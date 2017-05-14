Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет…
Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал первую тренировку в составе нашей команды и возможность своего участия в Олимпиаде.
- Нормально позанимались, - сказал после тренировки Кузнецов. – Главное, выспались хорошо. Можно было и покататься. Завтра, как я понял, выйдем на лед уже с командой.
- Проснулись уже по европейскому времени или еще по американскому?
- Лег спать около часа ночи. Утром встал, кой-какие дела поделал и снова спать лег. Настроение позитивное. В зоне вот хорошо погоняли «три на три». Давно так не играл. Так только в России делают. Надеюсь, что завтра в полном формате получится еще лучше.
- Про вас говорят: «Кузнецов не имеет права заходить в раздевалку с грустным лицом». Какая шутка была в команде первой?
- То, что происходит в раздевалке, пусть останется в команде, за дверью. А так мы все там и улыбаемся, и шутим. С юмором в команде проблем нет. Настроение у всех хорошее. Я сам всегда за позитив! Если даже вдруг какой-то напряг, лучше на позитив переводить.
- Уже знаете, с кем будете играть в одно звене?
- Нет, мы же пока только с тренерами три на три сыграли. Может, вы мне расскажете?
- А у вас есть в сборной знакомые игроки, с кем бы вы сами хотели в одной тройке вместе на лед выйти?
- Ну что за глупый вопрос? Ведь в сборной не бывает, чтоб игрок сам себе партнеров выбирал.
- Понятно, что выбор будет за тренерами. Но если у вас есть свои соображения или пожелания – они могут их обдумать. И это поможет сформировать более боеспособное звено.
- Нет-нет, я ничего выбирать не буду. Может, есть игроки, которые партнеров как-то выбирают. А я с любыми готов играть. Здесь все одно дело делают.
- Поражение от «Питтсбурга» вас уже отпустило?
- Да я в принципе особо даже не думал об этом… Наоборот, очень быстро перестроился. И это помогло отвлечься от сезона в НХЛ. Вот закончится чемпионат мира, приеду домой, сяду, открою налью… И подумаю об этом.
- Овечкина вам что-то пожелал, отправляя на ЧМ?
- Удачи, конечно!
- Кучеров и Василевский говорили, что переход на большие площадки нелегко дается. У вас такие проблемы есть?
- Нет, мне на больших даже получше. Правда, вот ребята на лед жаловались… Но на тренировочном катке он здесь очень хороший. Прямо сам катит! Даже напрягаться не надо.
- Может, тогда здесь и сыграть?
- Да я где угодно сыграю!
- Болельщики на вас злятся – за то, что птичку показываете после голов. Откуда эта традиция?
- Говорят, как покажу, мы потом проигрываем все время. Это я в приставку одну играл… Старая тема, короче.
- Чем чемпионат мира отличается от Кубка мира?
- Кубок в Канаде проходил, а чемпионат – в Германии. Вот и вся разница. Нам то что? Сидишь в отеле, отдыхаешь. Потом тренировка, матч… Конечно, в Торонто был ажиотаж. Этот турнир приравнивали к Олимпиаде. Но на чемпионате тоже очень много болельщиков, дворец полный.
- Кстати, об Олимпиаде. Что думаете о своем участии в ней?
- А что мне об этом думать? Если буду играть в НХЛ, то как лига решит, так и будет.
- Овечкин заявил, что в любом случае приедет.
- Я сейчас не готов такое сказать. Если Саня поедет и еще пара топовых игроков в Корею соберутся, тогда и у остальных шансы на участие в Олимпиаде повысятся. А если я это сейчас заявлю… Да на меня чихали там! Кто я такой? Есть большие игроки, как Кросби, Саня. Если они скажут, мы их поддержим. Но, думаю, все решится за пару недель до начала Олимпиады. И вот я сейчас скажу: «Все равно полечу!». Меня дисквалифицируют, а потом лига возьмет и всех отпустит. Там же все, что угодно может быть…
- Вы приехали в сборную без контракта.
- Волков боятся, в лес не ходить! Мне позвонили, спросили, как самочувствие. И я сразу сказал, что с удовольствием поеду. Не важно – есть контракт или нет.
Матч
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция