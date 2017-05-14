Майская рыбалка: окунь, сом, сазан и другие

«Советский спорт» уже писал, что майская рыбалка – это не только увлекательное, но и крайне ответственное мероприятие, поскольку май - месяц продолжающегося нереста рыб. О том, как ловить щуку и судака в мае, мы уже подробно писали. Сегодня продолжим разговор о майской рыбалке - самой успешной из всех весенних месяцев.

Итак, вода в мае уже достигла того идеального температурного баланса, когда она не холодная, но ещё при этом и не очень тёплая, когда рыба станет вялая и малоподвижная. Майская рыба, за исключением нерестовой – активная, постоянно перемещающаяся и очень прожорливая. Наживки для рыбалки в мае можно применять как животного, так и растительного происхождения. Рыба, как правило, клюёт жадно, без предварительной игры. Ловить можно и на спиннинг и на донки, жерлицы, кружки и т.д.

ОКУНЬ

Ловля окуня в мае осуществляется на блесну, малька, навозного или дождевого червя, причём для каждой наживки требуется своя оснастка. Для блесны подойдет ультралайт или обычный лёгкий спиннинг. Для малька или червя лучше взять поплавочную удочку или донку с резиновым амортизатором. В мае окунь подходит очень близко к берегу и там его можно ловить обычной удочкой с глухой оснасткой на червя или живца.

Не зря окунь считается рыбой номер один для начинающих рыболовов. С ловли окуня начинающий рыболов может начинать освоение самых разных приемов и способов ловли: ловля окуня на поплавочную удочку, ловля окуня на донку, на живца, ловля окуня на спиннинг и так далее.





СОМ

Ловля сома в мае характерна тем, что перед нерестом хищник нагуливает жирок и поэтому берет отменно в течение всего дня. Хорошая уловистая снасть в это время - спиннинг, но можно ловить и на донку. Правда, нужно помнить, что на донку сом берёт только ранним утром. Хорошая приманка для спиннинга - специальные воблеры и имитаторы грызунов. Лучшая майская снасть на сома - квок.

Квок имитирует звуки самки сома, а перед нерестом сом очень чувствителен и, как правило, приплывает к источнику звука. Для насадки можно использовать практически всё. Это и черви и кусочки мяса, рыбы, мидии, лягушки. Как правило лучше всего сом берет на то, что в избытке водится в месте его обитания.

Ловля сома на квок - занятие для рыболовов поэтическое и сугубо профессиональное. Можно сказать, что ловля сома на квок - это занятие для настоящего рыболова (Тема это довольно серьезная, и ей мы посвятим целиком один из следующих наших материалов по рыбалке).





МИРНАЯ РЫБА

Неплохо в мае ловится плотва и лещ. Ловля мирной рыбы в мае проходит с использованием поплавочной снасти. В качестве наживки используют тесто, червя, опарыша или ручейника. Важнейший момент - прикормка! Она в разы улучшает клев, привлекая в место ловли активную рыбу. Рыбача на реке, есть смысл использовать донную снасть с кормушкой. Лещ в это время клюет на протяжении круглых суток, а иногда его клев в ночное время даже активней, чем днем.

В коне мая ловля леща и подлещика сулит вам солидные трофеи. Посленерестовый период крупных и средних особей леща и подлещика припадает как раз на конец месяца мая. После нереста рыба возобновляет свое питание и начинает восстанавливать свои силы, чем можно очень хорошо воспользоваться и успешно половить подлещика. Ловля леща в мае имеет свои особеннности. Поведение леща в мае более предсказуемое, чем в ранние месяца весны, особенно это касается питания. В этом месяце лещ начинает уходить на глубину и выходит на берег лишь для того, чтобы покормиться. То есть, он переходит на так называемое циклическое питание. Как правило, в мае лещ питается в ночное время, рано утром или поздно вечером. Питается на одном и том же месте, поэтому если вы нашли это место, стоит его запомнить.





С приходом мая активизируются такие рыбы, как карась, карп, линь и сазан. Их клев продолжается вплоть до самого нереста, который обычно приходится на начало лета. В мае вода еще не совсем теплая, и поэтому эти виды рыб лучше ловить на неглубоких участках водоема. Кроме этого, карась и карп любят коряжник и прибрежный тростник, где есть остатки прошлогодней растительности. Если в водоеме достаточно рыбы, в качестве насадки можно использовать кукурузу, червя или опарыша. Если же наоборот, и рыба очень капризна, то попробуйте использовать тесто, распаренные овсяные хлопья или болтушку.

В мае неплохое время половить в проводку язя. Для этого следует выбрать участок реки, где достаточно сильное течение именно сюда подходит кормиться эта рыба. Плюсом будет, если рядом есть изгиб с ямой. Найдя русловый свал, можно прикормить рыбу, а уже затем осуществлять проводку.





САЗАН

Сазан - мечта для рыболовов! Вес взрослого сазана может достигать 25 кг и более, а длина до 100-120 см. Поэтому к рыбалке на сазана следует готовиться основательно. Ловля сазана в мае потребует от рыболова знания ряда особенностей: в мае у сазана преднерестовый жор, рыба клюет на все, но предпочитает животные приманки.

В мае для ловли сазана обязательно используйте прикормку. Перед ловлей сазана очень хорошо предварительно закармливать место. Ловля сазана в мае более успешна на донные снасти, но можно ловить и поплавочной удочкой со дна.

Что касается погоды и времени суток для успешной ловли сазана в мае, то наиболее благоприятным будет утро ясного и солнечного дня, а также вечернее время перед самым закатом. Именно в это время сазан «гуляет» по обширным местам водоема и часто подходит к берегу в поисках пищи.





КАРП

Ловля карпа в мае интересна тем, что карп подходит очень близко к берегу и берёт практически на все насадки. Лучшие из них - это червь, десертная кукуруза, пропаренный цельный горох. Самые удобные снасти - поплавочная удочка и донка с кормушкой. Любимое место карпа в это время - у самого берега под ветками кустарника или дерева. Там карп дожидается случайно упавшего в воду насекомого. Опытный рыбак может поймать в таких местах особо крупные экземпляры.

Ловля карпа на фидер помимо специальных снастей, требует еще и знаний о том, какую прикормку для ловли карпа использовать, какая наживка для лови карпа на фидер будет результативнее. Также фидерная ловля карпа потребует от вас терпения. Удилище без присмотра оставлять не надо, ведь поклевки карпа обычно уверенные и сильные. Для фидерной ловли карпа следует применять удилища длиной 3,6 — 3,9 метра, с тестом до 90 гр. Прикормки при ловле карпа на фидер должно быть много. Фидерная ловля карпа предполагает грамотное закармливание места ловли.





КАРАСЬ

Ловля карася в мае также не отличается особыми трудностями. Карась с удовольствием берёт и на простого червя и на варёную манку, перловку, кукурузу, горох, мамалыгу, хлеб, мастырку. Единственным препятствием прожорливости карася может быть только размер и твёрдость наживки, всё остальное неминуемо подвергается его перманентным атакам. В мае карась клюёт практически повсеместно. Главное - не забудьте по прибытию на место осуществить прикормку и уже через 15 минут можно начинать лов.

Рецепт прикормки для карася: берём половину литровой банки перловой крупы, замачиваем на час или больше. Потом кипятим литр воды и закладывает туда крупу. Варим до готовности. Даём крупе остыть и смешиваем её с ванильным сахаром или (как вариант) с нерафинированным подсолнечным маслом. Прикормка готова. Также она подойдёт и для ловли карпа, плотвы, леща. Тактика ловли карася в мае, когда карась активно ищет корм, отличается от летней тактики, когда рыболов находит место и прикармливает, приваживает и успешно ловит карася изо дня в день - стоянку же весеннего карася надо искать.





ГОЛАВЛЬ



Голавль - солидный трофей и ловля голавля в мае - лучшее время, чтобы померяться силами с речным красавцем. После весеннего половодья стаи голавлей выходят на жировку в места со средним течением, хрящеватым дном и глубиною от полутора до трех метров. Одной из лучших наживок для ловли голавля в мае является майский жук. До появления майских жуков голавль неплохо берет на червя, личинок майского и навозного жуков, раковую шейку, мясо ракушки-перловицы и на небольшого пескаря. Берет эта рыба и на насадки из теста, катышков и корочек хлеба. Некоторые рекомендуемые наживки насекомых (черный таракан, синий шмель, перлянки, хлебницы) по результативности не лучше этой насадки.





ПЛОТВА

Ловля плотвы в мае подразумевает использование поплавочной удочки с фиксированным поплавком с наживкой в виде червя, мотыля, опарыша и манки. Лучшее место - в нескольких метрах от берега на глубине 0,5 - 1,5 метра. Начинающие рыболовы ошибочно полагают, что весенняя ловля рыбы совсем несложное занятие, так как рыба после зимы голодная и легко идет на приманку. Также многие думают, что ловля плотвы в мае – дело простое. Однако практика доказывает обратное - даже, если плотва пошла, она все равно будет попадаться не каждому. Почему же так происходит? В чем секрет ловли плотвы в конце апреля и как ловить плотву в начале мая? В начале мая в хорошо прогреваемых, травянистых, мелководных заливах скапливается много плотвы. Она приплывает в заливы, чтобы полакомиться язевой и щучьей икрой и другим кормом. Сама плотва готовится к нересту тоже в таких местах. Вместе с плотвой возле трав может ловиться и уклейка, однако ее еще очень мало.





Хорошей рыбалки!