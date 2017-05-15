Александр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

Напомним, сегодня официальный сайт РФС обнародовал список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам с командой Чили (9 июня) и Венгрией (5 июня). Он выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);



Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);



Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»);



Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

– Как мы видим, тренерский штаб не вызвал Андрея Ещенко и Артема Реброва. Вас это удивляет?

– Если бы я был тренером сборной России, то, конечно, взял бы и Артема, и Андрея. Удивляет ли меня отсутствие этих ребят? Да, удивляет.

Совсем недавно я говорил, что Ребров в этом сезоне стал намного лучше. «Спартак» – чемпион, а это весомый аргумент. Артем очень помог своей команде. Вы вспомните, как он вел себя в предыдущих сезонах.

Как только Ребров перестал играть на публику, его игра вышла на другой уровень. Сейчас он выглядит уверннее. Если раньше я критиковал его поведение, то сейчас мне очень нравится. В чемпионстве «Спартака» огромная заслуга Реброва. Это лично мое мнение.

Однако, не стоит забывать, что у каждого свое видение футбола. Тренерский штаб сборной России смотрит на ситуацию со своей точки, поэтому Артема и нет в заявке.

– Александра Кокорина, как и Олега Шатова в расширенном списке нет. А это решение вас удивляет?

– Невызов Александра в сборную мне понятен, а вот по Шатову есть некоторые вопросы. Олег в некоторых матчах этого сезона доказал, что достоин вызвова в национальную команду. К тому же, я не понял, зачем был вызван Роман Нойштедтер. На его позицию можно было пригласить других игроков, – заявил Мостовой.