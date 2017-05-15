Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей
«Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и
посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.
Трехкратная чемпионка турнира в Риме Мария Шарапова в преддверие начала
турнира посетили Колизей. Она опубликовала фото в своем Instagram на фоне памятника.
Олимпийская чемпионка Елена Веснина
тоже сейчас в Риме и готовится к турниру. Пока есть свободное время, девушка
гуляет по итальянскому городу.
Американская теннисистка Серена Уильямс, пропускающая сезон из-за беременности, выкладывает свои женственные фотографии в соцсети. Напомним, что спортсменка готовится стать мамой. Сейчас теннис ее мало интересует.
Тем временем, ее старшая сестра
Винус наслаждается красотой Рима в преддверие стартующего там турнира.
Первая ракетка мира Анжелика Кербер
усиленно тренируется. Немка выложила видео с занятия из тренажерного зала. Спортсменка качает руки.
Словачка Доминика Цибулкова успевает и тренироваться в Риме, и восхищается красивыми пейзажами итальянского города.
Белоруска Виктория Азаренко
поздравила всех с Днем матери. Впервые она сделала это в новом
статусе – в статусе мамы.
Фото: Facebook
Испанец Рафаэль Надаль, выигравший турнир в Мариде, продолжает купаться в лучах славы после своей победы. Теннисист благодарит всех за поддержку и активно раздает автографы.
Австриец Доминик Тим поблагодарил Рафаэля Надаля за финальный матч в Мадриде и поздравил его с победой.
Чех Томаш Бердых проводит время в Риме, гуляет по городу с женой и играет в теннис в Колизее с Шараповой.
Напомним, что турнир в Риме пройдет с 15 по 21 мая. В первый день турнира в Риме Мария Шарапова сыграет с Кристиной Макхейл, Дарья Касаткина – с Барборой Стрыцовой, Елена Веснина – с Ван Цян, а Анастасия Павлюченкова – с Самантой Стосур.