Волков, Ян и Антигулов значительно улучшили свои позиции. Рейтинг бойцов ММА

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В майском рейтинге произошло немало изменений.

По-прежнему лишь двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает шестое место в легком весе, а Магомед Бибулатов находится на десятой строчке в наилегчайшем дивизионе.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

Май

Тяжелый вес

Александр Волков после победы над Роем Нельсоном значительно улучил свои показатели. Он поднялся на семь строчек и является лучшим из россиян в рейтинге тяжеловесов.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Джош Барнетт (США, 35-8)

7. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-10-1)

8. Деррек Льюис (США, 18-4)

9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

... 12. (+7). Александр Волков (Россия, 28-6)



19. (-3). Виталий Минаков (Россия, 19-0)

25. (+1). Иван Штырков (Россия, 10-0)

26. (-1). Денис Гольцов (Россия, 19-4)

27. (+1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

29. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)

32. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)

34. (-6). Сергей Павлович (Россия, 10-0)

40. (-6). Сергей Харитонов (Россия, 25-7)

46. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

51. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

52. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

59. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)

63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

65. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)

70. (-1). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)

74. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)

Полутяжелый вес

Из российских бойцов значительно улучшил свои позиции Максим Футин, который выступает в лиге ACB. Он поднялся на 23 строчки верх. Также отметим прогресс Гаджимурада Антигулова, который в своем последнем поединке на турнире UFC в первом раунде «задушил» датчанина Хоакима Кристенсена.

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Фил Дэвис (США, 17-3)

4. Райан Бэйдер (США, 22-5)

5. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-5)

6. Джими Манува (Великобритания, 17-2)

7. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

8. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

9. Лиам Макгири (Великобритания, 12-1)

10. Антонио Рожерио Ногейра (Бразилия, 22-8)

…15 (+1). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)



18. (+1). Виктор Немков (Россия, 24-6)

21. (+5). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

25. (0). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)

27. (+1). Артур Астахов (Россия, 15-4)

29. (+34). Владимир Минеев (Россия, 9-1)

32. (0). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

35. (+1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)

39. (+1). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

46. (+2). Максим Гришин (Россия, 24-7)

61. (+1). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

65. (-2). Вагаб Вагабов (Россия, 22-1-1)

68. (+23). Максим Футин (Россия, 7-4-1)

76. (NEW). Батраз Агнаев (Россия, 3-0)

83. (-2). Илья Щеглов (Россия, 6-1)

88. (-4). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

94. (-5). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)

Средний вес

В среднем весе практически нет никаких изменений, за исключением 43-го места Вячеслава Василевского. После победы над Ибрагимом Чужигаевым на турнире ACB он поднялся на девять строчек.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

3. Люк Рокхолд (США, 15-3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)

5. Роберт Уиттакер (Австралия, 18-4)

6. Крис Уайдман (США, 13-3)

7. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

9. Дэвид Бранч (США, 21-3)

10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...18. (0). Александр Шлеменко (Россия, 55-9)



23. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

32. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

43. (+9). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)

57. (-1). Алексей Буторин (Россия, 11-1)

59. (-1). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

80. (+2). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 8-2)

81. (-1). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

89. (-1). Артем Фролов (Россия, 8-0)

Полусредний вес

Среди россиян по-прежнему лучший Андрей Корешков, который в скором времени должен вернуться после тяжелой травмы ноги. Он занимает 17-е место.

1. Тайрон Вудли (США, 17-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)

3. Демиан Майа (Бразилия, 25-6)

4. Робби Лаулер (США, 27-11)

5. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)

6. Дональд Серроне (США, 32-8)

7. Нейт Диас (США, 19-11)

8. Нейл Мэгни (США, 19-5)

9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)

10. Карлос Кондит (США, 30-10)

…17 (-1) Андрей Корешков (Россия, 19-2)



50. (-2). Альберт Туменов (Россия, 17-4)

53. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)

56. (+2). Мухамед Берхамов (Россия, 11-0)

67. (-1). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

68. (0). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

72. (+2). Беслан Ушуков (Россия, 14-2)

74. (+4). Беслан Исаев (Россия, 35-9)

76. (+3). Омари Ахмедов (Россия, 16-4)

77.(+4). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)

96. (+3). Николай Алексахин (Россия, 19-5)

98. (+2). Али Багов (Россия, 23-10)

Легкий вес

Некогда один из лучших легковесов России Александр Сарнавский опустился на 94-е место после поражения на турнире ACB в поединке против Эдуарда Вартаняна, который, в свою очередь, поднялся на 25 позиций. Лучший из россиян в этом дивизионе, по-прежнему, Хабиб Нурмагомедов. Он на шестом месте.

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)

6. (-1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)



7. Майкл Чендлер (США, 16-3)

8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)

9. Энтони Петтис (США, 19-6)

10. Кевин Ли (США, 15-2)

…19. (-2). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)

27. (-1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)

31. (-2). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)

40. (-3). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)

42. (-3). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

43. (-8). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

44. (+25). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)

45. (-3). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)

49. (-3). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

66. (NEW). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)

72. (-1). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)

74. (0). Мурад Мачаев (Россия, 20-2)

79. (0). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)

80. (0). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

86. (0). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

94. (-28). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)

Полулегкий вес

В топ-100 попал боец лиги ACB Мухамед Коков. Других изменений практически нет.

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)

2. Макс Холловэй (США, 17-3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)

4. Рикардо Ламас (США, 17-5)

5. Патрисо Фрейре (Бразилия, 26-4)

6. Куб Свэнсон (США, 25-7)

7. Даррен Элкинс (США, 22-5)

8. Брайан Ортега (США, 11-0)

9. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)

10. Ренато Карнейро (Бразилия, 11-0-1)



...16. (-2). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)



35. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)

46. (+7). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

47. (-1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 25-7)

54. (0). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

70. (-1). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

72. (NEW). Мухамед Коков (Россия, 11-2)

97. (-2). Адлан Батаев (Россия, 7-0)

98. (-2). Марат Балаев (Россия, 7-0)

Легчайший вес

Петр Ян, который стал чемпионом ACB поднялся на 30 строчек и теперь является сильнейшим из россиян. Магомед Магомедов, который уступил Яну титул, опустился на 52-е место. Мовсар Евлоев и Ислам Исаев впервые попали в топ-100 этого веса.

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)

2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)

4. Джимми Ривера (США, 20-1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)

7. Джон Додсон (США, 19-8)

8. Марлон Мораес (Бразилия, 18-4-1)

9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

10. Юрий Алькантара (Бразилия, 34-7)

...33. (+30). Петр Ян (Россия, 7-1)



35. (+2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)

40. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 6-2)

42. (+2). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)

43. (+2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

45. (+1). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

48. (-1). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)

52. (-21). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)

53. (NEW). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)

60. (+6). Михаил Малютин (Россия, 34-12)

75. (-7). Павел Витрук (Россия, 14-2)

76. (-7). Олег Борисов (Россия, 18-2-1)

87. (NEW). Мурад Каламов (Россия, 8-1)

Наилегчайший вес

Али Багаутинов, который еще год назад считался сильнейшим бойцов России в наилегчайшем весе, в своем последнем бою был нокаутирован Тайсоном Нэмом и опустился на 25-е место в общем рейтинге. Лучший среди россиян — Магомед Бибулатов, боец UFC. Он уверенно занимает десятую строчку.

1. Деметриус Джонсон (США, 26-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 19-2)

4. Генри Седжудо (США, 10-2)

5. Рэй Борг (США, 11-2)

6. Брэндон Морено (Мексика, 14-3)

7. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)

8 Тим Эллиотт (США, 14-7-1)

9. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-7)

10. (-2). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)





...12. (+11). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)

25. (-9). Али Багаутинов (Россия, 14-6)

48. (-1). Курбан Гаджиев (Россия, 12-1)

50. (NEW). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)

59. (+1). Вартан Асатрян (Россия, 12-5)

69. (+2). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16-2)

71. (+2). Расул Альбасханов (Россия, 6-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Даниэль Кормье (США)

3. Джон Джонс (США)

4. Стипе Миочич (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Макс Холлоуэй (США)

7. Тайрон Вудли (США)

8. Конор Макгрегор (Ирландия)

9. Майкл Биспинг (Великобритания)

10. Коди Гарбрандт (США)

11. Йоэль Ромеро (Куба)

12. Джозеф Бенавидес США)

13. Фабрисио Вердум (Бразилия)

14. Стивен Томпсон (США)

15. Демиан Майя (Бразилия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

5. Валентина Шевченко (Перу)

6. Ракель Пеннингтон (США)

7. Дженнифер Майа (Бразилия)

8. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

9. Ронда Роузи (США)

10. Жермейн де Рандамье (Голландия)