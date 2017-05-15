Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей

Мария Шарапова Источник: Instagram

«Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.

Трехкратная чемпионка турнира в Риме Мария Шарапова в преддверие начала турнира посетили Колизей. Она опубликовала фото в своем Instagram на фоне памятника.

The Coliseum. Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Май 14 2017 в 11:26 PDT

Олимпийская чемпионка Елена Веснина тоже сейчас в Риме и готовится к турниру. Пока есть свободное время, девушка гуляет по итальянскому городу.

💁🇮🇹💋 Публикация от Elena Vesnina (@vesnushka86) Май 13 2017 в 10:55 PDT

Американская теннисисткапропускающая сезон из-за беременности, выкладывает свои женственные фотографии в соцсети. Напомним, что спортсменка готовится стать мамой. Сейчас теннис ее мало интересует.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Май 13 2017 в 7:54 PDT

Тем временем, ее старшая сестра Винус наслаждается красотой Рима в преддверие стартующего там турнира.

#Rome so much patina,color and life here in Rome, where the sun always shines. The Italian open is next week. Stay tuned... Публикация от Venus Williams (@venuswilliams) Май 13 2017 в 1:14 PDT

Первая ракетка мира Анжелика Кербер усиленно тренируется. Немка выложила видео с занятия из тренажерного зала. Спортсменка качает руки.

Stay humble & keep working hard! See you soon #ibi17 #TeamAngie Публикация от Angelique Kerber (@angie.kerber) Май 14 2017 в 6:31 PDT

Словачка Доминика Цибулкова успевает и тренироваться в Риме, и восхищается красивыми пейзажами итальянского города.

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova) Май 13 2017 в 5:41 PDT





Daydreaming in Rome 🤤😻 with @hotentoth ❤️ Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova) Май 14 2017 в 11:51 PDT

Белоруска Виктория Азаренко поздравила всех с Днем матери. Впервые она сделала это в новом статусе – в статусе мамы.