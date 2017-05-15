Как «Спартак» шел к золоту. Часть первая: «назначение» Бердыева (видео)

«Советский спорт» запускает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.

Совет директоров «Спартака» остался недоволен сезоном-2015/16, несмотря на утешительный приз – путевку в Лигу Европы. Дмитрию Аленичеву дали второй шанс. Было очевидно, что клубу необходимо кадровое усиление. И оно последовало: летом пришли опорник Фернандо, универсальный защитник Маурисио, динамовец Зобнин, спасшийся таким образом от ФНЛ, и принадлежавший «Анжи» Ещенко.

Спустя много месяцев можно констатировать: летом 2016-го «Спартак» провел великолепную, почти образцовую селекцию – все новички, кроме Маурисио, стали игроками стартового состава, а Фернандо и Зобнин – одними из главных творцов большой победы.

Произошли перестановки и в тренерском штабе. Работу Дмитрия Ананко признали неудовлетворительной и попросили специалиста на выход. Проще говоря, сделали крайним. Наладить игру в обороне был призван Массимо Каррера, а тренером-аналитиком стал Роман Пилипчук.

Каррера, работавший помощником Антонио Конте в сборной Италии на Евро-2016, присоединился к «Спартаку» на втором сборе в Германии. Когда представляли итальянца, многие обратили внимание на выражение лица Аленичева. Он был мрачен, как магаданская туча. Тогда-то и прошел слушок: именно Каррера возглавит команду, если что-то пойдет не так…





* * *

После дебютного сезона в успех Аленичева верили немногие. Пока болельщики спорили, продержится ли тренер до нового года, на курортном Кипре набирал форму славный македонский парень Тричковски. 4 августа голом на 88-й минуте он выбил «Спартак» из Лиги Европы, а Аленичева – из «Спартака». А уже через день Каррера провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.





Дальше события разворачивались в детективном жанре. Карреру попросили возглавить команду только на два матча, а на постоянной основе рулить должен был другой. Кто именно, стало известно почти сразу. Все СМИ сообщили: новым главным тренером «Спартака» будет Курбан Бердыев. Мэтр пару раз встретился с Леонидом Федуном, забрал из «Ростова» трудовую книжку и даже устроил прощальный ужин с игроками. Вопрос, казалось, был решен.





Но в самый последний момент, как это часто бывало со «Спартаком» в последние годы, что-то опять пошло не так. Бердыев, не договорившись с Федуном, вернулся в «Ростов», а «Спартак» возглавил Каррера. На презентации итальянца Александр Жирков бросил знаменитое: «Мы не будем участвовать в кампании Бердыева по выбиванию денег из клубов». Тогда мало кто что понял – подробности появятся позже. Все застыли в ожидании…





Факт

«Спартак» стал первым чемпионом в истории российского футбола, сменившим главного тренера по ходу сезона.

Слова

«Руководство поставило задачу войти в тройку, но мы будем бороться за первое место». Массимо Каррера, 18 августа.

Результаты (в качестве и.о.)

«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0

«Рубин» – «Спартак» – 1:1

Тактика: 3–5–2

Состав





Продолжение следует.