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Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)
Источник: РФС

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Битва за Лигу Европы

«Ростов» размазал по полю команду Хави Грасии, в очередной раз показав, что она из себя представляет. Два пропущенных гола можно объяснить потерей концентрации – уже все было решено. «Рубин» выглядел обреченно, как и многие команды на стадионе «Олимп-2». В родных стенах «Ростов» взял 82% очков – больше только «Спартак» (93%). Правда, в гостях этот показатель на уровне аутсайдеров – 21%. И именно на выезде предстоит сыграть подопечным Курбана Бердыева в двух оставшихся матчах.

Месть Азмуна. «Ростов» продолжает битву за Европу


Выиграл вчера и «Терек» – 2:1 у «Томи». Обе команды сократили отставание от «Краснодара» до одного очка. Календарь «быков»: «Зенит» (г), «Томь» (г). «Ростова»: «Анжи» (г), «Оренбург» (г). «Терека»: «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).

Кто-нибудь рискнет сделать ставку? У «Краснодара» и «Терека» календарь тяжелее, но «Ростов» безобразно играет в гостях. А вообще группа преследования премьер-лиги несколько ослабла: после 28-го тура прошлого сезона четвертая команда, а это был также «Краснодар», имела в активе на 7 очков больше, чем сейчас.

Вот, кстати, как тренируется «Терек».


Итоги 28-го тура

Все еще сохраняются две интриги – кто получит путевку в Лигу чемпионов и кто – в Лигу Европы. В следующем туре может быть поставлена точка.

Акинфеев установил личный рекорд по количеству сухих матчей за один сезон – 17. Удивительный показатель! В среднем ЦСКА, как и «Ростов», пропускает по 0,54 гола за матч.

А Натхо, забив двенадцатый гол с пенальти в составе ЦСКА, стал лучшим в истории команды по этому показателю, обойдя Дмитрия Хомуху.

Дмитрий Лоськов окончательно завершил карьеру. В 43 года он вышел в стартовом составе на официальный матч и провел на поле 13 минут.

«Спартак» – чемпион. А еще рекордсмен. Он установил рекорд по количеству побед со счетом 1:0 – 11 раз. Стал первым чемпионом, поменявшим тренера по ходу сезона. Уже повторил и может побить рекорд по количеству домашних побед. И повторить свое же достижение по набранным очкам – 72. В общем, если покопаться, можно обнаружить и другие статистические интересности.

«Томь» – в ФНЛ. Официально. Напрямую в премьер-лигу вышли «Динамо» и «Тосно». А «Енисей» сыграет в стыках.

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Список Черчесова

Сегодня главный тренер сборной России обнародует расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в сборную России для участия в Кубке конфедераций. До турнира, напомним, остается месяц. В расширенном списке будут фигурировать порядка 30 фамилий. Кто именно – пока неизвестно.

Будут ли в списке Кокорин и Мамаев? А Чалов и Ильин? Каких центральных защитников пригласит Черчесов в этот раз? Сколькими игроками будет представлен «Спартак»? Сегодня все узнаем.


Фото: РФС

Напомним, что подготовку к домашнему Кубку конфедераций сборная России начнет 26 мая. Ей предстоит сыграть два товарищеских матча – с Венгрией (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

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