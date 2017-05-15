«Промес – самый переоцененный игрок. Нужно продавать». Обзор гостевых

«Советский спорт» подводит итоги 28-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

В первом матче тура московский ЦСКА без проблем разобрался с тонущим тульским «Арсеналом». Армейцы анализируют статистику и надеются на место в лиге чемпионов, а в Туле продолжают удивляться низком уровню игры своей команды

ЦСКА

Rikon: ЦСКА – первая команда РФПЛ, набравшая более 50 очков 15 сезонов подряд.

Свят: Дубль Чалова - молоток. Так, глядишь, и нашего лучшего бомбардира этого года позади оставит.

Rikon: ЦСКА первый топ клуб России в составе которого сыграли 6 своих воспитанников! На поле, в составе ЦСКА оказалось сразу 6 воспитанников: Акинфеев, Щенников, Головин, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев.

«Арсенал»

Местный: Игроки не знают что делать - нет тренера. Игроки не хотят бороться - нет ни капитана, ни уважения к нам

Alexnico: В общем-то, на очки и не рассчитывали... Правда, и увидеть такое тоже...

Туляк: Блин а ЦСКА реально нас опасались, в ворота вратаря поставили!

«Амкар» на своем поле, но без поддержки трибун, переполненных болельщиками московского «Спартака», проиграл новому чемпиону страны со счетом 0:1.

«Амкар»

Шнапс: Главной задачей менеджмента сейчас является вернуть Гасилина продавцу, и забрать деньги. Это ж надо впарить такие дрова! Если не удастся вернуть - продать на органы.

Arwys: По игре – «Спартак» играл на расслабоне, такой «Спартак» можно и нужно обыгрывать. Но не с импотентами в атаке и косячниками в защите. Прошло уже достаточно много лет как ушёл Мартин , но нападающего даже сравнимого с ним уровня так и не нашли. А весной к проблемам с атакой добавились проблемы с обороной, после ухода Саши и Георгия - как они сыграли все видели, так последний ещё автор голевого паса. Задача - найти достойного хотя бы Мартина нападающего и укрепить оборону. По игре: игра понравилась. Если б ещё выиграли, понравилась бы ещё больше. Ну и в очередной раз убедился что Пермь – мясной город.

KARP: Нет повести печальнее на свете, Чем повесть об Амкаровском балете.

«Спартак»

А.Н.Б.: Очередная циничная победа! Мастерство не пропьёшь, даже с чудо-напитком из Миллерово...

Antonello: Промес – самый переоцененный игрок, считаю, нужно продавать, пока за него заплатят хорошие деньги. Ну и Боккетти еще, но Жано, Мельгарехо, Попов таки спасибо и до свидания.

Meyer: Каррера выглядел так, будто до сих пор отмечает чемпионство.

Самарские «Крылья Советов» дома в день празднования своего 75-го юбилей проиграли «Зениту». В Самаре посыпают голову пеплом, а в «Зените» уже считают, сколько можно заработать на Лиге Европы.

«Крылья Советов»

1979: Матч все видели. Я о юбилее. Нельзя, ну нельзя праздновать в день календарного матча. Чтобы порадовать всех нас руководству нужно выбрать свободный день и, с присущим ему (руководству) размахом провести это мероприятие. Сначала матч ветеранов и их чествование, как и должно быть всегда. Потом изюминка праздника - товарищеский матч КС. Не абы с кем, а с командой-чемпионом какой-нибудь страны. Таджикистан, Литва, Киргизия... Да чёрт возьми, и на дальнюю заграницу замахнуться можно. Сан-Марино, Бенин, Фареры, Гамбия, Монголия наконец. Правда, давно о ней ничего не слышал, там жизнь то есть ещё какая? Да мало ли команд, владеющих различными титулами в своих странах. Ну а насладившись футбольным пиршеством, как всегда. Концерт, пляски, фейерверк, банкет.

Demik: Коллеги, а что за уныние? Вы разве что-то другое ждали? Или были предпосылки на что-то другое? С чего вы ждали, что на матч КС придёт 20 тысяч человек просто на футбол? С чего вы ждали что тщедушный Божин сможет противостоять Дзюбе? Всё предсказуемо и ожидаемо. И, кажется, что стыки будут за большое счастье....

olegsv31: Не покидает ощущение, что вся концовка чемпионат – это кем-то спланированный спектакль. И нам в нём отведена определенная роль. Я даже догадываются какая. А вообще, Молло нам бы не помешал. А ещё лучше Соуза.

«Зенит»

Читатель: Очередной позор, хоть и очень смешной. Матч-демонстрация того, как можно безобразно играть при отличном счёте на табло.

Metawor: «Зенит» не попадает в ЛЧ, все руководство выго... с почетом переводят на другую должность, но перед этим оно успевает заключить пятилетний контракт с Франческо ди Соузой и продлить Рязанцева с Юсуповым еще на три года.

Петров-Девяткин: В прошлом году можно было, победив в Лиге Европы (и выиграв все матчи группового этапа), заработать более 15 миллионов евро. А выход в групповой этап Лиги Чемпионов стоил всего лишь 12,5 миллионов долларов. Значит: если, допустим, «Спартак» в ЛЧ будет играть как обычно, он может получить меньше, чем «Зенит», если последний вдруг не займёт второго места в нашем чемпионате и все выиграет в ЛЕ. Вот и считайте.

В «Локомотиве» в один день и юбилей Юрия Семина отметили, и Дмитрию Лоськову организовали прощальный матч, и победу над «Оренбургом» отметили. Последний практически не сопротивлялся.

«Локомотив»

Evo: Ари не нужен? Когда у нас последний раз нападающий забивал 6 голов в 8 матчах? И такой нападающий нам не нужен?

Stayer: Кстати Денисов И., очень мощно на своей позиции смотрится и в сборной явно не помешает. Саламычу пора забыть обиды.

Nick: У нас каждую неделю вручают ордена в Кремле. Неужели Юрий Палыч Семин верой и правдой служивший людям, не заслужил какой-нибудь орден Дружбы Народов. Не понимаю такой пассивности РЖД и клуба в подготовке представления на награждение.

«Оренбург»

job: Такого позорища в этом сезоне ещё не было... Избиение младенцев...

Oostape: Очень обидно, что «Газовик» использовали, как декорацию для праздников «Локомотива». По идее Лоськова могли проводить и в 30 туре в матче с «Зенитом».

Good admin: Все было очень и очень плохо. Детальнее даже смысле нет разбирать. С днем рожденья, Юрий Палыч!

«Томь» проиграла «Тереку». Этого и следовало ожидать. В Томске со своей судьбой уже смирились, На остевой «Терека» - тишина.

«Томь»

Михаил Никулин: Грешили на молодежь, а голы-то из-за опытных забили.

Steff Curry: 8-31 разница забитых и пропущенных за 17 туров и 9 очков, 8-26 за 11 туров и 5 очков. Если нет разницы, зачем платить больше? Понабрали гастролёров на огромные по меркам нашего клуба зп.

«Анжи» проиграл «Уфе». В Махачкале, учитывая тяжелый календарь, уже смирились со стыковыми матчами и думают, как бы не вылететь напрямую.

«Анжи»

МурМск: В последних двух играх нам ловить нечего. У Ростова мотивация попасть в Лигу Европы, у ЦСКА- в Лигу Чемпионов. Так что, если объективно смотреть, от Анжи уже ничего не зависит.

ЛюФуКлАн: Нужно было удержать ничью. И тогда обезопасили бы себя от прямого вылета. А сейчас у нас по сравнению с конкурентами два сложнейших матча и даже предпоследняя команда может обойти нас, если мы проиграем оба матча.

Урдан: Надо «Ростову» экскурсию устроить по Дербенту, плюс шашлык-машлык, напоить коньяком каждому по ящику и получить эти грёбанные три очка.

«Ростов» в принципиальном для Курбана Бердыева матче разделался с «Рубином». Ведя в счете 4:0, южане в концовке пропустили два гола и не смогли выиграть крупно.

«Ростов»

Rea161: Главное Бердыев обыграл «Рубин», для него это было принципиально. Нам осталось 2 финала, посмотрим.

APP_61: Краснодар 46, Терек 45, мы 45. Перед крайним туром «Спартак» - «Терек» (вручение кубка, перед болелами сложно мясу облажаться), «Зенит» - «Краснодар» (рубка с конями за бабло в ЛЧ). И мы в Махачкале. Ух.

Кир(61rus): И это... Надо брать Ротенберга обратно. Нам без него никак.

«Рубин»

Рубиновый: Сравните стоимость игроков «Ростова» и стоимость игроков «Рубина». И все.

Рамиль77: Уберите гол со 100% офсайда Азмуна и 4 гол, который состоялся в контратаке после фола игрока «Ростова» ещё на своей половине поля и счет становится 2:2.

Яхонт: Без вариантов, продул «Рубин». Два забитых мяча «Рубина» не должны вводить в заблуждение ибо при счёте 4-0 «Ростов» просто перестал играть, вот и отхватили два мяча.

