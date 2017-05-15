Капитан «Кайрата» Андрей Аршавин со своей командой совершает камбэк!

«Советский спорт» представляет обзор 12-го тура чемпионата Казахстана.

Окжетпес – Кайрат 2:3 (1:0)



14 мая. Астана. Стадион «Астана Арена». 500 зрителей

Голы: Струков 29 (1:0), Струков 68 (2:0), Аршавин 74 (2:1), Исаэль 75 (2:2), Турысбек 79 (2:3)

Предупреждения: Федин 44 – Жуков 42

«Окжетпес»: Стаменкович (к), Чертов, Еоне, Политыло, Хорват, Струков (Козлов 86), Федин (Досмагамбетов 69), Куксин, Юрин, Марочкин (Даиров 64), Шафф

Резерв: Голубничий, Генков, Сламбеков, Недашковский, Аяганов, Абилгазы

«Кайрат»: Плотников, Исаэль, Аршавин (к), Гоу, Иличевич (Турысбек 57), Элек, Вороговский, Ахметов, Суюмбаев, Жуков (Балтабаев 90+3), Бакаев

Резерв: Грубов, Анене, Куантаев, Касым, Абикен

Судьи: Кумашев, Аубакиров, Навроцкий (все – Астана)

Вследствие отсутствия Исламхана Аршавин вывел «Кайрат» на поле «Астана Арены» с капитанской повязкой и, забегая вперед, скажем, что Андрей внес существенную роль в победу своей команды.

«Кайрату» победа нужна была как воздух – уж слишком много разговоров ходит вокруг персоны главного тренера команды и слухи о возможной отставке Цхададзе вряд ли прибавляют уверенности алматинцам.

Первые пятнадцать минут прошли под диктовку гостей – слаломные рейды к воротам Стаменковича совершили Исаэль, Аршавин и Вороговский, однако их усилия не были результативными.

Ближе к середине тайма игра выровнялась и на исходе первого получаса матча хозяева открыли счет – Максим Федин наносил удар по воротам, однако мяч срезался и попал точно в ноги находившемуся прямо перед воротами Сергею Струкова. Воспитанник волгоградского футбола по-стрельцовски, пяткой, направил мяч в сетку – 1:0.

«Кайрат» разозлился и пошел вперед большими силами – Исаэль, Аршавин, Иличевич, Вороговский и Гоу не раз могли изменить счет матча, однако алматинцам не хватало, то точности, то хитрости в завершающей стадии атаки.

Во втором тайме характер встречи не изменился – «Кайрат» беспрерывно атаковал. На 57 минуте Аршавин, ворвавшись в штрафную по месту правого крайнего, финтом убрав защитника, наносил мяч в ближний угол, одного россиянина подвела точность.

А на 68-й минуте синегорцы разыграли эффектную спартаковскую «стеночку» и увеличили разрыв в счете. Шафф принял мяч грудья на углу штрафной и отпасовал мяч Струкову, который отыгравшись с Юриным, вышел на ударную позицию и нанес мощный удар по воротам Плотникова – 2:0.

Все? Нет-нет, все только начиналось. На 74 минуте Исаэль с Аршавиным разыграли в штрафной круговерть, и россиянин отыграл один мяч.

Пока номинальные хозяева приходили в себя, «сладкая парочка» алматинцев в лице Аршавина и Исаэля забила еще, причем, примерно, в том же стиле – вторжение в штрафную, финты и перпасовки и вывод на ударную позицию. На сей раз «наконечником» копья быд бразилец 2:2. Два мяча были отыграны за две минуты!

А на 79-й минуте случился и вовсе, гол-шедевр для футбольных учебников. Название подпункта «Как выходить в быструю контратаку». Исаэль перехватил мяч на линии своей (!) штрафной, ушел во фланг, где на скорости обыграл двоих и дойдя до позиции левого вингера переадресовал мяч направо, откуда Жуков прострелил в штрафную, где молодое дарование алматинцев Турысбек был точен – 2:3.

«Окжетпес» насколько расклеился, что не смог не только организовать финальный штурм ворот гостей, но и в добавленные минуты мог пропустить еще дважды. Удивительный камбэк «Кайрата»!

Россияне: Андрей Аршавин («Кайрат») отыграл весь матч и забил мяч. Даниил Чертов («Окжетпес») отыграл весь матч. Александр Козлов («Окжетпес») вышел на замену на 86-й минуте. Витали Волков («Окжетпес») на поле не вышел.

После игры

Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат» (Алматы):

«Нервная была игра, ненужные голы опять пропустили и сами себе осложнили ситуацию. Но, всё равно класс команды и футболистов может такие игры вернуть, самое важное – сохранить хладнокровие и не отказаться от своей игры. Забили три, несмотря на то, что пропустили два. Хорошо вошёл в игру Турысбек, могли еще три забивать, в концовке реализация подвела, не повезло. Сказалось отсутствие двух центральных защитников. Соперник забил в двух своих моментах, но ребята сохранили спокойствие и очень здорово играли. Забили голы, которые всегда забивает «Кайрат», спокойно, не суетясь. Я их поздравляю, едем дальше.

- Команда заиграла только после 2:0?

- Нет, я не согласен. Посмотрите сколько ударов мы в первом тайме сделали, просто не хватило только точности! Соперник всего лишь два раза подошёл и забил в обоих случаях. Но давление спокойное, мы же не играем в длинные передачи, а в свой комбинационный футбол. Согласен, где-то были в первом тайме позиционные моменты, но мы указали на все ошибки и во втором тайме сумели забить.

Владимир Муханов, главный тренер ФК «Окжетпес»:

«Мы специально отдали инициативу, сосредоточившись на обороне. Знали, что они очень мощно начинают первые 20 минут, были опасные моменты, но не таких явных голевых не было. Мы убегали в неплохие контратаки и позиционный футбол временами был. Считаю, что забили неплохие мячи и где-то голы в наши ворота были заслуженны. Но, когда дело дошло до замен, пришлось все перестраивать и всё в этот момент случилось. Жалко, конечно, проиграть игру, ведя 2:0. Таких больших претензий ко многим игрокам нет, но есть и те к кому есть очень серьезные. Будем разбираться и двигаться дальше».





«Шахтер» – «Акжайык» 1:0 (0:0)

14 мая. Караганда. Стадион «Шахтер». 1 500 зрителей

Голы: Таттыбаев 82

Предупреждения: Айегбуси 16, Аллегриа 34, Пикалкин 45+1 – Толебаев 73

«Шахтер»: Багинский, Кадио, Айегбуси, Зошак, Станоевич, Василевич (к), Аллегриа (Тажимбетов 46), Пикалкин, Мангуткин, Шахметов (Таттыбаев 69), Алимбаев (Стоянович 59)

Резерв: Шацкий, Омиртаев, Васильев, Габышев, Скорых, Хайруллин

«Акжайык»: Толебаев, Говедарица (к), Ортиз (Чулагов 85), Одибе, Изу, Перцух (Ерсалимов 71), Валиуллин (Заречный 78), Шабаев, Шмидт, Омаров, Сергиенко

Резерв: Котляр, Аренас Дельгадо, Рубио, Антипов, Тапалов, Зулфикаров

Судьи: Атажанов, Орунбаев (оба – Шымкент), Кошкаров (Алматы)

Карагандинцы одержали важную победу, которая позволила им уйти с последнего места. Очередной мяч записал на свой счет Айдос Таттыбаев.

После игры

Вахид Масудов, главный тренер ФК «Акжайык»:

«Честно говоря, команда играла неплохо. Даже на таком поле пытались комбинировать, создавали моменты свои. Но не было реализации. Я думаю, есть в футболе такое преимущество, как один красивый удар. Вот он и решил судьбу матча. К сожалению, это случилось в нашей встрече. А так, в целом, я думаю, команда выглядела, двигалась и играла неплохо».

Алексей Еременко, главный тренер ФК «Шахтер»:

«Очень счастлив победе. В нашей ситуации три очка нужны были. Первая домашняя победа. Победа в тот день, когда Андрюшу Финонченко официально проводили. Подарок ему хороший команда сделала. По самой игре, мы все видели – ветер дул, и поле не позволяет играть в тот футбол, который мы показывали в Астане. Но поле равное для обеих команд. Обе команды в начале играли осторожно, выполняли установку, пытались поймать соперника где-то на ошибке, где-то на стандарте. У нас были хорошие стандарты, подходы, несколько хороших и опасных моментов. В конце дня работа и терпение ознаменовались успехом. Великолепный гол и замены сработали. Здорово сыграл в первом тайме и сделал все, что мог Алессио. Вышел и отработал свое Даурен, вышел Айдос. В принципе, план сработал».

Перед началом встречи состоялись торжественные проводы из большого футбола 34-летнего Андрея Финонченко, легенды карагандинского футбола, отыгравшего за родной клуб 17 сезонов! В знак уважения и признания заслуг форварда, «Шахтер» решил вывести из обращения игровой номер 14, под которым выступал Финонченко. Ветеран горняков продолжит свою карьеру в родном клубе в качестве ассистента главного тренера.





Астана – Иртыш 2:0 (1:0)



14 мая. Астана. Стадион «Астана Арена». 8 000 зрителей

Голы: Муртазаев 13, Жалмукан 79

Предупреждения: Шомко 57 – Калинин 27, Фофана 32, Алиев 62, Фонсека 64

«Астана»: Мокин, Аничич, Шитов, Маевский, Кабананга, Ллуллаку (Твумаси 65), Граховац, Шомко (к), Логвиненко, Мужиков (Бейсебеков 89), Муртазаев (Жалмукан 76)

Резерв: Эрич, Жакипбаев, Наджарян, Прокопенко, Жунусов, Постников

«Иртыш»: Лория (к), Фонсека (Джедже 71), Живкович, Родриго, Ткачук, Двали, Фофана, Калинин (Шабалин 76), Кислицын, Алиев (Жумаскалиев 81), Воротников

Резерв: Калмыков, Нганбе, Попов, Чернышов, Гетериев, Есимов

Судьи: Гаузер, Виноградов (оба – Петропавловск), Филоненко (Тараз)

Дополнительные ассистенты судьи: Сахи (Кызылорда), Попов (Караганда)

Второй тур подряд домашняя игра «Астаны» становится самым посещаемым матчем в туре! Количество болельщиков столичной команды растет из тура в тур, что неудивительно – фанаты лучшего клуба Казахстана ждут очередного успеха команды в Лиги Чемпионов, матчи которой пройдут уже в июле.

Хозяева с первых минут пошли вперед, расшатывая оборону соперника. На 10-й минуте момент был у Серикжана Мужикова, но в ближнем углу ворот Давид Лория выручил свою команду. И все-таки столичным футболистам удался быстрый гол. На 13-й минуте Игорь Шитов подал в штрафную, Серикжан Мужиков продолжил полет мяча, а дальше Аздрен Ллуллаку уступил право удара Роману Муртазаеву, который и отправил мяч в ворота – 1:0.

Павлодарцы пытались ответить быстрой атакой в исполнении Карлоса Фонсеки, но Марин Аничич в последний момент в подкате выбил мяч из-под ног нападающего. На 30-й минуте уже удалась быстрая атака астанчанам, Серикжан Мужиков выдал отличный пас на ход Роману Муртазаеву, который обыграл защитника, но удар в ближний угол принял на себя вратарь.

В конце тайма уже мог сам отличиться Мужиков. После хорошей передачи Ллуллаку Серикжан бил в ближний угол, но вновь на пути мяча встает Давид Лория.

Во втором тайма подопечные Станимира Стойлова продолжили давить на ворота соперника. Роман Муртазаев решился на удар из-за пределов штрафной, но Лория вновь демонстрирует свой класс и выручает команду.

И все-таки второй мяч влетает в ворота гостей. Быстрая атака, которую начал Игорь Шитов, а разогнали Твумаси и Кабананга, завершилась ударом последнего, голкипер отразил мяч, но прямо на набегающего Дидара Жалмукан, который делает счет 2:0.

«Астана» одержала важную победу – два предыдущие встречи команда свела к ничейному исходу.

После матча:

Станимир Стойлов, главный тренер ФК «Астана»:

«Доволен нашей победой, думаю, что игра была на европейском уровне. Сегодня футболисты «Астаны» больше держали мяч, поэтому заслуженно победили».

- Сегодня команда играла много через длинные передачи. Почему отказались от своей тактики короткого паса?

- «Иртыш» играл в пять защитников, перед которыми располагались 4 игрока центра поля, поэтому соперник нам оставил мало пространства впереди. Мы чуть-чуть поменяли игру, и у нас были сегодня моменты и после длинных передач и с игры внизу, просто нужно забивать свои моменты.

-Не за горами старт в Лиге Чемпионов. Уже готовитесь к этому турниру?

- Пока ничего не нарабатываем, на данный момент мы полностью сконцентрированы на чемпионате Казахстана. Мы играли предыдущий месяц на «Тарлан Арене», и лишь 15-20 дней работаем на «Астана Арене». Надеюсь, что как можно больше времени у нас будет работать на этом поле, потому что оно позволяет играть в умный футбол, тренироваться в другом ритме. У нас до Лиги Чемпионов еще есть время, но важно подготовиться к этому старту, но также важно создать конкуренцию. Тогда игроки будут понимать, что если ты не играешь на 200% - будет играть другой.

Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыш» (Павлодар):

«Мы моментами показывали неплохой футбол, но в целом сегодня была заслуженная победа «Астаны», их уровень оказался выше. У нас не хватило класса в середине поля, дисквалифицирован Дарабаев, травмирован Гетериев. У нас нет длинной скамейки запасных, поэтому чувствовалось, что в середине у нас проблемы. В целом у меня нет претензий к своим футболистам по самоотдаче, желании, но класс игроков «Астаны» оказался выше».





«Атырау» – «Ордабасы» 2:2 (0:1)



14 мая. Атырау. Стадион «Мунайшы». 7 500 зрителей

Голы: Нусербаев 14 (0:1), Абдрахманов 52 (1:1), Саломов 59 (2:1), Нургалиев с пенальти 85 (2:2)

Предупреждения: Абдрахманов 55, Саломов 75, Пасеченко 84 – Тунгышбаев 37, Ковальчук 44, Нусербаев 84, Ерланов 90+1

Атырау: Пасеченко, Джокич, Лобжанидзе, Обшивач, Максимович, Мажитов (Маров 65), Калмуратов, Абдрахманов (Коробов 62), Кайраллиев (Саломов 25), Ли, Хайруллин (к)

Резерв: Калменов, Родич, Нурыбеков, Сапаров, Сулей, Халелов

Ордабасы: Нурмухаметов, Гейнрих (Гогуа 70), Диакате, Бочаров, Ковальчук (Бейсенов 87), Фонтанелло, Нусербаев, Нургалиев (к), Смаков, Ерланов, Тунгышбаев

Резерв: Бекбаев, Абдулин, Адырбеков, Аширбеков, Кожабаев, Булешев, Жумаханов

Судьи: Вишниченко (Костанай), Тихонюк (Актобе), Джаспенов (Алматы)

При Сергее Павлове, главный аутсайдер сезона «Атырау», неожиданно, воскрес, одержав три победы кряду. Успехи нефтянников не могли не сказаться на посещаемости – стадион был заполнен почти под завязку! Всех интересовал вопрос – сможет ли продлить «Атырау» свою победную серию в матче с грозным соперником – шымкентским «Ордабасы».

Атыраусцы начали резво, создав опасный момент уже на 5-й минуте матча. После подачи со штрафного в исполнении Хайруллина головой бил Ли, но точно в руки голкиперу гостей Нурмухаметову. Южане же буквально в первой своей атаке открыли счет. Навесную передачу Бочарова с левого фланга головой замкнул опытный Нусербаев – 0:1.

После пропущенного мяча, как и до него, хозяева владели инициативой, и в одном из эпизодов Кайраллиев на левой бровке отыгрался с Калмуратовым и пробил издали. Но и на этот раз Нурмухаметов оказался на месте. Впрочем, Павлов после этого момента заменил Кайраллиева на Саломова, тем самым усилив атакующую группу.

Следом, Хайруллин выводил все того же свеженького Саломова один на один с вратарем соперника, но тот замешкался с мячом и первый его удар был заблокирован подоспевшим защитником, а удар в добивание в исполнении Шавката прошел выше ворот.

Атыраусцы продолжали контролировать игру, но шымкентцы не давали особого пространства на своей половине поля. Напротив, они пробовали организовывать свои подходы при удобном случае. Так, Смаков устроив некий рейд в своем стиле, наносил удар с дальней дистанции. Пасеченко встал на пути мяча, зафиксировав того со второй попытки.

Следом, после подачи Бочарова с левого фланга Гейнрих оказался на ударной позиции и бил головой. Но Пасеченко на сей раз сыграл уверенно, поймав мяч.

Под занавес первой половины игры «нефтяники» организовали две хорошие атаки. В первом случае после удара Хайруллина в штрафной площади южан, показалось, что мяч попал в руку Ковальчуку. Но свисток Вишниченко промолчал. Во втором случае – после ударов головой в исполнении Ли и Максимовича мяч чудом не оказался в сетке ворот гостей. Нурмухаметов забрал «кожаный снаряд» с линии ворот. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом шымкентцов.

Второй тайм также резво начали хозяева и уже к 60 минуте матча вели в счете. На левом фланге активный Калмуратов отыгрался с Ли и подал во вратарскую. Нурмухаметов, ошибочно сыгравший на выходе отбил мяч прямо на ноги Ли, удар Виталия вратарь отразил. Но на добивание успешно откликнулся Абдрахманов, сравняв счет – 1:1.

Буквально в следующей атаке атыраусцы повели в счете. После позиционного подхода Обшивач оказался на левом фланге полузащиты и навесил на Максимовича, тот ворвавшись в штрафную площадь гостей обвел двух защитников «Ордабасы» и пробил. Оборона шымкентской команды с этим ударом справился, однако перехвативший заблокированный удар Виталий Ли перебросил вратаря, а на замыкание удачно сыграл Саломов – 2:1.

«Нефтяники» поймав кураж, побежали вперед, почувствовав громогласную поддержку многочисленных болельщиков. Местами шымкентцы огрызались, пытаясь зацепиться хотя бы за одно очко. И можно сказать, что им это удалось. Под конец матча они заработали спорный пенальти, который точно реализовал Нургалиев – 2:2.



Россияне: Никита Бочаров («Ордабасы») сыграл весь матч.

После матча

Сергей Павлов, главный тренер ФК «Атырау»:

«Тяжелый матч, но очень интересный и красивый, это была самая зрелищная игра под моим руководством, создали много моментов, мы немного перестроили игру, что-то получилось, а что-то нет. Мы проигрывали по ходу матча, но выровняли игру, а потом вышли вперед, и достойно должны были победить. Но вмешался человек в черном, кстати, сколько я здесь работаю, судейство было хорошее, объективное и никаких вопросов. Но что он сделал здесь, он не дает пенальти, мяч в створ ворот летит, игра рукой стопроцентный. А второй гол в наши ворота, просто из воздуха ставит в конце игры пенальти в наши ворота. Такие моменты ломают команду, я сказал моим игрокам, что теперь сделаешь, это на его совести. А в целом игра понравилась зрителям, и мне как тренеру, были недостатки, но мы играли с одним из лидеров, мы ни в чем им не уступили, а во втором тайме мы перехватили инициативу, да конечно мы кое-где не дорабатываем, но в целом мы достойно сыграли».

Алексей Петрушин, главный тренер ФК «Ордабасы»:

«Если сказать по игре, результатом доволен, учитывая что мы и выигрывали, и проигрывали по ходу матча. Единственное что хотелось бы отметить, хорошие были первые 30 минут, мы владели преимуществом и территориальным и игровым, в конце что-то разладилось у нас в игре, когда хозяева поля дважды просто простили нас. Во втором тайме настаивал ребят на то, что важно было минут 10-15 выдержать прессинг хозяев поля. Но не удалось, слишком много глупых ошибок допустили в обороне, два мяча под копирку пропустили, главное не бросили играть, играли до конца».





«Актобе» – «Тобол» 1:3 (0:1)



14 мая. Актобе. Стадион «Центральный». 7 000 зрителей

Голы: Щеткин 41 (0:1), Малый 48 (0:2), Джалилов 52 (0:3), Юри Альмейда 77 (1:3)

Предупреждения: Байтана 72 – Тагыберген 8

«Актобе»: Отарбаев, Диас Морейра (Зенькович 62), Барбоса, Воловик, Ермаченко (Юри Альмейда 62), Айтбаев, Аслан, Каиров, Какимов, Шестаков (к) (Байтана 62), Шурыгин

Резерв: Сидельников, Жумагали, Тотай

Тобол: Непогодов, Деспотович, Джалилов (Савич 71), Дмитренко, Жакупов, Малый, Молдакараев, Мухутдинов (к), Сартаков (Главина 76), Щеткин, Тагыберген (Жарынбетов 63)

Резерв: Бусурманов, Шубаев, Эльмурзаев, Жангылышбай

Судьи: Алешин, Попов (оба – Павлодар), Будниченко (Экибастуз)

Некогда флагман казахстанского футбола – «Актобе» стал одним из главных ньюсмейкеров минувшей недели. Все время из стана клуба приходили тревожные известия о смене главного тренера. Когда, наконец, клуб официально попрощался с украинским специалистом Игорем Рахаевым, в СМИ попала новая порция информации со знаком «минус» - к тренировкам не допускают бразильского футболиста Виктора Жуниора, которого одноклубники обвиняют в халатном отношении к своим контрактным обязательствам.

К игре с «Тоболом», к слову сказать, крайне принципиальному сопернику красно-белых, команду готовил местный специалист, ассистент главного тренера Игорь Прохницкий, а руководство клуба в самое ближайшее время планирует утвердить кандидатуру нового наставника. В числе лиц, который займут место на тренерском мостике «Актобе» называются фамилии российских специалистов Юрия Красножана, Валерия Петракова и Владимира Газзаева, ранее успешно тренировавшего западно-казахстанский клуб. При Газзаеве-младшем актюбинская команда с большим отрывов лидировала в чемпионате страны и имела 19-ти матчевую беспроигрышную серию. Для нынешнего «Актобе» подобный результат, сродни фантастике. Среди прочих кандидатур на место главного тренера актюбинцев называют фамилии украинского наставника Анатолия Демьяненко и местного специалиста, экс-тренера национальной сборной Казахстана Талгата Байсуфнинова.

Что же касается самого матча, то ожидаемой борьбы не получилось. Хотя, по началу, игра шла на встречных курсах и уже в дебюте команды обменялись опасными моментами – отличиться могли Дмитренко и Кассиано.

Кассиано спустя несколько минут снова приложился по мячу в попытке поразить ворота «Тобола». Непогодов отбивает мощный дальний удар на … набегающего Жуниньо, который не воспользовался моментом.

Игра «Тобола» выглядит менее острой, тем неожиданней становится первый гол костанайцев. Алексей Щеткин, получив передачу от Деспотовича и, оставив позади двух защитников, прокинул мяч мимо Отарбаева и открыл счет — 0:1

Второй тайм «Тобол» начинает с дальнего удара Деспотовича по воротам «Актобе» - выше. Следом издали приложился Мухутдинов и заработал угловой. Стандарт подал Тагыберген, а Сергей Малый замкнул навес – 0:2.

Почти сразу костанайцы забили и третий гол. Деспотович, выйдя один на один с голкипером, вколачивает мяч в сетку! 0:3

Актюбинцы сподобились лишь на гол престижа, забитый за 13 минут до окончания встречи.

После матча

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай):

«Результатом доволен, качеством игры – нет. Каждая игра нам дается тяжело. В первую очередь отрицательно сказывается перед с искусственного поля на естественное, особенно в сегодняшней игре. В первом тайме, как мы и ожидали, хозяева играли агрессивно, создли несколько моментов – могли их реализовать, но Фортуна была н нашей стороне, по правде говоря. Первый гол, который мы забили, немножко раскрепостил ребят. Во втором тайме два быстрых гола забили и… к сожалению, после забитых голов полностью расслабились, старались играть на результат, но в конце хозяева прибавили в движении, в агрессии. Все равно Фортуна была на нашей стороне. Результатом доволен, но есть много проблем, над которыми будем в дальнейшем работать».

Игорь Прохницкий, и.о. главного тренера ФК «Актобе»:

- Насколько тяжело временному человеку собрать команду на игру? Насколько вас слушаются?

- Я не могу ответить: каким авторитетом я пользуюсь у ребят – надо у игроков спросить. Меряться авторитетами не время сейчас: кто, где, чего, Лигу Чемпионов выигрывал или еще чего-то! Тут ситуация такова какая она есть… И сейчас мы все вместе, с командой пытаемся выйти из нее. Поставьте себя на мое место. Вам было бы легко? Думаю, что нет! Но мне доверили сейчас в этот период работать – и я работаю. Возможно, ошибаюсь! Тренерская работа – это творческая работа. Здесь ошибки возможны.





«Тараз» – «Кайсар» 2:1 (0:1)

14 мая. Тараз. Стадион «Центральный». 5 000 зрителей

Голы: Байжанов 45 (0:1), Диара 69 (1:1), Таубай 74 (2:1)

Предупреждения: Горбанец 55 – Курьор 37, Евстигнеев 90

Удаления: Горбанец 60 (второе предупреждение)

«Тараз»: Бабаханов, Диара, Фещук (Морис 66), Мухаметшин (Сейдахмет 56), Шипицин, Горбанец, Миюшкович, Шадманов, Зайнутдинов, Кургулин (к) (Таубай 18), Амирханов

Резерв: Сатубалдин, Эргашев, Молтусинов, Нуралы, Кожамберды, Раимбек

«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов, Граф, Курьор, Ламанж, Николич (Кукеев 74), Байжанов (к), Евстигнеев, Коробкин (Алтынбеков 79), Нарзилдаев, Чуреев (Жахаев 51)

Резерв: Григоренко, Горячий, Мулдаров, Сахалбаев

Судьи: Рахимбаев (Алматы), Шарипов (Атырау), Субботин (Талдыкорган)

Россияне: Евгений Шипицин («Тараз») провел весь матч. Андрей Горбанец («Тараз») вышел в стартовом составе и был удален на 60 минуте (второе предупреждение). Руслан Мухаметшин («Тараз») вышел в стартовом составе и был заменен на 56 минуте.





Турнирная таблица и бомбардиры:



