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Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Instagram

«Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.

Трехкратная чемпионка турнира в Риме Мария Шарапова в преддверие начала турнира посетили Колизей. Она опубликовала фото в своем Instagram на фоне памятника.

The Coliseum.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Олимпийская чемпионка Елена Веснина тоже сейчас в Риме и готовится к турниру. Пока есть свободное время, девушка гуляет по итальянскому городу.

💁🇮🇹💋

Публикация от Elena Vesnina (@vesnushka86)

Американская теннисистка Серена Уильямс, пропускающая сезон из-за беременности, выкладывает свои женственные фотографии в соцсети. Напомним, что спортсменка готовится стать мамой. Сейчас теннис ее мало интересует. 

Тем временем, ее старшая сестра Винус наслаждается красотой Рима в преддверие стартующего там турнира.

#Rome so much patina,color and life here in Rome, where the sun always shines. The Italian open is next week. Stay tuned...

Публикация от Venus Williams (@venuswilliams)

Первая ракетка мира Анжелика Кербер усиленно тренируется. Немка выложила видео с занятия из тренажерного зала. Спортсменка качает руки. 

Stay humble & keep working hard! See you soon #ibi17 #TeamAngie

Публикация от Angelique Kerber (@angie.kerber)

Словачка Доминика Цибулкова успевает и тренироваться в Риме, и восхищается красивыми пейзажами итальянского города.  


Daydreaming in Rome 🤤😻 with @hotentoth ❤️

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Белоруска Виктория Азаренко поздравила всех с Днем матери. Впервые она сделала это в новом статусе – в статусе мамы.

Фото: Facebook

Испанец Рафаэль Надаль, выигравший турнир в Мариде, продолжает купаться в лучах славы после своей победы. Теннисист благодарит всех за поддержку и активно раздает автографы.

GRACIAS Madrid por todo!! / THANK YOU for everything Madrid!

Публикация от Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Австриец Доминик Тим поблагодарил Рафаэля Надаля за финальный матч в Мадриде и поздравил его с победой.

Чех Томаш Бердых проводит время в Риме, гуляет по городу с женой и играет в теннис в Колизее с Шараповой. 

On the ground of the Colosseum with my 👼🏼 @esterberdychsatorova #rome #history

Публикация от Tomas Berdych (@tomasberdych)

Напомним, что турнир в Риме пройдет с 15 по 21 мая. В первый день турнира в Риме Мария Шарапова сыграет с Кристиной Макхейл, Дарья Касаткина – с Барборой Стрыцовой, Елена Веснина – с Ван Цян, а Анастасия Павлюченкова – с Самантой Стосур. 

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