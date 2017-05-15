«Промес – самый переоцененный игрок. Нужно продавать». Обзор гостевых
«Советский спорт» подводит итоги 28-го тура чемпионата
России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
В первом матче тура московский ЦСКА без проблем разобрался с
тонущим тульским «Арсеналом». Армейцы анализируют статистику и надеются на
место в лиге чемпионов, а в Туле продолжают удивляться низком уровню игры своей
команды
ЦСКА
Rikon: ЦСКА –
первая команда РФПЛ, набравшая более 50 очков 15 сезонов подряд.
Свят: Дубль Чалова - молоток. Так, глядишь, и
нашего лучшего бомбардира этого года позади оставит.
Rikon: ЦСКА
первый топ клуб России в составе которого сыграли 6 своих воспитанников! На
поле, в составе ЦСКА оказалось сразу 6 воспитанников: Акинфеев, Щенников, Головин,
Чалов, Жамалетдинов, Кучаев.
«Арсенал»
Местный: Игроки
не знают что делать - нет тренера. Игроки не хотят бороться - нет ни капитана,
ни уважения к нам
Alexnico: В
общем-то, на очки и не рассчитывали... Правда, и увидеть такое тоже...
Туляк: Блин а
ЦСКА реально нас опасались, в ворота вратаря поставили!
«Амкар» на своем поле, но без поддержки трибун,
переполненных болельщиками московского «Спартака», проиграл новому чемпиону
страны со счетом 0:1.
«Амкар»
Шнапс: Главной
задачей менеджмента сейчас является вернуть Гасилина продавцу, и забрать
деньги. Это ж надо впарить такие дрова! Если не удастся вернуть - продать на
органы.
Arwys: По игре – «Спартак»
играл на расслабоне, такой «Спартак» можно и нужно обыгрывать. Но не с
импотентами в атаке и косячниками в защите. Прошло уже достаточно много лет как
ушёл Мартин , но нападающего даже сравнимого с ним уровня так и не нашли. А
весной к проблемам с атакой добавились проблемы с обороной, после ухода Саши и
Георгия - как они сыграли все видели, так последний ещё автор голевого паса.
Задача - найти достойного хотя бы Мартина нападающего и укрепить оборону. По
игре: игра понравилась. Если б ещё выиграли, понравилась бы ещё больше. Ну и в
очередной раз убедился что Пермь – мясной город.
KARP: Нет повести
печальнее на свете, Чем повесть об Амкаровском балете.
«Спартак»
А.Н.Б.: Очередная
циничная победа! Мастерство не пропьёшь, даже с чудо-напитком из Миллерово...
Antonello: Промес
– самый переоцененный игрок, считаю, нужно продавать, пока за него заплатят
хорошие деньги. Ну и Боккетти еще, но Жано, Мельгарехо, Попов таки спасибо и до
свидания.
Meyer: Каррера
выглядел так, будто до сих пор отмечает чемпионство.
Самарские «Крылья Советов» дома в день празднования своего
75-го юбилей проиграли «Зениту». В Самаре посыпают голову пеплом, а в «Зените»
уже считают, сколько можно заработать на Лиге Европы.
«Крылья Советов»
1979: Матч все
видели. Я о юбилее. Нельзя, ну нельзя праздновать в день календарного матча.
Чтобы порадовать всех нас руководству нужно выбрать свободный день и, с
присущим ему (руководству) размахом провести это мероприятие. Сначала матч
ветеранов и их чествование, как и должно быть всегда. Потом изюминка праздника
- товарищеский матч КС. Не абы с кем, а с командой-чемпионом какой-нибудь страны.
Таджикистан, Литва, Киргизия... Да чёрт возьми, и на дальнюю заграницу
замахнуться можно. Сан-Марино, Бенин, Фареры, Гамбия, Монголия наконец. Правда,
давно о ней ничего не слышал, там жизнь то есть ещё какая? Да мало ли команд,
владеющих различными титулами в своих странах. Ну а насладившись футбольным
пиршеством, как всегда. Концерт, пляски, фейерверк, банкет.
Demik: Коллеги, а
что за уныние? Вы разве что-то другое ждали? Или были предпосылки на что-то
другое? С чего вы ждали, что на матч КС придёт 20 тысяч человек просто на
футбол? С чего вы ждали что тщедушный Божин сможет противостоять Дзюбе? Всё
предсказуемо и ожидаемо. И, кажется, что стыки будут за большое счастье....
olegsv31: Не
покидает ощущение, что вся концовка чемпионат – это кем-то спланированный
спектакль. И нам в нём отведена определенная роль. Я даже догадываются какая. А
вообще, Молло нам бы не помешал. А ещё лучше Соуза.
«Зенит»
Читатель: Очередной
позор, хоть и очень смешной. Матч-демонстрация того, как можно безобразно
играть при отличном счёте на табло.
Metawor: «Зенит»
не попадает в ЛЧ, все руководство выго... с почетом переводят на другую
должность, но перед этим оно успевает заключить пятилетний контракт с Франческо
ди Соузой и продлить Рязанцева с Юсуповым еще на три года.
Петров-Девяткин: В
прошлом году можно было, победив в Лиге Европы (и выиграв все матчи группового
этапа), заработать более 15 миллионов евро. А выход в групповой этап Лиги
Чемпионов стоил всего лишь 12,5 миллионов долларов. Значит: если, допустим, «Спартак»
в ЛЧ будет играть как обычно, он может получить меньше, чем «Зенит», если
последний вдруг не займёт второго места в нашем чемпионате и все выиграет в ЛЕ.
Вот и считайте.
В «Локомотиве» в один день и юбилей Юрия Семина отметили, и
Дмитрию Лоськову организовали прощальный матч, и победу над «Оренбургом»
отметили. Последний практически не сопротивлялся.
«Локомотив»
Evo: Ари не
нужен? Когда у нас последний раз нападающий забивал 6 голов в 8 матчах? И такой
нападающий нам не нужен?
Stayer: Кстати
Денисов И., очень мощно на своей позиции смотрится и в сборной явно не помешает.
Саламычу пора забыть обиды.
Nick: У нас
каждую неделю вручают ордена в Кремле. Неужели Юрий Палыч Семин верой и правдой
служивший людям, не заслужил какой-нибудь орден Дружбы Народов. Не понимаю
такой пассивности РЖД и клуба в подготовке представления на награждение.
«Оренбург»
job: Такого
позорища в этом сезоне ещё не было... Избиение младенцев...
Oostape: Очень
обидно, что «Газовик» использовали, как декорацию для праздников «Локомотива».
По идее Лоськова могли проводить и в 30 туре в матче с «Зенитом».
Good admin: Все было очень и очень плохо. Детальнее даже смысле нет
разбирать. С днем рожденья, Юрий Палыч!
«Томь» проиграла «Тереку». Этого и следовало ожидать. В
Томске со своей судьбой уже смирились, На остевой «Терека» - тишина.
«Томь»
Михаил Никулин: Грешили
на молодежь, а голы-то из-за опытных забили.
Steff Curry: 8-31 разница забитых и пропущенных за 17 туров и 9 очков, 8-26
за 11 туров и 5 очков. Если нет разницы, зачем платить больше? Понабрали
гастролёров на огромные по меркам нашего клуба зп.
«Анжи» проиграл «Уфе». В Махачкале, учитывая тяжелый
календарь, уже смирились со стыковыми матчами и думают, как бы не вылететь
напрямую.
«Анжи»
МурМск: В
последних двух играх нам ловить нечего. У Ростова мотивация попасть в Лигу
Европы, у ЦСКА- в Лигу Чемпионов. Так что, если объективно смотреть, от Анжи
уже ничего не зависит.
ЛюФуКлАн: Нужно
было удержать ничью. И тогда обезопасили бы себя от прямого вылета. А сейчас у
нас по сравнению с конкурентами два сложнейших матча и даже предпоследняя
команда может обойти нас, если мы проиграем оба матча.
Урдан: Надо «Ростову»
экскурсию устроить по Дербенту, плюс шашлык-машлык, напоить коньяком каждому по
ящику и получить эти грёбанные три очка.
«Ростов» в принципиальном для Курбана Бердыева матче
разделался с «Рубином». Ведя в счете 4:0, южане в концовке пропустили два гола
и не смогли выиграть крупно.
«Ростов»
Rea161: Главное
Бердыев обыграл «Рубин», для него это было принципиально. Нам осталось 2
финала, посмотрим.
APP_61: Краснодар
46, Терек 45, мы 45. Перед крайним туром «Спартак» - «Терек» (вручение кубка,
перед болелами сложно мясу облажаться), «Зенит» - «Краснодар» (рубка с конями
за бабло в ЛЧ). И мы в Махачкале. Ух.
Кир(61rus): И
это... Надо брать Ротенберга обратно. Нам без него никак.
«Рубин»
Рубиновый: Сравните
стоимость игроков «Ростова» и стоимость игроков «Рубина». И все.
Рамиль77: Уберите
гол со 100% офсайда Азмуна и 4 гол, который состоялся в контратаке после фола
игрока «Ростова» ещё на своей половине поля и счет становится 2:2.
Яхонт: Без вариантов, продул «Рубин». Два забитых мяча «Рубина»
не должны вводить в заблуждение ибо при счёте 4-0 «Ростов» просто перестал
играть, вот и отхватили два мяча.