активистам и популяризаторам игры клуб получил инвентарь, внимание местных спорткомитетов, а заодно и необходимые напутствия.

Беда не приходит одна, а из одной проблемы вытекает следующая – низкая популярность игры. По словам лидера и основателя команды – чемпиона «Авиатор» Дмитрия Тесли – новые кадры для клуба приходится находить весьма изощренными способами. Когда интернет не справляется, на помощь приходят и раздача листовок самими игроками, выставочные матчи и даже случайные встречи на улице! У занявших второе место ИАТЭ, пожалуй, ситуация проще: пополнение приходит из студентов самого института. Но руководитель РК ИАТЭ Максим Волков не планирует останавливаться лишь на студенческой молодежи. В клуб принимают абсолютно всех, включая школьников. Честно говоря, было удивительно наблюдать, с какой яростью 16-летний регбист весом не более 50 килограмм яростно бросался в захват на превосходящего размером противника! Это ли не достойный пример бесстрашия, который четко отразил всю концепцию праздничного турнира?

В реальности пока мы с вами заняты повседневными спортивными проблемами, на полях по всей стране показывает ростки новая сила любительского регби. Благодаря усилиям энтузиастов, список команд пополняется, а все новые игроки переходят на уровень выше. И если не растить новых чемпионов, то кто принесет славу отечественному регби? Лично я уверен, что будущее в надежных руках инициативных любителей игры с овальным мячом. Игра уже завладела умами сотен и тысяч юношей, так почему бы не дать волю свободному развитию? Ведь что посеешь, то и пожнешь!

Главной идеей турнира для меня стали слова одного из игроков «Авиатора»: «Регби – это не заслуга одного, это заслуга все команды!» Так может, стоит начать всем «командам» из абсолютно разных сфер развития регби стать единой силой в достижении цели развития игры в нашей стране?