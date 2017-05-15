Даже не думай расслабляться, «Реал»! «Ювентус» проиграл «Роме», но…

«Ювентус» мог в 36-м туре серии А стать чемпионом Италии, но проиграл «Роме» - 1:3. «Советский спорт» рассказывает, почему в этом нет ничего удивительного.

В конце сезона «Ювентус» сыграет два финала - с «Лацио» в Кубке Италии и с «Реалом» в Лиге чемпионов. В серии А своего рода финальный матч у «Ювентуса» тоже значился - с «Ромой». Обыгрывай конкурента - и ты чемпион Италии. Не победишь - ничего страшного: выиграешь «скудетто» чуть позже, ведь впереди еще две игры. Накануне матчей, где право на ошибку не будет, многие мечтали бы сыграть такой поединок с сильным соперником - с возможностью осечки. Чтобы сделать выводы.

Аллегри правом ошибиться решил воспользоваться сполна. Он выставил не оптимальный состав. На флангах обороны у «Юве» с первых минут появились Лихтштайнер и Асамоа, в средней линии вышли Стураро и Лемина. Все эти футболисты в стартовом составе выходят по большим праздникам. Обычно это игры не с самыми сильными соперниками. Но уверенное лидерство в чемпионате Италии позволило Аллегри рискнуть и выпустить их с первых минут. А заодно тренер разгрузил основных бойцов.

Лихтштайнер не тянет

Игра показала, что на большие матчи, будучи не в тонусе, выходить сложно. Лихтштайнер ошибся сразу в двух голевых эпизодах. В первом тайме он проспал после розыгрыша «Ромой» углового Де Росси. После перерыва швейцарец дал в штрафной площади Эль-Шаарави убрать мяч под рабочую ногу и пробить. В Италии всем давно известно: удар с правой - козырь Фараона. Две результативные ошибки для игрока «Ювентуса» - непозволительная роскошь. Через восемь минут после второй Лихтштайнер был замен.

Это не первый случай, когда Лихтшайнер проводит слабый матч. Плохо он выглядел в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Наполи» (3:1). В той игре стоило ему только получить мяч, как соперники его прессинговали. Швейцарец ошибался. Уже в перерыве встречи Аллегри его заменил.

После случившегося в Риме сложно представить, что Лихтштайнер сыграет в финалах с «Лацио» и «Реалом». Как здесь не вспомнить, что осенью защитник отсутствовал в заявке «Юве» на Лигу чемпионов. Вероятно, уже тогда Аллегри видел, в какой форме он находится.

Альтернативы Дибале нет

На скамейке запасных игру с «Ромой» начал Дибала. В его отсутствие на позицию разыгрывающего по очереди выдвигались Лемина и Стураро. Заменить аргентинца они не смогли. Лемина забил, но гол ему подарил Игуаин - вывел на пустые ворота.

Козырь Дибалы - умение находить мяч между линиями и создавать опасность. В умении находить мяч сменщики аргентину уступили - Лемина сделал 27 передач, а Стураро 20. Дибала за отведенные ему двадцать с небольшим минут выполнил 14 передач! Обычно же он делает 35. Что уж говорить про другие действия? В среднем за матч в чемпионате Италии Дибала трижды бьет по воротам, по два раза выводит партнеров на удар, обыгрывает соперников и зарабатывает штрафные. Стураро и Лемина менее техничны, чтобы похвастаться таким набором действий.

Аллегри остается надеяться, что Дибала будет в полном порядке в дни игр с «Лацио» и «Реалом». Иначе ему нужно придумать, как изменить игру. Искать футболиста, который возложит на себя те же функции, что Дибала - пустая трата времени.

Наингголан бы не помешал

Против такого «Ювентуса» «Рома» выбрала правильную тактику - быструю игру у чужих ворот. Ключевым звеном в ней стал полузащитник Наингголан - на его счету гол и результативная передача. Умение играть нестандартно и быстро (в одно-два касания) его выделяют. А еще он славится умение сыграть на любой позиции в центральной зоне - от опорника до плеймекера. Он бы «Ювентусу» точно не помешал.

Не купит ли его теперь «Ювентус»? Даже при желании вряд ли получится - Наингголан ненавидит чемпионата Италии. В этом он сам признавался: «Еще когда я играл в «Кальяри», ненавидел «Ювентус». Я пришел в «Рому», чтобы лишить «Юве» какого-нибудь титула».